Лайфхаки для мелкого ремонта в квартире, которые приносят больше вреда, чем пользы

В интернете можно найти множество самых разнообразных лайфхаков, которые, по словам их авторов и активных пользователей, должны существенно облегчить мелкий ремонт. Однако не все из них действительно полезные – некоторые, наоборот, приносят еще больше проблем.

Сегодня мы расскажем, какие приемы лучше не использовать, чтобы не сделать хуже.

Лайфхак 1: Заполнять швы между плиткой герметиком

Лайфхак 2: Делать имитацию мрамора с помощью краски

Лайфхак 3: Красить «уставшую» затирку

Лайфхак 4: Заделывать отверстия мылом или зубной пастой

Лайфхак 5: Красить обои

Лайфхак 6: Закрепить плитку термоклеем

Лайфхак 7: Покрасить стены в зоне крючков и полотенцесушителя

Вместо герметика используйте затиркуЕсли между плитками на кухне или ванной повредилась затирка, первое, что делает большинство людей – покупают в строительном магазине герметик и заполняют им образовавшиеся пустоты. С одной стороны, это логично – средство простое в использовании, и вам достаточно просто выдавить его в щели между плитками и выровнять старой банковской картой, чтобы убрать излишки. К тому же герметик очень эластичный, с ним легко работать. Но, как мы знаем, в каждой бочке меда есть ложка дегтя. При регулярной очистке герметик разрушается, поэтому его постоянно приходится обновлять, чтобы вернуть кафелю эстетичный внешний вид.Гораздо более качественным и долговечным вариантом будет затирка. Для удобства покупайте уже готовую и наносите ее резиновым шпателем. Перед тем, как приступить к работе, уберите всю старую и потрескавшуюся затирку – так результат получится намного лучше.Такая краска не будет долго держатьсяВсе мы знаем, что натуральный мрамор стоит недешево. Но от этого нам не перестает отчаянно хотеться использоваться его в своем интерьере. В связи с этим «народные умельцы» изобрели следующий лайфхак: красить столешницы под мрамор.Идея, возможно, и хорошая, но работает этот трюк лишь в краткосрочной перспективе, ведь окрашенные поверхности склонны к появлению сколов и отслоению. Особенно плачевной будет ситуация, если вы «обновите» столешницу на кухне. Из-за постоянной влаги, перепада температур, жира и прочих загрязнении, покрытие быстро придет в негодность. А вот натуральный камень с легкостью выдержит негативные внешние факторы.Если даже эти факты вас не останавливают, и вы точно уверены, что хотите обновить поверхность, используйте не обычную краску, а набор для эпоксидной покраски. Он водостойкий, устойчивый к различным механическим повреждениям, безопасный для пищевых продуктов, но самое главное – долговечный. Конечно, столешница, окрашенная эпоксидной краской, прослужит он не так много, как натуральный мрамор, но все же дольше, чем если бы вы использовали обычную краску.Черная затирка выглядит свежо, но радует недолгоЕсли вам надоел ремонт в ванной, и вы хотите его слегка обновить, дизайнеры посоветуют изменить цвет затирки. Это не сложно, а в результате облик комнаты существенно меняется. Плюс не нужно долго возиться, чтобы убрать старую затирку. Однако здесь есть подводные камни.На первый взгляд может показаться, что вы обновили затирку и она стала выглядеть намного лучше, но под воздействием воды нарисованная линия быстро размоется или вообще сотрется (особенно это касается мест с высокой проходимостью). Поэтому, когда вам захочется взяться за краску и кисть, подумайте несколько раз.Более практичным вариантом будет очистить затирку пароочистителем. Он не только отлично справится с имеющимися загрязнениями, но также обеззаразит поверхность, устранит плесень, грибок и прочие микробы. Еще один вариант – полностью убрать старую затирку и нанести на швы свежую, но эта процедура займет гораздо больше времени.Зубная паста закроет отверстие, но через время отслоитсяОтверстия и трещины в стене – это нередкая история, особенно если дом или квартира старые либо вы давно делали ремонт. Также «руку» могут приложить маленькие дети или домашние животные. Увидев очередную дырку в стене, многие хозяйки берут небольшое количество зубной пасты либо кусочек мыла и закрывают им отверстие. Казалось бы, просто и быстро, чего еще можно желать? Но более важными факторами являются надежность и долговечность, и вот здесь появляются проблемы. Со временем мыло и паста крошатся, дают усадку или отслаиваются после механического воздействия. Соответственно, приходится начинать все заново.Более удачным вариантом будет использование специальных средств, например, шпатлевки или гипсокартоновой смеси. Ими легко можно заделать трещины и отверстия, и результат будет радовать вас долгое время. Подручные материалы – это, конечно, дешево, но в перспективе они себя абсолютно не оправдывают.Часто красят устаревшие или грязные обоиДелали ремонт десять лет назад и за это время обои покрылись пылью, пятнами и стали выглядеть непрезентабельно? Первое, что приходит в голову – поклеить новые. Однако этот процесс нельзя назвать легким, особенно если у вас нет никакого опыта. А нанимать мастера – дорого.Второй вариант кажется более бюджетным и простым, тем более, что в интернете часто можно увидеть этот совет на страничках дизайнеров и хоумстейджеров. Речь идет о покраске обоев. Вот только если они не предназначены для этого, результат может сильно расстроить. Влага, которая содержится в краске, размягчит клей, бумага начнет пузыриться и в итоге обои через некоторое время отклеятся.Более эффективным вариантом будет снять старые обои и поклеить новые либо выровнять стены и покрасить их подходящей по цвету краской – здесь уже на ваше усмотрение. Удалить обои можно при помощи отпаривателя, специального средства, которое продаются в магазине, или жидкости, сделанной своими руками. В последнем случае нужно смешать воду и кондиционер в пропорции 3:1, перелить готовый раствор в пульверизатор, нанести на обои и подождать, пока он впитается. В конце останется только аккуратно соскрести все со стен пластиковым скребком.Если отвалилась плитка, ее часто клеят обратно термоклеемЗаметили, что в ванной или на кухонном фартуке начала отклеиваться плитка? Заманчивая идея – закрепить ее заново с помощью термоклеевого пистолета, который лежит в кладовке. Вот только результат такой самодеятельности будет плачевным. Дело в том, что под воздействием влаги и тепла горячий клей разрушается – соответственно, все ваши усилия идут насмарку. А если вы чинили плитку на полу, будьте готовы к тому, что после принятия душа под кафель попадет вода и спровоцирует появление плесени.Чтобы избежать такого результата, изначально нужно делать все по уму и использовать специально материалы. Самый лучший вариант – тонкослойный раствор, предназначенный для укладки плитки. Благодаря его воздействию кафель будет плотно прилегать к стенам или полу и влага не попадет внутрь.В зоне полотенцесушителя лучше класть плиткуВ последнее время в интерьерах ванных комнат все чаще можно встретить тандем плитки и краски. Это красиво, практично и более бюджетно, чем если бы вы использовали только кафель. Однако краску можно использовать далеко не во всех местах. Например, около полотенцесушителя и крючков лучше укладывать плитку, так как это зоны с повышенной влажностью. Стоит вам лишь раз потянутся мокрыми руками к полотенцу, как на стене появятся некрасивые разводы и подтеки.