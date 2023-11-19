Китайская девочка, удочеренная американской семьей, встретила своих настоящих родителей

Кэти встретилась со своими родителями в 22 года.
"Мы сможем встретиться на Сломанном мосту в Ханчжоу на утро фестиваля Цисицза," - гласила записка, которую оставили отчаявшиеся родители вместе со своей дочерью, от которой они были вынуждены отказаться. Они смогли встретиться, когда дочка стала уже взрослой, но узнали друг друга мгновенно.
22 года назад беременная Цянь Фенсян взяла с собой свою трехлетнюю дочь и отправилась за 120 километров от своего дома на лодке. Цянь была беременна, но о родах никто не должен был узнать - иначе семье придется заплатить огромный штраф, что означает, что ни новорожденный, ни трехлетний ребенок не смогут иметь достойного будущего. Штраф за рождение второго ребенка отменят только в 2016 году, а на тот момент для Цянь роды были настоящей трагедией. Ей хотелось сохранить ребенка и вырастить его, но у нее просто не было никаких возможностей для этого.
Сломанный мост в Ханчжоу.
Роды принимал муж Цянь - Сю Лида. Роды прошли с некоторыми осложнениями, и мужу пришлось упрашивать местного доктора помочь им, не сообщая об этом властям. Пара была со своей новорожденной дочкой всего пять дней. Им нужно было возвращаться к себе домой, на работу, и потому нужно было срочно решать, как быть. Они принесли корзину с ребенком на продуктовый рынок в Сучжоу и оставили записку: "Наша дочь Цзинчжи родилась в 10 утра на на 24-й день седьмого месяца лунного календаря в 1995 году. Бедность и обстоятельства вынуждают нас оставить ее на вашу милость. Если на то воля небес, если на то воля судьбы, позвольте нам снова встретиться с ней на Сломанном мосту в Ханчжоу утром в день фестиваля Цисицза через 10 или 20 лет."
Фестиваль Цисицза - это китайский аналог дня Валентина. Его отмечают на 7-й день 7-го месяца по лунному календарю. Согласно поверьям, в этот день люди, любящие друг друга могут увидеть друг друга на мосту, созданным сороками в полете. Семейная пара выбрала для встречи более реальное место - Сломанный мост, который соединяет два берега Ханчжоу.
Записка, которую Цянь и Сю оставили вместе со своей дочерью.
Цянь и Сю пришлось ждать не десять, и даже не двадцать, а 22 года, прежде чем они встретили свою дочь. И к тому моменту о том, что пара ищет дочь, знало уже немало людей, так что на встречу прибыло телевидение, и все происходило под светом камер.
Так история их дочери стала известна общественности. Тогда, 22 года назад, девочка попала в приют Сучжоу. Почти сразу ее удочерила семейная пара из Америки - Кен и Рут Полер. У них уже было двое своих сыновей, но они решили взять себе на воспитание девочку. В то время почти все дети в Китае, от которых отказывались, были девочками, так что в недостатке "предложения" в китайских приютах явно не было. Когда семья Полер забирала девочку, им отдали также и записку от ее родителей. Американцы были очень тронуты этим посланием, но они решили, что расскажут о нем только после 18 лет и только если дочь сама поднимет эту тему.
Сю держит газету, в которой рассказывается о том, что они ищут свою дочь. 2005 год.
Девочку назвали Кэти. Она росла в маленьком городке в 7000 жителей вместе со своей семьей, окруженная любовью и вниманием. От нее никогда не скрывали, что она удочеренная, что впрочем, было и так очевидно, так как вокруг Кэти больше не было других азиатов. После окончания школы она поступила в университет и сейчас учится на медицинском факультете. "У меня было хорошее детство. Понятно, что все знали, что удочерена, и потому никто никогда меня не спрашивал об этом."
Кэти со своей приемной семьей.
