Кого из зверей в лесу боится «злой и страшный» серый волк

Ни один человек, быть может кроме исследователя дикой природы, не захочет встретить в лесу не только стаю, но даже отдельного волка. Хотя в большинстве случаев эти животные все-таки сторонятся человека, проверять, насколько в текущий сезон волки сыты или голодны, на своей собственной шкуре точно никто не захочет.
Волк - зверь серьезный. |Фото: fishki.net.
Сегодня в семействе псовых волк является крупнейшим хищником. Длина тела взрослой особи без учета хвоста может достигать 160 см, высота в холке – 90 см, а масса тела неголодающего волка в расцвете сил легко сопоставима с массой тела человека-мужчины – 90-102 кг. На сегодняшний день главным противником волка является человек. Популяция этих зверей сокращается повсеместно из-за хозяйственной деятельности. Несмотря на то, что волки являются грозными стайными хищниками, есть у них и естественные противники. Которые в том числе не прочь полакомиться загрызенным в смертельном поединке волком. Что же это за звери такие?
1. Медведь
Медведи объедают волков и иногда на них нападают. |Фото: sovet-ok.ru.
Лев может быть и царь природы, но настоящий царь леса - однозначно косолапый! В своей «юрисдикции» именно медведь является абсолютным хищником. В России «серым разбойникам» жизнь всячески портят бурые медведи, а в США и Канаде – гризли. Медведь значительно превосходит волка в массе (камчатские бурые медведи весят в среднем 260 кг), что дает им серьезное превосходство в схватке. Не пасуют косолапые даже перед стаями волков.
2. Рысь
Рыси редко встречаются с волками. |Фото: Twitter.
Рысь не самый большой лесной хищник. Самцы этих зверей весят от 18 до 25 кг, а средняя длина тела рыси колеблется в пределах 80-130 см. Естественным противником волка рысь не является. Целенаправленно на «серых» таежный кот не нападает. Однако иногда молодые волки-одиночки, защищая территорию или испытывая голод нападают и на встретившихся им рысей. В большинстве случаев ничем хорошим для волков потасовка с ловким и изворотливым котом не заканчивается. Чаще всего именно рысь выходит победителем из смертельной схватки. Причем со счетом всухую.
3. Тигр
Альфа-хищник тайги. |Фото: w-dog.ru.
Амурский или уссурийский тигр, живущий в Китае и на Дальнем Востоке России, в отличие от флегматичной рыси отнюдь не обходит волков стороной. В кулинарной книге русских «Шерханов» волки являются одним из самых популярных блюд. У одного волка одолеть 3,8-метровое, 250-килограмовое чудовище нет не единого шанса. Тигры охотятся на отдельных волков, нападают на норы с выводком и даже могут отбиться от целой стаи отправив к собачьему богу пару-тройку волчьих самцов. Так как тигр намного массивнее волка, то иногда схватка может закончиться для «серого» уже после первого удара лапой.
4. Пума
Для горных львов волки - добыча. |Фото: my.mail.ru.
Большие коты не дают жизни псовым и по другую сторону Атлантики. В Америке естественным противником волков являются пумы. Горные львы заметно крупнее волков: длина тела до 190 см, высота в холке до 80 см и средний вес в 110 кг. Чаще всего кугуары охотятся на местных оленей, однако при случае не прочь откушать и пойманного волка-одиночку. Правда в отличие от своего дальнего заокеанского родственника потягаться со стаей волков пума все-таки не может. В большинстве случаев американские коты нападают на молодых волков во время брачного периода.
5. Беркут
Угроза с небес. |Фото: Pinterest.
Угроза для «серых разбойников» исходит не только из кустов и с деревьев, но и с небес. Беркут – это очень крупная хищная птица. Ее вес может достигать 7 кг при размахе крыльев в 240 см. Чаще всего беркуты живятся небольшим зверьем: птицами, грызунами, пресмыкающимися. Однако в редких случаях голодные беркуты не чураются нападать на оленей, косуль, овец и… волков. Примечательно, что данную особенность птиц используют коренные народы Центральной Азии. С незапамятных времен местные жители приручают беркутов и используют их в качестве летающих гончих для охоты на волков.
6. Росомаха
Крайне злобные и очень выносливые. ¦Фото: artfile.ru.
Росомаха обитает по обе стороны великого океана. Представитель семейства куньих в отличие от большинства других животных, описанных выше, не может похвастаться физическими параметрами. Обычно их вес не превышает 20 кг. Охотятся росомахи на мелких животных и птиц, а также подъедают остатки добычи других хищников. В том числе росомахи доедают за волчьими стаями. Но голод - не тетка. Проголодавшийся хищник может нападать на животных куда больших размеров. Известны случаи, когда росомахи заваливали лося. Стая волков для свирепой куницы смертельно опасна. Однако, росомаха может легко «взять измором» и загрызть волка-одиночку.
