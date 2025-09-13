9 ошибок в приготовлении блюд, на которых хозяйки отказываются учиться

Ошибка 1: Варить булгур

Булгур достаточно запарить./ Фото: feniks-kafe.ru

Ошибка 2: Не замачивать картофель перед жаркой

Прежде чем жарить картофель, из него нужно вывести крахмал

Ошибка 3: Не подсушивать картофель для пюре

Если картофель не подсушить, пюре получится с комочками и водянистым на вкус

Ошибка 4: Варить овощи для супа-пюре

Тыкву для супа-пюре лучше запекать

Ошибка 5: Неправильно отмерять муку

Сыпать муку на глаз - не лучшая идея. / Фото: sgushhenka.ru

Ошибка 6: Торопиться приготовить шарлотку

Если не соблюдать правила, шарлотка не поднимется

Ошибка 7: Обжаривать лук без соли и соды

Добавлять соль нужно, чтобы избежать неприятного запаха лука во время жарки. / Фото: kleo.ru

Ошибка 8: Добавлять к пасте неподходящий соус

С соусом болоньезе подаются не спагетти, а тальятелле

Ошибка 9: Измельчать фарш на сковороде лопаткой

Лопатка

не сделает кусочки фарша одинаковыми по размеру. / Фото: sovkusom.ru