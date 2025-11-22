Самые распространенные мифы о змеях

Змеи — одни из самых загадочных обитателей нашей планеты. Первобытные охотники при встрече с любой змеей спешили спастись от нее бегством, зная, что всего один укус способен обречь на смерть. Страх помогал избежать укусов, но мешал узнать больше об этих таинственных созданиях. И там, где точных знаний не хватало, пробелы заполняли фантазии и домыслы, с веками становившиеся все изощреннее.
1. Змеи пьют молоко Этот миф многим из нас стал известен благодаря произведению Конан Дойля «Пестрая лента». На самом деле попытка напоить змею молоком может закончиться смертельным исходом: они не усваивают лактозу в принципе. 2. Нападая, змеи жалят По неизвестным причинам многие люди считают, что змеи жалят своим острым, раздвоенным на конце языком. Змеи кусают зубами, как и все остальные животные. Язык им служит совершенно для других целей. 3. Змеи перед броском, угрожая, высовывают язык Как уже говорилось, язык змеи не предназначен для атаки. Дело в том, что у змей отсутствует нос, и все необходимые рецепторы у них расположены на языке. Поэтому, чтобы лучше учуять запах добычи и определить ее месторасположение, змеям приходится высовывать язык. 4. Большинство змей ядовиты Из известных серпентологам двух с половиной тысяч видов змей только 400 обладают ядовитыми зубами. Из них всего 9 встречаются в Европе. Больше всего ядовитых змей в Южной Америке — 72 вида. Остальные практически поровну распределились по Австралии, Центральной Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной и Северной Америке.любой человек не более чем просто теплое дерево. 6. Змеи всегда нападают при виде людей Как показывает статистика, чаще всего змеи кусают людей в целях самообороны. Если змея при виде вас шипит и делает угрожающие движения, значит она просто хочет, чтобы ее оставили в покое. Стоит вам немного отступить, и змея тут же скроется из вида, спеша спасти свою жизнь. 7. Змей можно кормить мясом Большинство змей питаются грызунами, есть виды, поедающие лягушек и рыбу и даже насекомоядные рептилии. А королевские кобры, например, предпочитают в пищу только змей других видов. Так что, чем именно кормить змею, зависит только от самой змеи. 8. Змеи холодные на ощупь Змеи являются типичными представителями хладнокровных животных. И поэтому температура тела змеи будет такой же, как и температура внешней среды. Поэтому, не имея возможности поддерживать оптимальную температуру тела (чуть выше 30 °С), змеи так любят греться на солнце. 9. Змеи покрыты слизью Еще одна байка, не имеющая к змеям никакого отношения. Кожа этих рептилий практически не содержит желез и покрыта плотной гладкой чешуей. Именно из этой приятной на ощупь змеиной кожи изготавливают обувь, сумочки и даже одежду.
10. Змеи обвивают ветви и стволы деревьев
Довольно часто можно увидеть изображение змея-искусителя, обвивающего ствол дерева познания. Однако это не имеет никакого отношения к реальному поведению змей. Они забираются на ветки деревьев и лежат на них, обвивать же их своим телом змеям совершенно ни к чему.
