Над землёй и под водой: 5 нетривиальных ресторанов с ноткой экстрима

В погоне за новыми впечатлениями в путешествиях туристы частенько стараются разнообразить не только своё времяпрепровождения, но и свой рацион. И если большинство из них просто ищут новые блюда и вкусы, то есть те, кто решают превратить обыкновенный приём пищи в настоящее приключение. Вашему вниманию «пятёрка» нетривиальных ресторанов с ноткой экстрима.
1. Ресторан над землёй (Таиланд)
Есть домики на дереве, а есть ресторан на дереве. /Фото: pustunchik.ua
Если хочется испытать прилив адреналина, находясь на тайском экологическом курорте Сонева Кири, но при этом ещё и нужно утолить голод, то эти две проблемы можно решить разом, просто сходив в ресторан на дереве. Интерес здесь представляет механизм, как именно блюда достигают гостей, находящихся над землёй. А работает это так: официанты привязываются к ремню, прикрепленному к застежке-молнии, вот они и парят к своеобразному птичьему гнезду на дереве, чтобы порадовать посетителями экзотическими фруктами и местными деликатесами.
2. Ресторан под водой (Мальдивы)
Приём пищи и познание морского мира одновременно. /Фото: tripadvisor.co.uk
Ресторан Итаа уже давно известен на весь мир своим нетривиальным расположением. Он понравится многим - и любителям дайвинга, и тем, кто боится заниматься подобными вещами, а познать подводный мир как можно лучше очень хочется. А всё потому, что этот ресторан находится под водой и обеспечивает 180-градусный панорамный вид на океанские красоты Мальдивских островов. Да и меню там необычное и экзотическое: например, среди блюдами можно найти кокосовую корку и макароны из рифового Омара.
3. Ресторан в водопаде (Филиппины)
Ещё одно заведение питания, связанное с водной стихией. /Фото: priroda-life.com
Этот экзотический ресторан на Филиппинах позволяет освежиться в воде, употребляя при этом местные филиппинские блюда, например, свежую рыбу, мясо на гриле или рис. Найти столь необычное заведение расположено на курорте Villa Escudero. Справедливости ради, стоит отметить, что водопады для ресторана на самом деле рукотворные. Впрочем, это не помешает почувствовать столкнование с природной красотой во время ужина.
4. Ресторан в пещере (Италия)
Ресторан с ноткой первобытной атмосферы. /Фото: tonkosti.ru
Справедливости ради, нужно уточнить, что рестораны в пещерах постепенно появляются в разных уголках мира. Однако, пожалуй, самым известным примером заведения, расположенного в столь живописном месте - построенном в скалах - является ресторан, который находится на юге Италии. Уже не один год он остаётся популярным местом для местных жителей и туристов, которые в необычных условиях хотят отведать такие блюда как, как равиоли с телятиной и трюфелем или мусс из фисташки.
5. Ресторан из льда (Финляндия)
Ресторан, где правит холод. /Фото: orangesmile.com
Собственно, нет ничего удивительного, что если где-то и появился ледяной ресторан, то этим местом стала Финляндия. Само собой, там довольно холодно, однако заведение пользуется огромной популярностью, потому что его фантастический вид привлекает людей постоянно: там не только стены, но и столы и даже стаканы сделаны из льдя, но посетителям предоставляют одеяла, горячие блюда и напитки, а также обеспечивают отличным сервисом.
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