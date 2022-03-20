10 фактов об ассирийской армии, наводившей ужас на полмира

Ассирийская армия: смелость, жестокость, тактика...
Около 3000 лет назад народ, который сегодня мало кто помнит, прошел сокрушительной поступью через Ближний Восток. Эта армия сравнивала города с землей, пытала выживших и сеяла страх во всем мире. Речь идет об Ассирии - первой стране, которая сделала военную мощь основой своей политики и первой стране, которая терроризировала своих врагов посредством психологической войны.
1. Вечная война
Ассирийская армия: вечная война./фото: listverse.com
Каждый ассирийский мужчина - от самых бедных до самых богатых, был обязан служить в армии. Это была первая страна, где военную службу сделали обязательной для каждого гражданина мужского пола, независимо от того, кем он был. Все мужчины жили по принципу «3 лет». В первый год они строили дороги, мосты и здания, чтобы наращивать мощь империи. Во второй год они отправлялись на войну. И только в третий год им позволялось жить со своими семьями. В результате, Ассирия имела одну из самых сильных армий в мире. Причем, это были прекрасно обученные и в постоянных боях воины... и их было много.
2. Психологический террор
Ассирийская армия: психологический террор./фото: listverse.com
Ассирийцы создавали таблички, на которых рисовали и описывали процесс пыток своих врагов, чтобы следующий город знал, что случится с его защитниками. На этих табличках был показан процесс снятия кожи с живых людей, выкалывание им глаз и сажание на колья. После одного из ассирийских царей Ашшурнацирапала II остался целый ряд подобных табличек, на которых были описаны его зверства при захватах городов: «я содрал кожу из всех защитников города и развесил ее на стенах... я сжег всех детей... из голов жителей перед городом была сложена башня». К тому времени, как ассирийская армия подходила к стенам очередного города, его жители уже знали, что их ждет.
3. Шанс сдаться
Ассирийская армия: шанс сдаться./фото: listverse.com
Перед началом битвы людям часто давали шанс сдаться. К городской стене отправлялся парламентер, который обещал защитникам города (которые уже тряслись в страхе, поскольку знали, что их ждет), что если они сдадутся и будут платить дань Ассирии, им будет позволено жить: «Смиритесь и выйдите ко мне! Тогда каждый из вас будет есть собственные виноград и плоды смоковницы и пить воду из своего водоема. А тем, кто не выйдет, придется съесть свои собственные экскременты и пить собственную мочу». Многие страны сдавались и платили дань Ассирии, чьи войска шли дальше.
4. Осадные орудия
Ассирийская армия: осадные орудия./фото: samlib.ru
В то время практически не существовало осадных орудий. В лучшем случае армия могла надеяться прорваться через ворота города, пытаясь выбить их бревном, часто в то время как по ним со стен стреляли лучники. Ассирийцы, однако, изобрели некоторые из первых осадных орудий в мире. К примеру, они изобрели таран - устройство, которое казалось невозможно остановить в то время. Это была сложная конструкция на колесах, внутри которой было огромное бревно с железным наконечником в виде головы барана, которое раскачивалось на цепях, позволяя пробивать вражеские стены. Люди внутри конструкции, которые раскачивали бревно, были защищены деревянными досками, обтянутыми сырыми шкурами животных, в которых вязли и тухли зажженые стрелы защитников города.
5. Полное уничтожение городов
Ассирийская армия: полное уничтожение городов./фото: listverse.com
Иногда, ассирийская армия не останавливалась на убийстве своих врагов. Когда ассирийский царь Синаххериб вторгся в Вавилон, он стер его с лица земли. Все, что осталось позади него, это было хвастливое заявление: «город и его дома, от основания до крыш я разграбил, уничтожил и сжег огнем... посреди города я вырыл каналы и затопил его водой. На месте Вавилона осталось только болото».
6. Пытки выживших
Ассирийская армия: пытки выживших./фото: listverse.com
Согласно сохранившихся записей, один ассирийский царь пощадил некоторых из людей захваченных городов: «знать и старейшины города вышли ко мне, чтобы спасти свои жизни... они пали мне в ноги и попросили пощады, попросив делать с ними что угодно, только не убивать». Чаще всего, этих выживших людей использовали, чтобы устрашить других, причем довольно жестоким способом - им отрубали носы и уши. А один из царей, Асархаддон заставил знать захваченного им города носить «ожерелья» с отрубленными головами их правителей.
7. Жизнь рабов
Ассирийская армия: жизнь рабов./фото: listverse.com
На ассирийских настенных росписях сохранились изображения рабов, прикованных к крупным камнями, которые они были вынуждены тащить как мулы. Эти камни использовали для создания дворцов и прочих чудес архитектуры для царей, а рабы, которые таскали их на стройку, не могли даже передохнуть (сзади шли надсмотрщики, которые избивали любого, кто «сачковал»). С женщинами же, которых увели в рабство, зачастую поступали еще хуже. Нередко их раздевали донага, чтобы унизить и заставить чувствовать себя беззащитными.
8. Переселенческая политика
Ассирийская армия: переселенческая политика./фото: listverse.com
В Ассирии была политика постоянного переселения людей - целые семьи выгоняли из своих домов и переселяли их по всей стране. Это была одна из причин, которые сделали Ассирию настолько могущественной. Мастеров из завоеванных стран переселяли в сердце империи, где их отправляли на стройку дворцов, храмов и чудес. Часто им разрешали привозить с собой семьи. Опасным врагам, которые боролись против Ассирии, иногда давали шанс искупить свою вину. Если царь был милостив, то он отправлял их на восстановление разрушенной завоеванной страны.
9. Кодекс законов
Ассирийская армия: зверский кодекс законов./фото: listverse.com
Многие преступления в Ассирии наказывались членовредительством или смертью. Если кто-то поцеловал жену другого человека, ему отрубали нижнюю губу с помощью топора. Если мужчину «застукивали» с другим мужчиной, то его превращали в евнуха. Прелюбодеяние каралось смертью. Мужчины имели право убивать жен, которых ловили на прелюбодеянии. Убийц передавали семье жертвы, которая была вольна делать с ними, что пожелает.
10. Пост-травматический стресс
Ассирийская армия: пост-травматический стресс./фото: listverse.com
Жизнь в Ассирии была ужасающей не только для потенциальных жертв ассирийцев, но и для них самих. У воинов ассирийской армии наблюдались симптомы того, что современные психологи называют посттравматическим стрессом. Они слышали и видели призраков людей, погибших в бою, а также разговаривали с ними. Ученые считают, что воины испытывали ужас и чувство вины за убийства и пытки невинных людей.
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