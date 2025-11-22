С нами не соску...
Самые распространенные мифы о змеях

Змеи — одни из самых загадочных обитателей нашей планеты. Первобытные охотники при встрече с любой змеей спешили спастись от нее бегством, зная, что всего один укус способен обречь на смерть. Страх помогал избежать укусов, но мешал узнать больше об этих таинственных созданиях. И там, где точных знаний не хватало, пробелы заполняли фантазии и домыслы, с веками становившиеся все изощреннее.

И несмотря на то что многие из этих рептилий уже достаточно хорошо изучены, старые, передававшиеся из поколения в поколения слухи и легенды о змеях до сих пор владеют умами людей. Чтобы как-то разорвать этот порочный круг, мы собрали 10 самых распространенных мифов о змеях и опровергли их. Самые распространенные мифы о змеях

Самые распространенные мифы о змеях 1. Змеи пьют молоко Этот миф многим из нас стал известен благодаря произведению Конан Дойля «Пестрая лента». На самом деле попытка напоить змею молоком может закончиться смертельным исходом: они не усваивают лактозу в принципе. Самые распространенные мифы о змеях 2. Нападая, змеи жалят По неизвестным причинам многие люди считают, что змеи жалят своим острым, раздвоенным на конце языком. Змеи кусают зубами, как и все остальные животные. Язык им служит совершенно для других целей. Самые распространенные мифы о змеях 3. Змеи перед броском, угрожая, высовывают язык Как уже говорилось, язык змеи не предназначен для атаки. Дело в том, что у змей отсутствует нос, и все необходимые рецепторы у них расположены на языке. Поэтому, чтобы лучше учуять запах добычи и определить ее месторасположение, змеям приходится высовывать язык. Самые распространенные мифы о змеях 4. Большинство змей ядовиты Из известных серпентологам двух с половиной тысяч видов змей только 400 обладают ядовитыми зубами. Из них всего 9 встречаются в Европе. Больше всего ядовитых змей в Южной Америке — 72 вида. Остальные практически поровну распределились по Австралии, Центральной Африке, Юго-Восточной Азии, Центральной и Северной Америке.
Самые распространенные мифы о змеях 5. Можно «обезопасить» змею, вырвав ей зубы На какое-то время это действительно может сработать. Но зубы отрастут снова, а змея в период их роста, не имея возможности сцеживать яд, может серьезно заболеть. И кстати говоря, змей невозможно надрессировать — для них любой человек не более чем просто теплое дерево. Самые распространенные мифы о змеях 6. Змеи всегда нападают при виде людей Как показывает статистика, чаще всего змеи кусают людей в целях самообороны. Если змея при виде вас шипит и делает угрожающие движения, значит она просто хочет, чтобы ее оставили в покое. Стоит вам немного отступить, и змея тут же скроется из вида, спеша спасти свою жизнь. Самые распространенные мифы о змеях 7. Змей можно кормить мясом Большинство змей питаются грызунами, есть виды, поедающие лягушек и рыбу и даже насекомоядные рептилии. А королевские кобры, например, предпочитают в пищу только змей других видов. Так что, чем именно кормить змею, зависит только от самой змеи. Самые распространенные мифы о змеях 8. Змеи холодные на ощупь Змеи являются типичными представителями хладнокровных животных. И поэтому температура тела змеи будет такой же, как и температура внешней среды. Поэтому, не имея возможности поддерживать оптимальную температуру тела (чуть выше 30 °С), змеи так любят греться на солнце. Самые распространенные мифы о змеях 9. Змеи покрыты слизью Еще одна байка, не имеющая к змеям никакого отношения. Кожа этих рептилий практически не содержит желез и покрыта плотной гладкой чешуей. Именно из этой приятной на ощупь змеиной кожи изготавливают обувь, сумочки и даже одежду. Самые распространенные мифы о змеях

10. Змеи обвивают ветви и стволы деревьев


Довольно часто можно увидеть изображение змея-искусителя, обвивающего ствол дерева познания. Однако это не имеет никакого отношения к реальному поведению змей. Они забираются на ветки деревьев и лежат на них, обвивать же их своим телом змеям совершенно ни к чему.

