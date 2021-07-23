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Скань – тончайшее кружево из металлических нитей

Скань – тончайшее кружево из металлических нитей

Во все времена ювелиры на Руси удивляли своим мастерством. Одни гранили драгоценные камни, другие изготавливали украшения из драгоценных металлов, а третьи занимались сканью. Этот последний вид ювелирной техники до сих пор не перестает удивлять современных обывателей своим изяществом и ажурностью.


Скань – тончайшее кружево из металлических нитей

Со старославянского слово «съкати» означает «свивать несколько нитей между собой». Скань известна на Руси еще с 9-10 веков, но настоящую популярность эта ювелирная техника приобрела в 18-19 вв. Ювелиры использовали тонкую скрученную проволоку из золота, серебра или меди, и превращали ее в ажурный или напаянный на металл узор.

Скань – тончайшее кружево из металлических нитей

В 19 веке в России создавались целые фабрики скани. Производили в основном шкатулки, вазы, посуду, предметы для дамского будуара, церковную утварь. Несмотря на промышленные масштабы, каждое изделие мастера изготавливали вручную. Эта работа очень кропотливая и трудоемкая, однако полученные изделия превосходят все ожидания.

Скань – тончайшее кружево из металлических нитей

Скань из металлических нитей.

Скань – тончайшее кружево из металлических нитей

В Советском Союзе скань была очень популярна. Наверняка у многих дома можно отыскать ажурные подстаканники, вазочки или статуэтки. Особенно популярной считается скань из ювелирных заводов Красного села Костромской области. Мастера до сих пор удивляют туристов невероятно филигранными и изящными изделиями, сделанными из металлических нитей.


Скань – тончайшее кружево из металлических нитей

Ювелирное украшение. Скань.

Скань – тончайшее кружево из металлических нитей

Процесс изготовления скани.

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