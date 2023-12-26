Монархи тоже люди: Скандальные фотографии знаменитостей, которые они предпочли бы не видеть

Фотографии Макса Баттерворта.
Фотограф Макс Биаттерворт на днях издал целую пачку своих фотографий, на которых изображены знаменитости (включая Кейт Миддлтон, принца Уильяма и принца Гарри) после целой ночи гуляний в барах, клубах или вечеринках в отелях. "Будь у них возможность, они бы многое отдали, чтобы эти снимки никогда не увидели свет," - уверен фотограф.
Принц направляется в туфлях на каблуках на очередную вечеринку. Фото: Max Butterworth.
Джек Николсон, которому на момент снимка было уже за 70, недоволен вниманием к своей персоне после долгой вечеринки. Фото: Max Butterworth.
Свои фотографии Макс Баттервот (Max Butterworth) сделал в течение 2005-2008 годов. Все снимки представлены в черно-белом варианте. Это целая коллекция изображений, на которых запечатлены хмельные знаменитости с осоловевшими глазами. Понятное дело, что публике хочется увидеть, что "небожители" тоже ведут себя так же, как и "простые смертные", что все мы можем выглядеть нелепо в такие моменты. Но особое внимание, конечно, привлекли портреты особ британской монархии, так как такие снимки, безусловно, сильно контрастируют с тем имиджем скромных, сдержанных особ, которого они вынуждены придерживаться.
Фотограф Макс Баттерворт выпустил серию фотографий знаменитостей, возвращающихся после ночных гуляний. Фото: Max Butterworth.
Кейт Миддлтон в такси после посещения ночного клуба. Фото: Max Butterworth.
Говоря о фотографии Кейт Миддлтон, фотограф говорит, что снял ее в такси около двух или трех ночи возле Mahiki в Лондоне. "Мне кажется, она в этот момент говорила таксисту куда ее везти. А потом из этого же заведения вышли принц Уильям и принц Гарри, но их уже ждал специальный транспорт."
Принц Уильям направляется домой после вечеринки. Фото: Max Butterworth.
Принц Гарри с осоловевшим взглядом выходит через боковую дверь из ночного клуба. Фото: Max Butterworth.
Принц Гарри, который до своей недавней свадьбы был известен тем, что он сильно недолюбливал папарации, вплоть до того, что доходило дело до личных стычек, на фотографии Макса выглядит довольно спокойным. Фотограф снял его на выходе из бокового выхода из ночного клуба Boujis - выбирая этот выход, Гарри, очевидно, старался избежать ненужного внимания папарацци.
Эми Уайнхаус со своим мужем Блейком Филдер-Сивил. Фото: Max Butterworth.
Эми Уайнхаус пытается пробраться к такси через толпу папарацци.
Другие знаменитости на фотографиях Макса часто попадают в более трудные ситуации при выходе из ночных клубов - очень часто их уже поджидает целая толпа папарацци, которые окружают знаменитостей плотной толпой, так что звездам подчас становится даже трудно пробраться к автомобилю. Так, например, было с Викторией Бекхем, ее мужем и Мадонной.
Телохранитель помогает Мадонне пробраться к ожидающему ее автомобилю. Фото: Max Butterworth.
Звезда телесериала *Друзья* Дженнифер Энистон старается быстрее пройти мимо папарацци после вечеринки в Лондоне. Фото: Max Butterworth.
Сара, герцогиня Йоркская садится в автомобиль после вечера, проведенного в ночном клубе Лондона. Фото: Max Butterworth.
Джей Кей, солист группы Jamiroquai, затеял драку на выходе из ночного клуба. Фото: Max Butterworth.
Джей Кей. Фото: Max Butterworth.
Пэрис Хилтон выходит из ночного клуба, выглядя при этом, будто идет в начале светского ужина. Фото: Max Butterworth.
Джери Холливел в автомобиле ожидает, когда ее отвезут домой. Фото: Max Butterworth.
Лайам Галлахер и не пытается скрыться от фотографов. Фото: Max Butterworth.
Дэвид Бекхем возвращается домой. Фото: Max Butterworth.
Дэвид Бекхем. Фото: Max Butterworth.
Виктория Бекхем пытается пройти к автомобилю сквозь толпу папарации возле ресторана на Пикадилли. Фото: Max Butterworth.
Майкл Джексон возвращается с вечеринки с сером Филлипом Грином. Фото: Max Butterworth.
Сэр Пол МакКартни в миролюбивом настроении, несмотря на большую толпу папарацци возле его машины. Фото: Max Butterworth.
Джордж Клуни не против внимания со всех сторон. Фото: Max Butterworth.
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