Приемные родители очень любили Кэти. Их фотоальбомы полнятся фотографиями, где девочка позирует со своими медалями за спортивные достижения, занимается скрипкой, игрой на фортепиано, путешествует с семьей по Америке и, в принципе, выглядит вполне счастливо и самодостаточно. Став студенткой, Кэти стала подрабатывать. Как потом признала мама девочка Цянь, она была в шоке, когда узнала об этом. Китаянке кажется невероятным, что ребенка в богатой стране могут заставить работать на "грязной работе."
Кэти со своими приемными родителями и сводными братьями Стивеном и Джеффом в США.
В это же время для Кэти кажется невероятной та жизнь, которую ведут ее настоящие родители в Китае. Ее отец Сю в свое время покинул маленький городок, в котором он родился, и отправился в большой город в надежде найти работу. Он тяжело работал с 16 лет, чтобы накопить денег и жениться на Цянь. Вместе они снимали комнату в общежитии, и когда появилась их первая дочь, Сю пришлось везти жену несколько километров на велосипеде до больницы, чтобы доктор принял роды. Когда Цянь забеременела во второй раз, пара надеялась, что они все-таки смогут воспитывать обоих детей, и что никому не будет до них дела. Но, увы, по стране стали распространяться истории о том, как часто соседи извещали власти о том, что слышат плач ребенка, и как часто детей просто забирали у родителей без какой-либо дальнейшей информации. Правило одно ребенка привело к более 300 миллионам абортов, многие из которых были вынужденной мерой и привели к серьезным душевным травмам женщин.
Свадебная фотография Цянь и Сю в 1991 году.
Когда Цянь узнала о своей беременности, она была уже на пятом или шестом месяце, и для аборта было уже слишком поздно. А слыша постоянно жуткие истории о убийстве детей властями, она побоялась даже идти к доктору, чтобы узнать о своем здоровье или о поле ребенка.
Даже сейчас, когда пара считает себя "вполне состоявшимися," так как у них есть двухкомнатная квартира и собственный бизнес (они продают секонд-хенд одежду), они работают каждый день с 7 утра и за год у них всего один выходной. Они никогда не покидали своей провинции, не говоря уже о том, чтобы поехать за пределы Китая. Цянь также сама продает товар в небольшом магазинчике, находясь в нем с утра до вечера.
Цчнь и Сю работают в магазине бытовой техники.
В 2005 году пара отправилась на Сломанный мост. "Мы поднялись очень рано, принесли с собой табличку с именем дочери и словами, похожими на те, что мы оставили в записке. Мы подбегали к каждой девочке на мосту. Это было так ужасно..." - вспоминает тот день Цянь.
В тот день они так никого и не встретили. Простояв на мосту с 7 утра до 16 часов, пара грустная и разочарованная вернулась домой. В то же время семья Полер попросила свою подругу прийти в тот день на мост. Девушка по имени Энни Ву прибыла на мост как раз после 16, разминувшись с Цянь и Су буквально на несколько минут. Будучи уверенной, что родители и не приходили, Энни Ву хотела уже было уйти, когда вдруг заметила съемочную группу, которая снимала фестиваль. Она попросила показать ей отснятый материал, и действительно, увидела в записи двух человек, держащих плакат. Так эта история стала известна прессе.
Сю показывает фотографию Кэти на своем мобильном телефоне, стоя на Сломанном мосту.
Сюжет о Цянь и Сю показали на местном телевидении, после чего Полеры согласились передать им немного информации об их дочери. Энни Ву встретилась с парой и передала им фотографии их дочери, очень кратко рассказала, что с их дочерью все в порядке, что она учится в школе, занимается спортом, и что родители решили не говорить ей ничего до 18 лет. После этого Полеры оборвали всяческие контакты с Цянь и Сю, а Энни Ву - единственная их связующая "ниточка" - поменяла телефон.
То, что Кэти была их дочерью Цзинчжи, пара не сомневалась - она была очень похожа на маму. И с того года они каждый год приезжали в назначенный день на Сломанный мост. Узнав об этой истории, Чанг Чангфу, который снимал документальный фильм о приемных детях из Китая, решил попробовать найти самостоятельно информацию о Кэти. Фактов было немного - он не знал фамилию приемных родителей, но знал, что ее удочерили в Сучжоу, что у девочки был артрит в детстве, когда она жила в Мичигане (эту информацию сообщили сами Полеры в письме к родителям Кэти).
