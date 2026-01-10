С нами не соску...
Авторский взгляд на различные религии через призму современного общества

Художница Дина Гольдштайн (Dina Goldstein) стала автором довольно философского проекта: она обратилась к архетипам коллективного бессознательного и попыталась рассмотреть их в контексте современного общества. Что из этого получилось, смотрите в нашей подборке.

Авторский взгляд на различные религии через призму современного общества

Тайная вечеря.
Идея этой иллюстрации была навеяна знаменитым полотном Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», написанным в конце 15 столетия в Милане, Италия.

Это переосмысление самой известной трапезы в истории человечества отражает отношение общества к его самым незащищённым членам. На столе у Иисуса и апостолов мы видим обычную еду бездомных людей: дешевую лапшу, пиво и консервы.

Авторский взгляд на различные религии через призму современного общества

Иегова.
Яхве или Иегова – имя Бога, которое упоминается в Торе. В интерпретации Дины Гольдштайн желания и мечты Иеговы остаются неосуществлёнными. Он живёт в ночлежке и выполняет разовые работы, чтобы свести концы с концами.

Авторский взгляд на различные религии через призму современного общества

Пророк Мухаммед.
Мусульманский мир имеет богатую историю и славится своими великими учёными и философами. Современность многим обязана Золотому веку ислама, который пришелся на период с 7 по 13 столетие. Эта работы обыгрывает очевидную разобщённость во взглядах между Востоком и Западом, которая находится в фокусе внимания международного сообщества.

Авторский взгляд на различные религии через призму современного общества

Дьявол.
Современный Мефистофель в интерпретации Дины Гольдштайн – это водитель эвакуатора, который забирает автомобиль старушки. Её просьбы только смешат его. Социум разрабатывает законы, призванные сделать жизнь в обществе комфортной для всех, но они так часто оказываются провальными.

Авторский взгляд на различные религии через призму современного общества

Дарвин.
Британский учёный Чарльз Дарвин, разработавший теорию эволюции и естественного отбора, был одним из многочисленных деятелей науки, помогших обществу преодолеть мистицизм, религиозные предрассудки и набожность.
Однако, у науки нет ответов на очень многие вопросы.

Авторский взгляд на различные религии через призму современного общества

Лакшми.
Лакшми – богиня богатства и красоты в индуизме. Не этого ли требует современное общество от работающей женщины? Четыре руки богини Лакшми символизируют множество обязанностей, которые лежат на современной женщине. Она должна быть красивой, сексуально привлекательной для своего партнёра и вносить свой вклад в семейный бюджет. Вместе с этим, ведение домашнего хозяйства до сих пор практически полностью лежит на женских плечах.

Авторский взгляд на различные религии через призму современного общества

Вуду.
Рабы, насильно завезённые на Гаити и другие острова Вест-Индии, принесли с собой свою религию. Эта иллюстрация служит напоминанием о тяжелой участи рабов, родиной которых является Африка. Молодая женщина, выросшая здесь, и её призрачные детские воспоминания.

Авторский взгляд на различные религии через призму современного общества

Будда.
Слово «будда» означает «пробуждённый» или «просветлённый». Автор проекта поместила Будду в супермаркет, чтобы продемонстрировать, насколько современное общество далеко от идей буддизма.

Авторский взгляд на различные религии через призму современного общества

Викка. Бог и Богиня.
Викка – это современная неоязыческая религия, в которой женское и мужское начала в равной степени почитаемы. Благодаря голливудским фильмам эта религия часто ассоциируется с людьми, которые ведут маргинальный образ жизни, что автор и попыталась отразить в своей работе.

Авторский взгляд на различные религии через призму современного общества

Ганеша.
Ганеша – один из самых известных богов в индуизме. Эта работа отражает личный детский опыт автора. После иммиграции в Канаду Дину Гольдштайн травили за её инакость и за то, что она не говорила по-английски. Своей иллюстрацией Гольдштайн продемонстрировала, что народы отличаются друг от друга не только пищевыми привычками и манерой одеваться, но и верой. Травля заставляет людей укрепляться в своих чувствах и верованиях. Оставаясь открытыми для других и слушая истории людей, которые приехали из других мест, мы внутренне растём и обогащаем свою жизнь.

источник

