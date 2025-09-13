9 ошибок в приготовлении блюд, на которых хозяйки отказываются учиться

Кулинарные ошибки совершают все, даже профессиональные повара. Самое главное – знать, в чем заключалась оплошность, и постараться избегать ее в дальнейшем. Novate.ru рассказывает, в каких процессах хозяйки допускают промахи и тем самым портят свои блюда.
Ошибка 1: Варить булгур
Эта крупа в последнее время стала невероятно актуальной, отправив на скамейку запасных всеми любимые рис и гречку. Однако важно не только решить подать кашу из булгура на ужин, но также знать, как его правильно готовить. Оказывается, одним из этапов производства крупы является обработка кипятком. Именно поэтому ее не нужно варить, достаточно лишь залить кипящей водой и оставить запариваться примерно на 30-40 минут. Такая процедура позволит не только сэкономить время, но также добиться идеальной консистенции рассыпчатого булгура, который потом можно будет использовать как гарнир или основу для салата.
Ошибка 2: Не замачивать картофель перед жаркой
Прежде чем жарить картофель, из него нужно вывести крахмал
Наверняка вы замечали, что иногда готовый жареный картофель превращается в липкую массу, больше похожую на кашу. Это происходит из-за несоблюдения технологии подготовки и приготовления овоща. Перед тем, как нарезать картофель, замочите его в холодной воде на несколько часов. Если времени мало, уберите лишний крахмал следующим способом: хорошо промойте нарезанный соломкой овощ под струей холодной воды, а затем хорошо обсушите бумажным полотенцем. Устранив лишнюю влагу и крахмал, вы сможете добиться появления идеальной хрустящей корочки.
На заметку: Класть соль в картофель следует в самом конце. Если сделать это в начале, она вытянет влагу на поверхность, вследствие чего овощ будет не жариться, а тушиться.
Ошибка 3: Не подсушивать картофель для пюре
Если картофель не подсушить, пюре получится с комочками и водянистым на вкус
Продолжая тему ошибок в приготовлении картофельных блюд, вспомним о пюре. Чтобы оно не получилось излишне водянистым, необходимо слить воду с отваренных клубней и вернуть кастрюлю на плиту на несколько минут. Дождитесь, пока вся влага выпарится и картофель подсушится, после чего приступайте к приготовлению пюре. Можете даже попробовать сделать его без использования молока – за счет того, что в овоще не будет лишней влаги, пюре получится нежным и воздушным. Просто хорошо разомните картофель, а затем добавьте в него большой кусок мягкого сливочного масла. Если же члены семьи любят более жидкий вариант пюре, добавьте молоко. Однако сначала подогрейте его, чтобы готовое блюдо не стало серым и клейким.
Ошибка 4: Варить овощи для супа-пюре
Тыкву для супа-пюре лучше запекать
Многие хозяйки варят овощи, предназначенные для супа-пюре, однако на самом деле их нужно запекать или слегка обжаривать по отдельности на сковороде, смазанной растительным маслом. Если же пойти традиционным путем, есть риск, что готовое блюдо получится менее насыщенным и ароматном. Более того, в суп-пюре из запеченных или обжаренных овощей можно будет даже не добавлять бульон – подойдет и обычная вода.
Ошибка 5: Неправильно отмерять муку
Сыпать муку на глаз - не лучшая идея. / Фото: sgushhenka.ru
Профессиональные кондитеры и хозяйки, которые обожают выпечку, знают волшебную формулу, которая относится к процессу измерения количества муки. Она звучит так: «Взбить, насыпать, смахнуть». Если вы не пользуетесь кухонными весами, а предпочитаете по старинке отмерять ингредиенты ложками и стаканами, не следует просто зачерпывать муку из пакета и высыпать в миску, иначе готовая выпечка получится более тяжелой и плотной.
Так как мука в пакете слеживается и теряет воздух, ваша основная задача – «взбодрить» ее. Для начала взбейте муку с помощью вилки, затем с помощью ложки переложите в стакан или любую другую измерительную емкость, и только после этого смахните тыльной частью ножа излишки. Вот и получается: взбить, насыпать, смахнуть.