Сю и Цянь у себя дома рассказывают журналистом о поисках своей дочери.
На одном из форумах о приемных детях из Сучжоу Чанг Чангфу увидел сообщение некоего Кена Полера, который упоминал, что у его дочери была проблема в коленом в детстве. Так, благодаря одному сообщению, режиссер вышел на американских родителей девочки. Он предлагал Полерам устроить встречу их дочери с ее настоящими родителями, но те наотрез отказывались. Так встреча затянулась еще на несколько лет.
И только в прошлом году всё наконец-то встало на свои места. 21-летняя Кэти собиралась поехать на учебу в Испанию, и подумала, что ее там будут спрашивать о ее рождении, поэтому снова подняла эту тему, разговаривая с мамой. И вдруг, после того, как много лет ей говорили, что судьба ее настоящих родителей неизвестна, мама созналась, что все это время знала, кто они и где они. "Я была в шоке," - говорит Кэти.
Кэти узнала о судьбе своих настоящих родителей только в 21 год.
Тогда Кэти очень сильно разозлилась. Она была в гневе, что от нее так долго скрывали правду, ей казалось, что ее предали. Ей захотелось немедленно увидеть своих настоящих родителей. Кэти связалась с режиссером Чанг Чангфу. Он предложил встретиться в означенный день на фестивале на Сломанном мосту. Для Цянь с Сю это должно было стать сюрпризом, но Энни Ву - та девушка, которая когда-то передала им фотографии дочери - сообщила им о предстоящей встрече, не зная о сюрпризе. Пара немедленно поехала в Сучжоу, хотя до фестиваля еще осталось несколько дней. Они были измотаны своими переживаниями, и целыми днями ждали на мосту свою дочь.
Когда наконец-то в день фестиваля Кэти приехала вместе со съемочной группой, родители ее были уже на пределе своих эмоциональных возможностей, и Цянь буквально прорыдала почти все время встречи.
Встреча на Сломанном мосту.
Кэти осталась со своими родителями на пару дней. Она не знала китайского, они не говорили по-английски. Общение было возможным только благодаря старшей сестре Кэти, которая немного могла говорить по-английски. "Было очень радостно увидеть их. И я была очень удивлена, как сильно отреагировала на нашу встречу моя китайская мама," - комментирует Кэти. "Когда я пришла к ним домой, они мне сказали, что я слишком худая, надо больше есть. Они готовы были кормить меня все время. Наверное, им просто не хватает всех тех лет, когда они не могли позаботиться обо мне и пытаются их восполнить сейчас."
Кэти признается, что пока не знает, как воспринимать все то, то с ней произошло. "Мне хочется наладить с ними отношения. Я хочу снова их увидеть. Но главный вопрос, кто они мне? Я даже не знаю, как к ним обращаться." Кэти выросла американкой и никогда не сталкивалась с азиатской культурой. "Сейчас все по-другому. Это хорошо, что мы нашлись, что я узнала свои корни, но в то же время я не знаю, что с этим всем делать. Я выросла в другом обществе, и китайская культура совершенно для меня чужая."
Кэти приехала к своим родителям почти сразу, как только узнала о них.
Для Цянь и Сю эта встреча также была связана с целым клубком противоречивых чувств и эмоций. С одной стороны, они рады, что наконец-то встретили свою дочь, и что она жива и здорова. И в то же время их дочь стала совсем не такой, какой они ее представляли. "Мы были очень разочарованы, что она не стала называть нас мамой и папой. Она сказала, что в Америке они называют своих родителей по имени. Это правда?" - недоумевает Цянь.
Не имея возможности нормально пообщаться из-за отсутствия общего языка, Кэти и ее родители расстались с чувством, что еще не все сказано, не все рассказано. "Мы не смогли поговорить, но мы видим, что наша дочь хороший человек. И теперь мы скучаем по ней еще сильнее, чем раньше, - говорит Цянь.
Цянь, Кэти, Сю и Сяочень (сестра Кэти) на Сломанном мосту.
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