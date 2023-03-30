Ядовитое кольцо, меч викинга и другие оружейные древности, которые раскрыли неожиданные факты

1. Меч Саги

2. Меч Бузэу

3. Костяной век Африки

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4. Самое старое оружие Северной Америки

Самое старое оружие Северной Америки.

5. Хрупкие мечи викингов

6. Неизвестный класс воина

То, чего не может быть.

7. Ядовитое кольцо

8. Норвежские оружейные могилы

9. Стрелы Эци

Стрелы Эци.

10. Колотушка из Темзы