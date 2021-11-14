Как на самом деле выглядел Иисус: Ученые воссоздали портрет Спасителя

С нами не соскучишься!





Как на самом деле выглядел Иисус Христос.

Образ Иисуса Христа в мировой живописи создан такими великими художниками, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Они наделили портрет Спасителя чертами



Образ Иисуса Христа в мировой живописи создан такими великими художниками, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Они наделили портрет Спасителя чертами , характерными для греков или итальянцев. Вместе с тем христиане из Африки и арабских стран часто изображают Иисуса темнокожим. Так как же он мог выглядеть на самом деле?

Как на самом деле выглядел Иисус Христос.

Как на самом деле выглядел Иисус Христос.

Портреты Чезаре Борджиа и Иисуса.