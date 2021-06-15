Как эффективно убрать запах алкоголя, если наутро после банкета намечена деловая встреча

Представим такую гипотетическую ситуацию: наутро после юбилея одного из родителей назначена крайне важная встреча с новым потенциальным деловым партнером, на которой очень важно произвести максимально хорошее впечатление. Но ведь незнакомому человеку не объяснишь, что не пропойца, а просто не мог не отметить семейное торжество. В материале будут даны действительно эффективные советы, как полностью ликвидировать запах так называемого перегара за два часа.
1. Белый уголь (вайт сорбент) как только проснулись (или раньше звонка будильника)
Как можно раньше примите белый уголь!!! / Фото: zen.yandex.ru
В случае, если нужно замаскировать флюиды вчерашних посиделок, может помочь так называемый «Белый уголь», ещё встречается под названием «Вайтсорб» или «Полисорб». Он состоит из нескольких действующих веществ, таких как диоксид кремния, янтарная кислота и таурин. Из этих веществ наиболее «ароматомоглощающие» - первые два. Диоксид кремния представляет собой мелкодисперсную пыль, спрессованную в виде таблетки, это означает, что при приёме очень мелкие частички вещества быстро связывают все остатки не до конца переваренной пищи, которая и имеет такой неприятный запах.
Янтарная кислота же помогает перерабатывать уксусный альдегид (вещество с запахом, похожим на ацетон) в безвредную воду и углекислый газ, тем самым снижая неприятный «выхлоп» до минимума. Кроме того, дозировки белого угля намного более щадящие, всего 1 таблетка на 20 кг веса, тогда как обычный уголь нужно принимать в соотношении 1:10. И ещё большой плюс - даже излишний приём белого угля не несёт никаких проблем с пищеварением.
2. Душ с мочалкой
Душ с мочалкой помогает избавиться от запаха алкоголя наутро. / Фото: nivea.by
При интоксикации организм стремится избавиться от отравления всеми доступными способами, одним из которых является вывод вредных веществ через поры кожи. Таким образом, простой горячий душ с мочалкой может помочь избавиться от неприятного запаха изо рта. Механизм тут следующий: горячая вода расширяет поры кожи и помогает более эффективно использовать именно этот канал избавления от токсинов, а мочалка, кроме очевидного очищения пор кожи от закупорки, ещё и тонизирует кожу, к которой в результате приливает большое количество крови, в следствие чего потовые железы работают более эффективно.
3. Крепчайший кофе
Наутро после возлияний - обязательно крепчайший эспрессо. / Фото: milknhoney.ru
Одним из способов замаскировать неприятный запах изо рта является чашечка крепкого свежесваренного эспрессо. И дело вовсе не в кофеине, как можно было бы подумать. Возбуждающая составляющая напитка тут совсем не при чём. Дело в том, что кофе, среди прочего, содержит дубильные вещества, которые подавляют деятельность бактерий, рождающие не слишком приятные запахи. Порция горячего эспрессо, прокатывающаяся по ротовой полости и пищеводу, а затем обосновавшаяся в желудке по дороге, словно «прижигает» вредные бактерии, не давая им размножаться и портить вам общение с коллегами неприятным запахом.
Важная деталь! Кофе должен быть свежесваренным и качественным, дешёвым растворимым суррогатом запаха не перебить, единственным результатом употребления дешёвого напитка будет ещё одна кислая нотка в вашем выдохе, что, согласитесь, вовсе не является целью употребления этого спасительного средства.
4. Крайне сытная быстрая еда
Быстро и сытно кушайте с бодуна! / Фото: kprf121.ru
После возлияний наутро нужно очень быстро съесть сложную и сытную еду, чтобы не ударить в грязь лицом перед важными людьми. Идеальный вариант: быстро съешьте пару кусков ржаного хлеба, запивая его водой. Тут двойная выгода: вода поможет вымыть токсины, а съесть хлеба, запивая водой, можно в три раза больше за минуту. Просто ешьте хлеб и пейте воду. А также обязательно проглотите пару ложек растительного масла и сливочного масла грамм 20. О диете подумаем потом: ведь сейчас нужно спасать репутацию!!!
5. Прогулка и физические нагрузки
Как можно больше физических действий, чтобы убрать перегар! / Фото: medikforum.ru
В первую очередь нужно погулять в парке или сквере на свежем воздухе 20-30 минут. Легкая зарядка тоже не помешает. Можно 10 минут попрыгать просто так или через скакалку. Чтобы активизировать работу легких и вывести токсины, можно выполнить дыхательную гимнастику. Ничего сложного в этом нет, достаточно в течение 5 минут делать глубокие вдохи и шумные выдохи. Гипервентиляция легких способствует их очищению, в результате запах перегара становится не таким сильным.
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