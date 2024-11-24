Почему викинги предпочитали сражаться именно топорами, а не мечами

Настоящие викинги, которых мы знаем благодаря сохранившимся письменным источникам и археологии, имели мало общего с тем, что в подавляющем большинстве случаев показывают творцы в художественных произведениях массовой культуры. Грязные, мрачные, неотесанные мужланы в шкурах и непонятных шлемах, поминающие буквально через слово Одина… Все это имеет примерно столько же общего с действительностью, сколько попытки выдать корову за кота. Что, впрочем, не отменяет того факта, что настоящие викинги действительно были суровыми воинами с достаточно мрачными и жестокими традициями (по современным понятиям). Однако, в реальности все было куда сложнее и интереснее.
Германские племена использовали топоры задолго до викингов. /Фото: ВКонтакте.
Сегодня речь пойдет не о традициях, а о топорах. Во все той же художественной культуре за викингами прочно закрепилось клише любителей боевых топоров. Что ж, это клише действительно имеет под собой реальные основания. Правда, здесь есть два нюанса. Первый: в массовой культуре боевые топоры редко изображаются такими, какими они были на самом деле. Топоры на одноручном древке редко весили больше 700-750 грамм (вся конструкция). Знаменитые же «бродаксы», секиры на длинном древке, весили до 1.
Меч вещь очень непростая и дорогая. /Фото: Pinterest.
Почему же топор был так популярен? На самом деле все банально: экономика. Дело в том, что меч – это весьма сложное, а потому и дорогое изделие. Особенно в условиях «примитивной» металлургии. Ковать хорошие мечи германцы умели. Более того, для своего времени и эпохи они возможно ковали если не лучшие, то одни из лучших мечей. Однако, качественный меч стоил космических денег и был скорее статусной вещью, нежели оружием. Позволить себе клинки могли или наиболее состоятельные и успешные вожди, или удачливые воины. При этом из тех же скандинавских саг мы прекрасно знаем, что даже богатые люди с высоким социальным положением вовсе не брезговали ходить в бой с простым и дешевым топором.
Боевые топоры - не хозяйственные. /Фото: pinterest.com.
И дело здесь не только в том, что на топор нужно меньше железа (хотя и в этом тоже). Дело в том, что технически выковать меч очень не просто. Примечательно, что уже тогда в землях древних германцев занимались тем, что сегодня называют контрафактом – подделывали низкокачественные мечи под стиль известных мастеров, выдавая за «брендовые». Собственно, во многом благодаря тому саму экономическому фактору, меч и заработал свое «сакральное» смысловое наполнение. Топор же не только в эпоху викингов, но в принципе на протяжении многих веков оставался «рабочей лошадкой» наряду с другим не слишком эстетичным оружием – булавой. В то же время, не стоит забывать и о том, что на протяжении многих веков все эти мечи, булавы и топоры всегда оставались оружием вспомогательным. Главным же оружием холодного боя почти у всех народов на протяжении столетий оставалось копье. Исключением не стали и викинги. При всей своей простоте – оружие исключительно эффективное и страшное.
Реконструкция двуручного бродакса. Не такой уж и большой. /Фото: ckp-vmf.ru.
Отдельно стоит упомянуть о том, что за боевым топором закрепилось еще одно популярное клише. Стереотип о его «универсальности». Якобы такой топор можно было использовать еще и в хозяйстве. Это нет так. Во-первых, боевые топоры имеют весьма специфическую форму клинка, малопригодную для хозяйственной работы. Во-вторых, редкий воин станет рисковать оружием, от которого зависит жизнь в бою, выполняя им хозяйственные работы. Благодаря все той же археологии мы знаем, что помимо боевых топоров в экспедициях скандинавов использовались и обычные хозяйственные, которые сразу же узнаются по форме клинка.
Главное оружие все равно - копье. /Фото: vedtver.ru.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии