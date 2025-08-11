Почему люстра «Каскад» с выпадающими «висюльками» была так популярна в СССР

Наверное, каждый из нас помнит огромную советскую люстру, которая называлась «Каскад». Ведь именно эта люстра висела практически в каждой советской квартире и радовала глаз. Кроме того, она являлась не только источником освещения, но и важным элементом интерьера, который добавлял шарм и стиль помещению.
Практически в каждом советском доме была люстра "Каскад"/Фото:sovkusom.ru
Люстра «Каскад» и вправду являлась одной из самых популярных моделей освещения в СССР. При этом она стала своеобразным символом данной эпохи, добавляя элегантности и изысканности в интерьеры многих домов. Среди других моделей она отличалась своим уникальным дизайном. Ведь если взглянуть на саму люстру, то можно понять, почему она так называется. Оказывается, что все дело в самой конструкции, которая собрана на круглом многоярусном каркасе и напоминает каскад. На нем подвешивали съёмные пластиковые элементы, которые позже стали называть «висюльки».
Эти подвесные элементы создавали иллюзию плавного движения, напоминая каскад воды или водопад. Стоила данная люстра около 25 рублей, но купить ее было практически невозможно. Это связано с тем, что новые партии сразу же раскупались советскими гражданами. Ведь многие охотились за этой уникальной и неповторимой вещью, которая создавала эффект шика и блеска в любом помещении.
Висюльки от советской люстры / Фото: skidka-pervym.ru
Кстати говоря о помещениях: советские люди покупали люстру «Каскад» не только себе в дом.интерьер.
Но несмотря на то, что данная люстра пользовалась большой популярностью, были у нее и весомые недостатки, которые позже оказали влияние на ее использование. Например, висюльки, которыми была украшена люстра, быстро становились пыльными и желтели. Люстра могла быстро потерять свой красивый вид и требовала за собой особого ухода.
Такую люстру было очень тяжело мыть / Фото:stylishbag.ru
Многим хозяйкам частенько приходилось мучиться с данной люстрой. Ведь для того, чтобы помыть это изделие, приходилось полностью разбирать его и мыть каждую висюльку отдельно. Некоторые хозяйки просто протирали ее влажной тряпочкой, чтобы хоть как-то избавиться от пыли и грязи, которая там накопились. Но здесь присутствовал огромный риск разбить некоторые детали люстры. Далеко не каждой хозяйке нравился такой расклад, поэтому многие все же заменили данный элемент роскоши на что-то более практичное.
На смену этих люстр пришли более современные / Фото: mykaleidoscope.ru
Стоит отметить, что данные «висюльки» не только быстро теряли товарный вид, но и были весьма хрупкими. Одно неловкое движение могло привести к серьезным последствиям. Эти детали могли упасть на пол и с лёгкостью разбиться. Но в комплекте к люстре «Каскад» шли и запасные детали, которые можно было использовать в таких случаях. Когда запас «висюлек» заканчивался, многие хозяйки, которые не хотели расставаться с такой шикарной вещью, просто убирали один ряд люстры и вновь использовали данные детали, как запасные.
Эти люстры более удобны в использовании/ Фото: egloshop.com
Сейчас люстра «Каскад» потеряла свою популярность. Многие предпочли заменить данное изделие на более практичное. В интерьере появились совсем другие направления, которые не требуют за собой такого бережного ухода. Но в интернете все ещё можно встретить данные люстры и даже купить. Их продают на различных аукционах за небольшие деньги, но мало кто решается приобрести такую вещь, зная о том, как сложно за ней ухаживать. Но некоторые коллекционеры охотятся за этой раритетной вещью и с радостью приобретают ее для создания особой атмосферы в своей квартире.
