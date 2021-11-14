Как на самом деле выглядел Иисус: Ученые воссоздали портрет Спасителя

Как на самом деле выглядел Иисус Христос.
Образ Иисуса Христа в мировой живописи создан такими великими художниками, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Они наделили портрет Спасителя чертами, характерными для греков или итальянцев. Вместе с тем христиане из Африки и арабских стран часто изображают Иисуса темнокожим. Так как же он мог выглядеть на самом деле?
Современные культурологи высказывают мысль о том, что вариативность образа Иисуса обусловлена различиями культуры и традиций художников. В мире доминирует западноевропейский взгляд, но все же можно встретить и портреты, на которых Спаситель наделен чертами араба или латиноамериканца.
Как на самом деле выглядел Иисус Христос.
В церковной литературе Иешуа Га-Ноцри описывается, как «обычный человек» и «брат» людей. Предположительно, детство и юность его прошли в городе Назарет, а значит, и внешность у него могла быть ближневосточная. Еще одну подсказку можно получить из специальной области знаний – криминальной антропологии. Британские ученые для своих исследований применили методы, идентичные тем, которые полицейские используют, чтобы раскрыть преступления. Вместе с израильскими археологами ученые воссоздали наиболее точное описание самого известного лица в истории человечества.
Как на самом деле выглядел Иисус Христос.
Исследователь Ричард Нив считает, что комплексное изучение вопроса с использованием данных из области антропологии, археологии, физики и биологии поможет пролить свет на то, как могли выглядеть знаковые личности истории. Он уже занимался «реконструкцией» портретов Филиппа II Македонского, Александра Великого, фригийского царя Мидаса.
Согласно теории исследователя, многие люди не поддерживали расправы над евреями и мусульманами, которые регулярно устраивала католическая церковь, поскольку люди, которых убивали, выглядели так же, как Иисус. Папа Римский Александр VI приказал уничтожить все изображения Иисуса, на которых он был запечатлен, как семит. Вместо этого были написаны новые картины, для которых позировал сын Папы – Чезаре Борджиа. Именно он мог стать прототипом того образа, к которому привыкли сегодня христиане всего мира.
Портреты Чезаре Борджиа и Иисуса.
Чтобы воссоздать портрет Иисуса Ричард Нив позаимствовал у археологов три черепа из Иерусалима, которые могли принадлежать современникам Иешуа. Затем ученый провел множество компьютерных исследований и установил, как бы мог выглядеть череп, а также – как располагались мускулы на лице. В соответствии с этой информацией определил форму носа, губ, век. В работе были задействованы и рисунки I века, в соответствии с ними установили, что глаза у Иешуа вероятнее всего были темного цвета, а также что он носил бороду. По сохранившимся остаткам скелетов установили и средний рост семитов – 155 см, и вес – около 50 кг.
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