Одеколон «Шипр». Забористый аромат истории

Чем должен пахнуть мужчина? Кожей, хорошим табаком и выдержанным коньяком – нет! Советский мужчина пах «Шипром». Одеколон «Шипр» был в СССР одним из непременных знаков элегантности. Этот аромат кружил головы юным красавицам. Одеколон «Шипр» – легенда советской парфюмерии, самый дорогой в тот период мужской парфюм…









А вот классикой из духов действительно считалась «Красная Москва», особого выбора ведь и не было. Этот запах помнит старшее поколение, и он, как не странно, до сих пор у них самый любимый, у многих.



Ну а из мужских одеколонов, как уже было сказано были популярны «Шипр» и «Тройной», второй пожалуй больше. Правда употребляли их не только по прямому назначению, но и частенько внутрь.







Одеколону «Шипр» суждено было стать знаком советской эпохи. Хотя произведен он во Франции в 1917 году известным парфюмером Франсуа Коти. Букет «Шипра» воссоздает запахи знойного острова в Средиземном море, поскольку Шипр – это Кипр по-французски. Аромат, «богатый и аристократичный», как пишут все специалисты по истории парфюмерии, стал основой нового направления в производстве духов.



Судя по всему, аромат попал в советскую Россию в конце 1930-х годов и стал очень популярным. Увы, так же как и в «Шампанское», в производство «Шипра» большевики внесли определённые изменения, и он потерял основную часть своей французской прелести.

Однако в 1950-х – начале 1960-х этот одеколон производства фабрики «Новая заря» вошел в моду. Популярность «Шипра» дошла до того, что продавцы парфюмерных магазинов стали предлагать его девушкам.Кстати одеколон «Шипр» имел сильнейший запах, поскольку в нем содержиася бергамот, пачули, лабданум и дубовый мох. Впоследствии на основе этого одеколона были созданы знаменитые духи «Шанель № 5».С конца 30-х годов «Шипром» пропахли советские парикмахерские, – им освежались большинство клиентов мужских залов. Многие мужчины, особенно военные, даже умывались «шипром» после бритья.В 1950 году в Москве и еще в нескольких крупных городах понаставили освежающих автоматов, – всего за 10 копеек можно было зажмуриться и получить в лицо пахучую струю.Одеколон «Шипр» производства Свердловского парфюмерного комбината. СССР, 1987 год. Приметы «перестроечной» эпохи уже налицо, но цена пока прежняя – 1 руб. 35 коп.«Шипр» оставался свидетельством мужественности, зрелости долгое время, до тех пор, пока на рынок не вышла мужская парфюмерия во всем ее нынешнем многообразии.Пока в 60-х годах XX века не начался настоящий бум ароматов для мужчин, одеколон «Шипр» был практически единственным «ароматизатором» для сильного пола.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)