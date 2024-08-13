История в цвете: 20 колоризированных ретро фотографий, сделанных в начале XX века

Выразительные ретро фотографии, сделанные в начале XX века.

1. Мальчишки-газетчики

Некоторые из этих подростков были газетчики уже на протяжении 8 лет. США, Коннектикут,1909 год.

2. Ежегодная ярмарка

Крупная ярмарка в 1942 году в Кламат-Фоллз, Орегон.

3. Начало Марианской наступательной операции

Мирные жители в 1944 году во время битвы за Сайпан.

4. Американский комедийный актёр и режиссёр

Бастер Китон читает принятую в 1929 году резолюцию.

5. Дороти Себастиан

Дороти Себастиан - популярная американская актриса.

6. Пострадавшие от «Пыльного котла»

В ожидании открытия сезона сбора апельсинов в Портервилль, Калифорния

7. Американская актриса, секс-символ 1940-х и начала 1950-х годов

Первый вестерн с участием Джейн Расселл - «Вне закона».

8. Культовый образ Великой Депрессии

Американка Флоренс Оуэнс Томпсон с детьми. Фото : Dorothea Lange, 1936.

9. Эвакуация войск из Дюнкерка в 1940 году

На станции Паддок Вуд в Кенте, Англия.

10. Сара Воан

Афроамериканская джазовая певица в августе 1946 года.

11. Цирковой зазывала

Цирковой зазывала в Кламат-Фоллз в 1942 году.

12. Рита Хейворт

Американская киноактриса и танцовщица, одна из наиболее знаменитых звёзд Голливуда 1940-х годов.

13. Укладывая 8-дюймовые снаряды

Западно-индийские и австралийские войска во время битвы при Ипре в 1917 году.

14. Валторна

Девушки с медным духовых музыкальным инструментом тенорового регистра. Вашингтон, округ Колумбия , 1928 год.

15. Брижит Бардо

Французская актриса, певица, модель и зоозащитница.

16. Портретный снимок

Марк Твен в саду в 1900 году.

17. «Королева Голливуда»

Элизабет Тейлор на съемках фильма «гигант» в 1956 году. Фотограф: Фрэнк Стоит.

18. Среди руин

Мальчик с мягкой игрушкой в 1945 году. Фотограф: Тони Frissel.

19. Влюбленные

В День Победы над Японией на Таймс-сквер 14 августа 1945 года. Фотограф : Альфред Эйзенштадт.

20. Американский поэт и публицист

Портретный снимок Уолта Уитмена в 1887 году.