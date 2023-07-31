Изобретения - не всегда хорошо: герои, которые пострадали от своих креативных идей

Оригинальные идеи не всегда реализовываются должным образом, но герои запоминаются навсегда. /Фото: aventurasnahistoria.uol.com.br
Гениальные люди чаще всего настолько одержимы своими идеями, что не видят или не хотят замечать границ реальности. Без риска нет прогресса, но иногда испытания новых изобретений приводит к плачевным результатам. История учит нас, что быть гением — это не только почетно, но и сложно, а иногда и опасно. Несколько примеров заставят задуматься, а стоит ли оно того.
1. Летающее такси
Летающий автомобиль мог бы решить вечную проблему пробок, но увы. /Фото: spiderimg.amarujala.com
Актуальная проблема всех современных мегаполисов — пробки. Иногда они настолько длительные, что занимают не один час жизни. Чтобы решить эту проблему, конструктор Майкл Дарс попытался создать летающее такси. Пробный полет на этом автомобиле был совершен в августе 2009 года. К сожалению, он не прошел успешно. Все пассажиры салона, а также сам изобретатель погибли от взрыва.
Интересная информация от Novate.ru: Новая концепция беспилотных летающих такси была разработана в 2016 году знаменитой компанией Airbus. Предположительно транспортное средство будет иметь четыре несущих винта и сможет перевозить до четырех человек. Коммерческая эксплуатация намечена на 2023 год. Производители заявляют, что стоимость таких перевозок будет приближена к обычным тарифам такси.
2. Крылья
К сожалению, Икар растопил воск на крыльях, упал в море и утонул. /Фото: mozaweb.com
Мифический герой Икар — один из самых отчаянных изобретателей, который к тому же обладал еще и безграничной смелостью. Помогая отцу изготавливать крылья для полета, он мечтал о свободной и счастливой жизни. Но к решающему поступку его подтолкнуло жестокое правление царя Миноса. Красивый порыв и полет, однако советы родителей все же важно слушать внимательно. Если бы Икар вспомнил строгий наказ отца «не взлетать высоко», то и жизнь окончилась бы более счастливо.
3. Костюм супергероя
Плащ-парашют — идея хорошая, но жаль, что не оправдалась. /Фото: fly.historicwings.com
Австриец Франц Райхельт по профессии был портным, но тоже часто задумывался о полетах. Поэтому в свободное от работы время он занимался изготовлением специального костюма, который мог бы спасти жизнь пилотам во время крушения самолета. Задумка для 1912 года гениальная и поначалу даже подавала хорошие надежды. Франц Райхельт проводил испытания на манекенах, которые несколько раз сбрасывал с балкона пятого этажа. Утешительные результаты проб вдохновили изобретателя, проживавшего во Франции, самому испробовать плащ-парашют, спрыгнув с Эйфелевой башни. Однако проверку в 57 метров костюм не выдержал, и портной погиб.
4. Велосипед для ленивых
24-летний ученый не выдержал испытания своего собственного изобретения. /Фото: i.pinimg.com
В 1903 году молодой инженер Вильм Нельсон, работающий в компании «Дженерал Электрик», решил испробовать свое собственное изобретение. Оно представляло собой велосипед, на котором не нужно было крутить педали. Работал транспорт с помощью мотора, поэтому его можно считать прообразом современного мопеда. Однако практические испытания не прошли успешно.
5. Подводная лодка
Иногда даже настойчивость не делает эксперименты удачными. /Фото: cdn.net
Горацио Лоусон Хенли — американский военный инженер, который в 1861 - 1865 годах принимал участие в гражданской войне. Чтобы изменить ход военных действий, он решил соорудить подводную лодку. Однако уже первое пробное погружение показало, что отменная задумка на практике продумана довольно неудачно, и 5 членов экипажа из 9 погибли. Но ученый не отчаялся и решил провести еще один эксперимент, уже участвуя в нем лично. 15 октября 1863 года погиб весь экипаж вместе с Горацио Хенли. Затонувшее судно удалось найти на дне Атлантического океана только спустя 132 года.
6. Моторная дрезина
Полезное изобретение, которое, к сожалению, не оправдало возложенных на него надежд. /Фото: saarbruecker-zeitung.de
Валериан Абаковский был водителем Тамбовского ЧК. В 1921 году он решил показать свету свое изобретение — моторную дрезину, которая была дополнена авиационным пропеллером. Машина была названа аэровагоном. Главное ее преимущество было в том, что она развивала очень высокую скорость при малом потреблении топлива. Проверка работы транспорта проводилось на участке Москва-Тула. Добраться до конечного пункта удалось без проблем, однако на обратном пути все обернулось катастрофой.
7. Капсула для экстремалов
Впечатляющие трюки требуют особых изобретений. /Фото: nflibrary.ca
Карел Сусек — профессиональный канадский каскадер и изобретатель удивившей всех капсулы для прыжков с высоты. В первый раз канадец провел успешное испытание своего произведения, совершив спуск с Ниагарского водопада. Каскадер получил несколько травм, но остался жив и после своего восстановления повторил попытку спуска, но уже в другом месте. Карел Сусек решился на более отчаянный трюк и выполнил прыжок с вершины стадиона «Релайант Астродом», расположенном в Техасе, в заранее подготовленный бассейн. Однако произошла непредвиденная накладка, и капсула упала не в центр бассейна, а на его край. Это привело к значительному удару, и каскадер получил травмы, несовместимые с жизнью.
8. Океанский лайнер
Успех был близок, но, увы, все закончилось очень печально. /Фото: upload.wikimedia.org
Создатель «Титаника» совершил невозможное — океанский лайнер поражал всех своей грандиозностью. Но, к сожалению, вмешалась судьба и гигантский айсберг. После старта в апреле 1912 года «Титаник» так и не достиг Нью-Йорка, забрав с собой в море жизни 1496 человек, в числе которых также был конструктор лайнера — Томас Эндрюс.
В отличие от всех выше перечисленных изобретателей, шотландец Роберт Уотсон-Уотт не погиб от своего детища, хотя и пострадал финансово. Физик Уотсон-Уотт прославился как изобретатель первого в мире радара, способного отслеживать воздушные цели. Правда, изобретение шотландца взяли на вооружение и полицейские для борьбы с водителями-лихачами. Однажды автомобиль, которым управлял Роберт Уотсон-Уотт, остановил страж порядка и выписал штраф за превышение скорости. А нарушение было зафиксировано с помощью радара.
Древнегреческий медник Перилл явился однажды к правителю Акрагаса Фалариду и предложил ему свое изобретение - огромного быка, изготовленного из меди. По мнению Перилла, это была замечательная камера для казни. Приговоренного к смерти помещали внутрь полого быка, под которым разводили огонь. Жертва медленно запекалась, издавая страшные крики. При этом, система труб была сконструирована таким образом, что эти крики напоминали рев самого быка. Тирану такое изобретение понравилось, оставалось лишь испытать его в деле. Неудивительно, что первой жертвой стал сам Перилл.
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