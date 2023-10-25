Без контактов с цивилизацией: Первобытное племя прожило 60 тысяч лет в изоляции

Сентинельцы - дикое первобытное племя.
Освоение огня первобытным человеком стало поворотным событием в эволюции. Сегодня сложно поверить в то, что на Земле до сих пор остались обитаемые острова, где проживают племена, которые так и не научились этому. Племя сентинельцы - одно из таких. Эти потомки первобытных людей настроены враждебно к любым контактам с цивилизацией и встречают чужаков градом стрел.
Изолированный остров в Бенгальском заливе, на котором проживают сентинельцы.
Остров, на котором живут сентинельцы, по размеру не превышает Манхэттен. Он располагается в Бенгальском заливе у побережья Индии. За всю историю своего существования (а это более 60 тысяч лет) представители этого племени практически не контактировали с цивилизацией, к чужеземцам они настроены враждебно. Официально остров принадлежит Индии, однако он окружен четырехкилометровой зоной отчуждения.
Сентинельцы - люди,никогда не контактировавшие с цивилизацией.
О сентинельцах известно мало, нет сведений об их языке, ритуалах и о самом острове, который стал для них домом. Установить контакт с представителями племени пытались представители различных национальностей, но это не увенчалось успехом. Сентинельцы считаются последним племенем на планете, чье развитие остановилось еще до каменного века. Они так и не освоили способы добыть огонь, вместо этого научились сохранять тлеющие угли в глиняных сосудах. Ученые относят представителей этого племени к потомкам первых людей, появившихся в Африке.
Дикое племя сентинельцев.
В 1974 году команда National Geographic отправилась на остров, чтобы снять фильм о диком племени «Человек в поисках Человека». Несколько антропологов и фотограф в сопровождении полицейских прибыли на место назначения. Когда моторная лодка преодолела барьерный риф, сентинельцы показались из джунглей. На безопасном расстоянии полицейские оставили подарки для племени – игрушечный автомобиль, несколько кокосов, живую свинью, куклу и алюминиевые кастрюли. Вернувшись на лодку, стали ждать, как отреагируют первобытные люди на это. Однако подарки не помогли получить расположение сентинельцев: они продолжили обстрел лодки и ранили оператора. «Успешный» воин засмеялся, увидев, что попал в цель, и отошел в тень деревьев. Остальные представители племени занялись подарками: они убили и похоронили свинью вместе с куклой, а кокосы и посуду забрали с собой, уходя.
Рыбаки ловят рыбу на мелководье.
О количестве людей, проживающих на острове, доподлинно неизвестно. По разным подсчетам, популяция может составлять от 50 до 400 человек. Сентинельцы никого не подпускают к острову, встречая странников, вооружившись луком и стрелами, поэтому сделать перепись населения просто невозможно. Например, в 2006 году появлялась информация о том, что двое рыбаков были застрелены представителями этого дикого племени. Когда полиция Индии попыталась на вертолете забрать тела погибших, сентинельцы обстреляли вертолет из луков, не дав возможности ему приземлиться.
Представители племени сентинельцев.
У сентинельцев не развито земледелие, они добывают еду, охотясь на диких животных, и собирая съедобные плоды. Питаются они в основном кокосами и рыбой, которую ловят на мелководье, в их мясном рационе – черепахи и мелкие птицы.
Остров, где обитают представители этого племени, входит в состав Адаманских островов. Известно, что представители диких племен с других островов погибали в результате контактов с чужеземцами. Пожалуй, враждебность сентинельцев и помогла им выжить на протяжении столетий. Например, в XIII веке Марко Поло описывал сентинельцев как самое кровожадное племя, которое он когда-либо видел, поскольку они съедали все и всех, кого им удавалось поймать. До экспедиций итальянского путешественника с сентинельцами сталкивались китайские и арабские мореплаватели, но все они описывали в своих заметках и воспоминаниях, что были встречены градом стрел со стороны острова. Сентинельцы выстояли и не дали оккупировать свой остров ни бирманцам, ни англичанам, ни японцам.
Сентинельцы с кокосами в руках.
Племени повезло выжить и во время цунами в 2004 году, когда стихия унесла жизни более двух тысяч человек с соседних островов и архипелагов.
Современные ученые неоднократно пытались наладить контакт с сентинельцами, однако после неудачных попыток было принято решение отказаться от этой идеи, поскольку такие экспедиции не приносят результата, постоянно подвергают опасности путешественников и, к тому же, существует опасность, что в результате контакта на изолированном острове могут быть вспышки заболеваний, которые поставят под угрозу существование всей популяции.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии