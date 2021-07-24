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Как вести себя, если подавился, а прийти на помощь некому


Как вести себя, если подавился, а прийти на помощь некому

С детства родители объясняли нам, что нужно тщательно пережевывать пищу и не разговаривать во время еды, а также есть в положении сидя. Несмотря на все это, в жизни бывает всякое, и ни один человек не застрахован от того, чтобы в один прекрасный день не подавиться чем-нибудь. Хорошо, если в такой ситуации рядом окажется человек со знанием вопроса. Но что делать, если никого рядом нет? Вот три совета, которые могут спасти жизнь.

1. Интенсивный кашель


Кашляйте, как можно сильнее. |Фото: doktormom.ru.

Кашляйте, как можно сильнее. |Фото: doktormom.ru.

 

Если поперхнулись небольшим кусочком еды, то первое, что следует сделать – это хорошенько прокашляться. Чаще всего такая простая манипуляция позволяет избавиться от любого инородного тела. Очень важно, чтобы кашель был как можно более интенсивным. Дело в том, что сам кашель является одним из защитных механизмов организма, который был создан природой специально на этот счет.

Важно: ни в коем случае нельзя пытаться подавить кашель! Это только усугубит ситуацию.

2. Прием Геймлиха


Сделать не просто. |Фото: maskivolos.ru.

Сделать не просто. |Фото: maskivolos.ru.

 

Данный прием был разработан специально для откупоривания трахеи, в которую попало инородное тело без посторонней помощи. Взрослый человек способен самостоятельно создать необходимое давление для освобождения дыхательных путей.
Зачастую данный метод самопомощи еще и эффективнее, чем помощь кого-то со стороны. Тем не менее, важно учитывать, что из-за нехватки кислорода, может случиться слабость и у человека не хватит сил себя спасти.

Как это делается: упираемся эпигастральной областью живота (чуть ниже груди) на спинку стула (или любого подобного предмета), после чего нужно обеими руками обхватить условное сиденье. Сильным и резким надавливанием на живот выполняется толчок.

3. Резкое падение


Падать нужно с четверенек. ¦Фото: halayoga.com.

Падать нужно с четверенек. ¦Фото: halayoga.com.

 

Спасти от удушения может также резкое падение на пол. Изначальное положение при этом должны быть стоя на коленях с упором руками. Необходимо это для того, чтобы при падении не травмироваться. В результате падение давление в легких резко изменится и инородное тело может выскочить.

Важно: данный метод является самым крайним и не признается экспертами самым действенным.

Прием Геймлиха самому себе на видео:

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Как вести себя, если подавился, а прийти на помощь некому

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Как вести себя, если подавился, а прийти на помощь некомуПодписаться на мой Instagram
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