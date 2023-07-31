Изобретения - не всегда хорошо: герои, которые пострадали от своих креативных идей

Оригинальные идеи не всегда реализовываются должным образом, но герои запоминаются навсегда. /Фото: aventurasnahistoria.uol.com.br

1. Летающее такси

Летающий автомобиль мог бы решить вечную проблему пробок, но увы. /Фото: spiderimg.amarujala.com

2. Крылья

К сожалению, Икар растопил воск на крыльях, упал в море и утонул. /Фото: mozaweb.com

3. Костюм супергероя

Плащ-парашют — идея хорошая, но жаль, что не оправдалась. /Фото: fly.historicwings.com

4. Велосипед для ленивых

24-летний ученый не выдержал испытания своего собственного изобретения. /Фото: i.pinimg.com

5. Подводная лодка

Иногда даже настойчивость не делает эксперименты удачными. /Фото: cdn.net

6. Моторная дрезина

Полезное изобретение, которое, к сожалению, не оправдало возложенных на него надежд. /Фото: saarbruecker-zeitung.de

7. Капсула для экстремалов

Впечатляющие трюки требуют особых изобретений. /Фото: nflibrary.ca

8. Океанский лайнер

Успех был близок, но, увы, все закончилось очень печально. /Фото: upload.wikimedia.org