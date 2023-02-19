5 блюд из «Гарри Поттера», которые легко можно приготовить дома и без магии

В фильмах и книгах о Гарри Поттере было много не только захватывающих приключений и тонкого английского юмора, о также потрясающе вкусной еды. Стоит только вспомнить пиры в главном зале Хогвартса или застолья у семьи Уизли, как сразу начинают течь слюнки. Kак повторить эти кулинарные шедевры у себя дома, даже не имея волшебной палочки.
1. Йоркширский пудинг
Йоркширский пудинг готовят в формах для кексов. / Фото: mykaleidoscope.ru
Помнишь, как встречал своих учеников Хогвартс в начале учебного года? Открывались двери в главных зал, проходила церемония распределения, а затем, когда все дети рассаживались на своих местах, на столах, словно на скатерти-самобранке, начинали появляться сказочные яства: жареная курочка с аппетитной корочкой, золотистый картофель, пироги со сладкой и мясной начинкой, бекон, мятные леденцы…Однако, среди всего этого изобилия блюд, наши любимые герои всегда выделяли одно – йоркширский пудинг, классический английский десерт.
Для его приготовления вам понадобится три яйца, щепотка соли, 1,5 стакана молока, 115 граммов муки и растительное масло. Для начала нужно разбить яйца и тщательно взбить их венчиком или миксером, чтобы появилась пена. Далее добавить в массу соль, налить молоко и насыпать муку. После того, как вы перемешаете все ингредиенты и у смеси будет однородная консистенция, оставьте ее на 30 минут, чтобы она настоялась. Разогрейте духовку до 220 градусов и поставьте туда формочки для пудинга, чтобы они нагрелись. Затем налейте в каждую из них небольшое количество растительного масла и снова поставьте в духовку на пять минут. По истечении времени заполните формочки готовым тестом и отправьте выпекаться. Дождитесь, пока на лакомстве появится золотистая корочка и доставайте из духовки. Обычно на это нужно 15-20 минут.
2. Лимонный пирог миссис Уизли
Лимонный пирог-безе с основой из крекеров. / Фото: shnyagi.net
Миссис Уизли была очень гостеприимной. И, несмотря на то, что ее семья была достаточно большая и жила небогато, она всегда была рада видеть друзей Рона и членов Ордена Феникса, накрывая для них шикарный стол. А на гостей, которые отказывались от какого-либо блюда, сильно обижалась. Молли умела готовить огромное количество вкусных блюд, однако ее коронным лакомством по праву считался лимонный пирог-безе.
Готовится он очень легко. В список ингредиентов входят шесть ложек сахара, три яичных желтка, упаковка крекеров из грубых сортов пшеницы, банка сгущенного молока и полстакана лимонного сока. После того, как все необходимые компоненты окажутся у вас на столе, возьмите глубокую емкость, вылейте в нее сгущенку, добавьте яичные желтки и лимонный сок. После того, как все ингредиенты будут тщательно перемешаны, залейте готовым тестом крекеры, предварительно выложенные в форму для выпечки. Наш корж готов!
В отдельной миске взбейте три яичных белка вместе с сахаром, пока не получится устойчивая масса, а затем смажьте ею корж для торта. Разогрейте духовку до 260 градусов и поставьте в нее будущий десерт. Как только он приобретет золотистый цвет, можно доставать и наслаждаться потрясающим вкусом.
3. Тыквенное печенье
Тыквенное печенье - идеальный осенний десерт. / Фото: vkuhkne.ru
Гарри, Рон и Гермиона обожали ходить за различными лакомствами в «Сладкое королевство». Несмотря на то, что там можно было найти множество леденцов и конфет с магическими свойствами, волшебники больше всего любили обычное тыквенное печенье. Нам кажется, что осень – отличное время для приготовления именно этого десерта, ведь тыква неизменно ассоциируется с падающими желтыми листьями, а также теплом и уютом октябрьской погоды.
