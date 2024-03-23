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«Волшебник Изумрудного Города»: сказочно красивые иллюстрации для известной книги

Для детских книг важна не только история, но и иллюстрированное сопровождение к ней – именно красочные картинки помогают юным читателям лучше представить происходящее в книге и глубже окунуться в захватывающие приключения. Иллюстрации Лорены Альварес способны превратить любую историю в настоящую волшебную сказку, а ее серия иллюстраций для романа «Волшебник Изумрудного Города» – настоящий кладезь для любопытных деталей, ярких красок и хорошего настроения.





Дороти и ее новые друзья. Автор: Lorena Alvarez.



Волшебник страны Оз улетает на воздушном шаре. Автор: Lorena Alvarez.



«Каждая моя работа – это попытка создать маленький яркий причудливый мир. В каждой иллюстрации обязательно найдется место природе, ведь именно она дает все самые удивительные идеи. И я всегда уделяю особое внимание цветовой композиции: для меня это отдельный язык со своим символическим смыслом, и то, как грациозно палитра взаимодействует в изображении, может значительно повлиять на смысл происходящего.»



Знакомство с Страшилой. Автор: Lorena Alvarez.



По дороге к исполнению мечтаний. Автор: Lorena Alvarez.



Трусливый Лев. Автор: Lorena Alvarez.

Лорена Альварес (Lorena Alvarez) создает свои работы в основном в цифровом виде, хотя ей не чужды и различные эксперименты: она может добавлять элементы фотографии, использовать настоящие игрушки, вырезать отдельные элементы из бумаги и ткани, или еще какие-либо другие способы сделать изображение особенным и выделяющимся из сонма иллюстраций других авторов.



В Изумрудном городе. Автор: Lorena Alvarez.



«Обычно я начинаю с самого простого концепта, который включает в себя все ассоциации на тему того эпизода, который я хочу проиллюстрировать. Я делаю эскизы, не один, а много. Тогда я ищу те элементы, которые задевают меня как зрителя, а не как художника, за живое, те детали, которые обращают на себя внимание и раскрывают какие-то дополнительные истории.»



The Wondeful Wizard of Oz – иллюстрации Лорены Альварес к известной сказке.



Чтобы не застревать на одном и том же, Лорена старается не зацикливаться только на иллюстрировании и всячески наполняет свою жизнь событиями и новыми впечатлениями. «Мне нравится путешествовать, учиться играть на музыкальном инструменте, или даже создавать игрушки своими руками – такие вещи вдохновляют меня на новые эксперименты в работе, они позволяют мне развиваться. Все эти мультфильмы, книги комиксов, даже мода одежды и перфомансы – каждый такой опыт открывает мне новое пространство для инноваций.»



Изумрудный город. Автор: Lorena Alvarez.



Дороти обливает ведьму водой. Автор: Lorena Alvarez.

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