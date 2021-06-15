Как эффективно убрать запах алкоголя, если наутро после банкета намечена деловая встреча

1. Белый уголь (вайт сорбент) как только проснулись (или раньше звонка будильника)

Как можно раньше примите белый уголь!!! / Фото: zen.yandex.ru

2. Душ с мочалкой

Душ с мочалкой помогает избавиться от запаха алкоголя наутро. / Фото: nivea.by

3. Крепчайший кофе

Наутро после возлияний - обязательно крепчайший эспрессо. / Фото: milknhoney.ru

4. Крайне сытная быстрая еда

Быстро и сытно кушайте с бодуна! / Фото: kprf121.ru

5. Прогулка и физические нагрузки

Как можно больше физических действий, чтобы убрать перегар! / Фото: medikforum.ru