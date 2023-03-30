Ядовитое кольцо, меч викинга и другие оружейные древности, которые раскрыли неожиданные факты

Древнее оружие могло быть сделано из дерева, камня и низкокачественного металла, но все оно было смертельным. Недавно ученые открыли редкие мечи и наконечники копий, которые поведали им необычные факты. От свирепых викингов, которые не использовали свои мечи, до неуклюжих «весел», предназначенных для раскалывания черепов, зачастую находятся любопытные и неожиданные примеры использования оружия.
1. Меч Саги
В 2018 году восьмилетняя девочка отправилась покупаться в озере Видостерн рядом с домом ее семьи в Швеции. В какой-то момент Сага Ванечек наступила на что-то. Объект, который она вытащила из воды, напомнил ей меч. Когда девочка сказала отцу, что нашла что-то с рукоятью, тот сначала подумал, что это просто странная ветвь. Однако, когда мужчина показал странную вещь своему другу, они поняли, что Сага была права с самого начала. Исследователи из местного музея в округе Йёнчёпинг подтвердили ее мнение - это был меч. Экспертный анализ показал, что редкой реликвией было 1500-летнее оружие эпохи до викингов. Кроме того, клинок хорошо сохранился. Столь необычная находка была сделана благодаря засухе, после которой упал уровень вводы в озере. Теперь ученые предполагают, что в Видостерне могут скрываться более древние артефакты, тем более, что когда сотрудники музея провели расследование, они нашли брошь третьего века.
2. Меч Бузэу
В 2018 году рабочий гравийного карьера в румынском Бузэу нашел меч среди обломков. Мужчина немедленно передал артефакт правоохранительным органам, и как выяснилось, это был не обычный клинок. Мечу было более 3000 лет, и его выковали примерно во время позднего бронзового века. Лезвие длиной 47,5 см и шириной 4 см было в хорошем состоянии, рукоять же, к сожалению, исчезла, поскольку была сделана из какого-то органического материала и со временем разрушилась. Меч является одной из лучших находок, обнаруженных в Бузэу, но ученые надеются, что это только «верхушка айсберга». Существует вероятность того, что его владелец (скорее всего, дворянин) может быть похоронен рядом с гравийным карьером или даже внутри него.
3. Костяной век Африки
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Каменный век в Африке примечателен одной вещью. Помимо каменных орудий люди умели делать орудия из кости. В 2012 году археологи обнаружили ножевидный артефакт у побережья Марокко. Качество предполагало, что ремесло выделки кости достигло высокого уровня около 90 000 лет назад. До этого открытия считалось, что вырезанные из кости инструменты использовались для «простых» обыденных задач. Однако в данном случае это оказался специальный нож. Анализ показал, что он использовался, чтобы резать что-то мягкое, скорее всего, кожу. Ученые считают, что костяной нож был сделан представителями Атерийской культуры, общества, которое жило 145 000 лет назад. Древний мастер взял ребро животного размером с корову и разрезал его вдоль. Одна половина была превращена в артефакт длиной 13 сантиметров. Эта находка поставила под сомнение идею о том, что производство усовершенствованных инструментов (для поддержки выживания) произошло намного позже.
4. Самое старое оружие Северной Америки
Самое старое оружие Северной Америки.
Самыми древними наконечниками копий в Северной Америке считаются наконечники, сделанные культурой Кловис. Эта давным-давно исчезнувшая культура изобрела свои «фирменные» каменные орудия 13 000 - 12 700 лет назад. В 2018 году мечта найти наконечник копья, который был бы старше Кловисского, наконец осуществилась. Археологи, работающие 12 лет в Техасе, наткнулись на слой грязи, содержащий следы культур Кловис и Фолсом (Фолсом - это более молодая культура). Под этим слоем находились долгожданные «самые древние копья». Наконечники размером 8–10 сантиметров, изготовленные из сланца, были перемешаны с другими инструментами. Возраст окружающих отложений датировал тайник рекордными 15 500 годами. Это привело к тому, что другое общество охотников стало считаться первым прибывшим в Америку (ранее такой считалась культура Кловис). Кроме того, оружие было определенно идентифицировано как охотничье снаряжение, а предыдущие находки обычно были просто каменным оружием.
5. Хрупкие мечи викингов
На сегодняшний день было найдено около 2000 мечей любящих сражения викингов. Однако не все из них использовались для боевых действий. В 2017 году были изучены три меча, из Дании девятого и десятого веков, причем, впервые во всем мире оружие было проанализировано с помощью нейтронного сканирования. Эта технология может «заглядывать» в металл глубже, чем рентгеновские лучи. Изображения показали, что лезвия были изготовлены с использованием технологии, называемой «узорной сваркой». Железные и стальные полосы сваривали, скручивали вместе и после этого проковывали. Это приводило к появлению узоров на поверхности меча. Это также сделало это оружие непригодным для боевых действий. У обычных боевых мечей были стальные края с поглощающими импульс от удара железными сердечниками. У трех датских мечей подобного состава не было. Кроме того, металлические полосы подвергались воздействию высоких температур, что могло привести к появлению окисления на их поверхности. Это ослабило оружие и, вероятно, заставило его ржаветь быстрее. Мечи были, вероятно, символами принадлежности к элите, а не настоящим оружием.
