Как почистить бассейн и убрать запах из сливной ямы одной пачкой доступного средства

Чем полезна сода? Несомненно, каждый с легкостью вспомнит хотя бы несколько максимально полезных свойств соды, ведь это средство и правда можно применять достаточно часто. Но эти крутые лайфхаки точно тебя удивят. Сода придется по душе любому.

И трудолюбивому дачнику, и работящему огороднику. Сейчас мы поделимся тремя новыми интересными советами. Каждому надо знать.





ЧЕМ ПОЛЕЗНА СОДА

Рукотворные тропинки радуют глаз

Лишние запахи — на выход

Простая сода может заменить покупные химические средства, которые ты использовал ранее. Например, чтобы избавиться от сорняков на своем участке или от запаха из сливной ямы. Теперь ты сможешь отлично сэкономить. Упаковка соды стоит действительно немного, а вот пользы приносит в разы больше.Согласись, любоваться собственноручно мощеными дорожками в саду или на участке — то еще удовольствие. Даже в том случае, если устанавливал их кто-то другой. Но аккуратные и ухоженные тропинки так и радуют глаз педантичных хозяев. И тут тебя может подстерегать неприятный сюрприз.Мелкая трава и сорняки не заставят себя долго ждать и попытаются вернуть всё на круги своя. А именно — прекрасная тропинка может слишком быстро утонуть в буйно растущей зелени. Но ведь надо с этим что-то делать.Многие садоводы согласятся, что легче всего окропить тропы специальными химическими средствами и забыть о проблеме. Только это не совсем экологично.Сода поможет решить проблему. Достаточно всыпать одну пачку на ведро воды и хорошенько размешать. Дождись полного растворения средства. Такой щелочной раствор быстро высушит сорняки путем изменения кислотности грунта. Разумеется, этот коктейль не стоит применять для грядок и огорода, ведь он может повредить будущий урожай. А вот для уничтожения сорняков — отличный вариант.Бывалые дачники знают: чем выше температура, тем больше вероятность возникновения плохого запаха из выгребной или помойной ямы. Сода и здесь придет на помощь. На некоторых ее упаковках даже указано, что средство способно устранять неприятные запахи. Нужно лишь растворить 200 г соды на 10 л воды и залить это средство, к примеру, в сливную яму. Поверь, запах исчезнет на ближайшие несколько недель.Чем полезна сода для домашнего бассейнаОбычная сода может защитить бассейн от цветения воды. Достаточно добавлять около 15 г средства на 1 кб. м воды в день. Но будь внимателен, тут важно не переборщить. Слишком большое количество соды может спровоцировать повышение кислотности водной среды. В таком бассейне лучше не купаться.Контролировать щелочно-кислотный баланс можно при помощи специального набора. Его лучше купить в магазине оборудования для бассейнов или на соответствующих интернет-ресурсах. В составе такого набора будут определенные индикаторы, которые позволят тебе быть в курсе состояния воды в личном бассейне.Многие могли и не знать, чем полезна сода на самом деле. Но это доступное и действенное средство способно быстро расправиться и с сорняками, и с различными плохими бактериями.