Для приготовления печенья нужно будет взять 250 граммов мякоти тыквы, очищенной от семян, 150 граммов размягченного сливочного масла, один стакан сахара, одно яйцо, пакетик ванильного сахара, 350 граммов муки, ½ чайной ложки разрыхлителя, любимые пряности.
На первом этапе мякоть тыквы нужно нарезать кубиками и четверть часа проварить в подсоленной воде. Размягченное сливочное масло, яйца и сахар необходимо хорошо взбить миксером до полного растворения сахара. Вареную тыкву следует превратить в пюреобразную массу с помощью погружного блендера, а затем смешать ее с маслом и яйцом, добавив 20 граммов ванильного сахара.
Когда все будет готово, приступайте ко второму этапу. Насыпьте в глубокую миску муку, добавьте в нее разрыхлитель, перемешайте и просейте массу через сито. Положите в муку любимые пряности. Мы предлагаем взять чайную ложку молотой корицы, ½ чайной ложки мускатного ореха и имбиря, 1/3 чайной ложки гвоздики. После этого разогрейте духовку до 200 градусов, застелите противень бумагой для выпечки и смажьте ее растительным маслом. Хорошо перемешайте муку и тыквенную смесь, а затем с помощью столовой ложки выложите тесто для печенья на противень. Выпекайте 25-30 минут до полной готовности.
4. Сливочное пиво
Безалкогольное сливочное пиво готовится на основе лимонада. / Фото: fb.ru
Наверное, Гарри, Рон и Гермиона ждали, пока повзрослеют не столько для того, чтобы стать членами Ордена Феникса, сколько для того, чтобы попробовать в «Трех метлах» знаменитое сливочное пиво. И нам, конечно, тоже всегда хотелось отведать этот любимый всеми волшебниками напиток. К счастью, безалкогольную версию сливочного пива можно сделать даже дома, и волшебная палочка нам не понадобится.
Возьмите пол литра лимонада с вишневым вкусом, два желтка, 60 граммов сахара, столовую ложку сливочного масла, щепотку имбиря, молотой гвоздики и мускатного ореха. Приготовление напитка займет от силы 20 минут. Для начала возьмите большую кастрюлю, влейте в нее лимонад и добавьте вышеуказанные пряности. Далее поставьте смесь на плиту, и пока она будет нагреваться взбейте два яичных желтка и 60 граммов сахара. Затем добавьте полученную смесь в лимонад и постоянно помешивайте, пока напиток не станет густым. Как только пиво станет густым, положите в него столовую ложку сливочного масла, хорошо перемешайте и снимите кастрюлю с огня.
5. Каменные кексы Хагрида
Каменные кексы с орехами и сухофруктами. / Фото: pinterest.ru
Конечно, великан Хагрид вряд ли может сравниться по кулинарным талантам с той же Молли Уизли, однако ему всегда есть, чем угостить своих друзей. Одно из самых популярных блюд лесничего – очень твердые кексы, которые, кстати, считаются традиционным английским десертом. А «каменными» их называют не столько из-за жесткости, сколько из-за острой неровной формы, похожей на горы.
В список ингредиентов входит 100 граммов сливочного масла, два стакана овсяных хлопьев, четыре столовых ложки муки, пять столовых ложек сахара, один стакан измельченных сухофруктов и орехов (на ваш вкус), три яйца.
Для начала на разогретой сковороде необходимо растопить сливочное масло и обжарить до золотистого оттенка овсяные хлопья. Далее следует переложить их в глубокую миску, добавить муку, сахар, сухофрукты, орехи и предварительно взбитые яйца. Хорошо перемешайте компоненты и оставьте их на 15 минут. Пока масса будет настаиваться, разогрейте духовку до 180 градусов, застелите противень пергаментом и выложите на него тесто для печенья. Чтобы оно не прилипало к рукам, намочите их. Лакомство будет выпекаться около 15 минут, по истечении которых вы сможете попробовать печенье от Хагрида!
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