6. Неизвестный класс воина
То, чего не может быть.
В 2018 году археологи работали на раскопках к северу от Нью-Дели, Индия. Во время трехмесячных раскопок они обнаружили несколько вещей, свидетельствующих о существовании неизвестного класса воинов. В селе Синаули группа обнаружила восемь гробниц с остатками колесницы. Три конных транспортных средства нашли в погребальных камерах, построенных примерно в 2000 - 1800 г.г. до н.э. Сначала возникло подозрение, что это были королевские захоронения, но наличие оружия свидетельствовало, что в могилах были похоронены воины. Археологи нашли щиты, кинжалы и мечи, достаточно прочные, чтобы их можно было использовать в бою.
Колесницы четырехтысячелетней давности и останки элитных воинов, описанные командой как «технологически стоящие наравне с другими древними цивилизациями в Месопотамии и Греции», сохранились достаточно хороши. Однако гробы были также уникальной находкой на континенте. Медные украшения, которые украшали шкатулки, никогда раньше не встречались. Культура, которой принадлежали артефакты, остается неизвестной. Они были найдены возле могил, принадлежащих к загадочной цивилизации долины Инда, но исследователи уверены, что это были разные культуры.
7. Ядовитое кольцо
В археологических записях редко упоминаются аксессуары убийц. В 2018 году во время раскопок в Болгарии было обнаружено кольцо, которое, вероятно, убило несколько человек. Оно было найдено на средневековых руинах мыса Калиакра, где проживала элита XIV века в Добрудже. Также в Калиакре были найдены другие украшения, но это были обычные украшения из золота и жемчуга. Возраст бронзового кольца составлял 600 лет, оно было прекрасно сделано и, вероятно, привезено из Испании или Италии. Внутри была полость, из которой можно было незаметно вылить яд в напиток жертвы. Поскольку кольцо было сделано для мизинца правой мужской руки, убийца был правшой (полость также располагалась справа). Археологи подозревают, что кольцо могло быть связано со старой средневековой загадкой. В XIV веке болгарский феодал по имени Добротица управлял этим регионом. История рассказывает о многих необъяснимых смертях в его окружении, особенно среди аристократов и дворян. Эти смерти, вероятно, были политическими убийствами.
8. Норвежские оружейные могилы
В последнее время ученые исследовали «оружейные могилы» Норвегии. В гробницах находилось оружие, которым владел умерший при жизни. Исследователи обнаружили замечательную историю. Хотя Норвегия была далеко от Рима, между странами явно была связь, особенно в плане оружия. Могилы, относящиеся ко времени расцвета Римской империи, содержали оружие, напоминающее вооружение римских легионеров (мечи, дротики, щиты и копья). Однако, когда империя рухнула примерно в 500 г. н.э., внезапно самым популярным оружием в захоронениях стали топоры. Это было странно. Древние норвежцы сражались, как римляне, по правилам, в которых топорам не было места. После распада империи последствия сильно ударили по Норвегии. Основные альянсы рушились, и дальние враги больше не были главной целью. Страна погрузилась в хаос, полевые командиры появлялись как грибы, и все сражались друг с другом. Топор идеально подходил для ведения партизанской войны в семьях, которые жили в условиях постоянных набегов, жестоких столкновений и нападений других поселений.
9. Стрелы Эци
Стрелы Эци.
Спустя годы после его открытия в итальянских Альпах, «ледяная мумия» Эци теперь считается одной из самых изученных мумий в мире. Все, от его здоровья до его генов, было проверено. Но по некоторым причинам, его набор инструментов не подвергся такому же тщательному исследованию. В 2018 году набор инструментов и оружия был заново отсканирован. 5300-летний «клад» предоставил интересные подсказки продолжающимся дебатам о том, что случилось с этим человеком. Он был несомненно убит искусно изготовленной стрелой. Осталось неясным, ожидал ли он врага. Исследователи выяснили, что за несколько дней до смерти Эци затачивал некоторые из своих инструментов, но оружие он не трогал, видимо полагая, что находится в безопасности. Кто убил этого человека так далеко в Альпах, остается загадкой.
10. Колотушка из Темзы
Каменный век был жестоким. На многих черепах обнаружились следы предпочтительного способа убийства в то время – проломить голову. В 2017 году исследователи попытались определить, каким оружием это делали. Идея заключалась в том, чтобы найти что-то, что использовалось только людьми, и не могло выступать в роли охотничьего инструмента. Так называемая «Колотушка из Темзы» прекрасно подходит под эти условия. 5500-летний деревянный артефакт, напоминающий крикетную биту, был вытащен из реки Темзы.
Исследователи сделали точную копию оружия и проверили ее на искусственных человеческих черепах, с кожей, костью и мозгом. Результаты оказались потрясающими - раны близко соответствовали неолитическим травмам. Неуклюжая веслоподобная дубина из Темзы оказалась смертельной. Скорее всего, она была сделана, чтобы служить исключительно в качестве устройства для убийства людей.
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