Комнатные растения, которые опасны для здоровья и энергетики дома

Дом – это место, где должна царить комфортная атмосфера, поэтому многие ответственно подходят к выбору мебели и предметов интерьера. Но чтобы наполнить пространство особой благоприятной энергетикой этого недостаточно. Эзотерики советуют обзавестись растениями-оберегами.







О том, какие растения можно держать в доме, а какие нельзя мы расскажем в этой статье.

Растения, очищающие пространство от негативной энергии

Какие растения не стоит держать дома

К таким растениям относятся:1. Антуриум – очищает воздух в помещении и уничтожает стрептококковые микроорганизмы.2. Бегония – помогает улучшить настроение и избавиться от стресса. Достаточно поставить цветок на подоконнике, что в доме всегда царила гармония.3. Герань – защищает от злых людей и дурных мыслей. Это растение способно создать особенное биополе, в котором приятно находиться всем окружающим. Подходит для установки в гостиной.4. Диффенбахия – обладает лекарственными свойствами, уничтожает стафилококковую инфекцию.5. Лавр благородный, лавровишня – активно борются с кишечной палочкой.6. Опунция – избавляет от чувства зависти и отпугивает недоброжелателей. Опунция любит свежий воздух, поэтому растение желательно чаще проветривать на улице.7. Папоротник – является растением ионизатором, оздоравливающим воздух.8. Пеларгония – снижает в воздухе количество вредных микробных клеток.9. Тетрастигма – наполняет дом положительной энергией, придает домочадцам сил и уверенности, настраивая на успех во всех новых делах.10. Традесканция – также налаживает благоприятную атмосферу в доме, стоит обязательно приобрести это растение, если между домовладельцами часто возникают разногласия.11. Цикламен – растение, поглощающее всю отрицательную энергию. Если чувствуете, что накопилось много проблем, значит, пора обзавестись цикламеном.12. Хлорофитум – обладает воздухоочистительными способностями, поглощает выделяющиеся из мебели фенол и формальдегид, уничтожает микробов.Отличным местом для расположения цветов является широкий подоконник. Вьющиеся цветы можно поставить на полках либо подвесить в настенных кашпо. Крупные растения можно расположить на полу.Некоторые растения нельзя держать дома, поскольку их сок содержит токсические вещества, при выделении которых в воздух у человека развиваются различные проблемы со здоровьем. Особенно с осторожностью нужно выбирать цветы, если в доме есть маленькие дети и животные. Для дома не подходят растения следующих семейств:1. Молочайные – имеют ядовитый сок, который при попадании на кожу может вызвать аллергию или ожог (кротон).2. Пасленовые – имеют ядовитые плоды, вызывающие нарушение работы желудочно-кишечного тракта, тошноту и рвоту (паслен).3. Ароидные – характеризуются наличием токсичного сока, вызывающего расстройство системы пищеварения (монстера, спатифиллум, адениум, филодeндpoн, вечнозеленый плющ).4. Кутровые – потенциально опасные для человеческого организма, любые работы с такими растениями нужно проводить с использованием перчаток (диффенбахия, олеандр).Осторожнее следует быть с такими цветами как:лилии (в ночное время выделяют углекислый газ и нарушают сон);орхидеи (возбуждают нервную систему);фикусами (могут спровоцировать аллергию);тyберозами (могут негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему).Не держите в доме больных растений и искусственных цветов. Также старайтесь соблюдать баланс – выбирайте равное количество женских (инь) и мужских (янь) растений. К женским растениям относится фиалка, толстянка, цикламен и прочие, к мужским – цитрус, драцена, бамбук и другие. Для создания благоприятной атмосферы в доме отдайте предпочтение растениям с круглыми листьями.