Ошибка 6: Торопиться приготовить шарлотку
Если не соблюдать правила, шарлотка не поднимется
Эта выпечка входит в разряд самых простых, так как в ее составе мало ингредиентов, а сам процесс приготовления включает минимум действий. Тогда почему у большинства хозяек она получается через раз? Рассказываем по порядку:
• плохо взбиты яйца с сахаром – если сахар не растворится в процессе взбивания, впоследствии он осядет на дно формы. Как результат – тесто опустится, а низ пирога подгорит из-за образовавшегося плотного сахарного слоя;
• мягкие яблоки – для шарлотки подходят не любые яблоки, а только плотные, упругие и слегка кисловатые. Если фрукты будут мягкими, она развалятся и испортят выпечку;
• неправильная нарезка яблок – резать можно как угодно: полосками, кружками, дольками, кубиками и пр. Самое главное, соблюдать размер. Слишком мелкие кусочки превратятся в кашу, в то время как крупные не пропекутся;
• густое тесто – готовое тесто по консистенции должно напоминать сметану. Если перестараться, нежный и воздушный бисквит уже не получится;
• рано открывать духовку – пока не схватится корочка – а это обычно происходит спустя 20 минут – открывать дверцу духовки не нужно. В противном случае бисквит опустится и пирог получится плоским.
Ошибка 7: Обжаривать лук без соли и соды
Добавлять соль нужно, чтобы избежать неприятного запаха лука во время жарки. / Фото: kleo.ru
Лук – один из самых любимых овощей в кулинарии. И это неудивительно, ведь он значительно улучшает вкус приготовленных блюд. Обжаренный лук добавляется в супы, фарш для котлет, тушеные и жареные блюда. Однако если вы хотите, чтобы он приготовился идеально, нужно знать несколько нюансов. Во-первых, чтобы избежать неприятного запаха лука во время жарки, а также ускорить процесс его приготовления, овощ следует солить сразу после того, как он окажется на сковороде.
Еще один секретный ингредиент – сода. Она помогает луку сохранить свою текстуру и не пережариться, даже если хозяйки переборщили с мощностью плиты. Чтобы овощ сохранил приятный золотистый оттенок, добавляйте соду где-то в середине процесса обжарки, когда начнет появляться красивый цвет.
Ошибка 8: Добавлять к пасте неподходящий соус
С соусом болоньезе подаются не спагетти, а тальятелле
Думаете, итальянцы специально придумали такое большое количество разновидностей пасты, чтобы запутывать жителей других стран? Нет, просто каждая из них идеально подходит к определенному способу приготовления. Например, ротини, которые визуально напоминают спиральки, итальянские хозяйки кладут в салат, а вот рагу алла болоньезе подают с длнной яичной лапшой – она называется тальятелле.
Интересный факт: На самом деле блюда спагетти болоньезе, которое так любят готовить наши хозяйки, не существует. Болоньез – это один из видов мясных соусов, которые в Италии называют «рагу». Он состоит из лука, сельдерея, моркови, рубленой говядины, свинины, белого вина, молока и томатов. А вот за пределами страны его принято готовить только из фарша и помидоров. Есть и еще одна проблема – болоньез не сочетается со спагетти, так как эта разновидность пасты слишком тонкая для того, чтобы в полной мере впитать в себя густой соус.
Ошибка 9: Измельчать фарш на сковороде лопаткой
Лопатка
не сделает кусочки фарша одинаковыми по размеру. / Фото: sovkusom.ru
не сделает кусочки фарша одинаковыми по размеру. / Фото: sovkusom.ru
Если вы привыкли измельчать фарш прямо в сковороде лопаткой, скорее всего консистенция начинки или соуса не будет однородной. Лучше использовать для этих целей картофелемялку, которой следует несколько раз прижать мясо ко дну сковороды. Так кусочки получатся меньше и равными по размеру.
