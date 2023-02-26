Кулинарные привычки итальянцев, благодаря которым они каждый день едят дома как в лучших ресторанах

Несмотря на всю свою калорийность, блюда итальянской кухни считаются одними из самых полезных в мире.

Мы решили подсмотреть, как жители этой страны готовят так, что чуть ли не вся еда получается у них просто пальчики оближешь, а итальянки остаются стройными, несмотря на постоянное присутствие пиццы и пасты в рационе.



Добавляют специи в начале

Готовят суп из ничего

Не перебарщивают с чесноком

Постоянно помешивают рис

Никогда не добавляют масло в воду

Выбирают для каждого соуса свой вид макарон

Паста «Болоньезе» со спиральными макаронами.

Не разламывают спагетти

Используют для пиццы сыр моцарелла

Готовят соусы в ступке

Не разогревают вчерашние макароны

Отдают предпочтение горькой зелени

Едят малыми порциями

Готовят по сезону

Бонус: 8 специй, которые всегда есть на итальянской кухне

Несмотря на то что во многих рецептах рекомендуют добавлять приправы и свежую зелень в конце приготовления блюда, итальянские шеф-повара делают с точностью до наоборот. Когда они готовят еду, всегда добавляют специи в начале и отправляют их в кастрюлю вместе с маслом. Таким образом вкус получается более насыщенным.Большая часть итальянской кухни основана на том, чтобы выжать максимум из очень малого. Для этого даже есть особое название: cucina povera — «бедняцкая кухня». Яркий пример — суп минестроне. Его готовят не по какому-то особому рецепту, а из любых сезонных продуктов, которые удается найти на кухне. Итальянцы могут положить туда зелень, фасоль, макароны или вообще что угодно. А чтобы превратить остатки вчерашнего минестроне в сытное блюдо на следующий день, достаточно просто отправить в ту же кастрюлю черствый хлеб.Распространенным заблуждением является то, что при приготовлении блюд по-итальянски необходимо использовать тонну чеснока. На самом деле знаменитые шеф-повара утверждают, что практически невозможно заметить чеснок ни в блюдах из меню ресторана, ни в тех, что приготовлены дома. В итальянской кулинарии вкусовые характеристики более утонченны, и не всегда нужно усиливать вкус блюда огромным количеством таких ярких ароматов, как у чеснока. Всего должно быть в меру.Рис, который готовят итальянцы, не похож на большинство других блюд из риса в мире — жирные зерна в насыщенном сливочном соусе. Секрет такого эффекта заключается в том, чтобы использовать собственный рисовый крахмал в качестве загустителя.Традиционно процесс приготовления ризотто начинается с обжаривания короткозернистого риса в растительном или сливочном масле с небольшим количеством измельченного лука для придания ему аромата. После этого в кастрюлю постепенно добавляется бульон, при этом повар большую часть времени помешивает его, чтобы рис не разварился. Постоянное движение гарантирует, что все зерна равномерно проварятся в небольшом количестве жидкости, и способствует получению насыщенного соуса.Многие знают о правиле приготовления макарон альденте, то есть оставлении их чуть недоваренными, чтобы блюдо не было слипшимся. И чтобы предотвратить такую участь пасты, некоторые люди добавляют масло в воду. Но итальянцы категорически не советуют так делать и никогда сами не поступают подобным образом.Потому что масло чаще всего отделяется и всплывает на поверхность воды. Кроме того, оно покрывает пасту и потом не даст соусу впитаться. Единственный способ избежать слипания макаронных изделий — использовать много воды. Так крахмал растворится и не будет действовать как клей. Для этого есть рекомендуемые пропорции: 1 л воды на каждые 100 г сухих макарон.Обычно люди имеют дело с небольшим списком форм макаронных изделий: спагетти, пенне, ригатони, лингвини. В Италии же существует целый мир макарон, и каждый их вид подходит для определенного соуса.Кавателли, каппеллетти, баветте, биголи, кампанелле, и список можно продолжать. Если вы никогда не слышали о трофи, то это форма пасты, которая лучше всего сочетается с соусом песто. А для пасты «Болоньезе» идеальный вид — это тальятелли. Поэтому, чтобы готовить итальянские блюда и ощущать полноту вкуса этого кулинарного направления, стоит изучить, какие бывают виды макарон и с каким соусом каждый из них сочетается.Еще один излюбленный метод варки длинных макаронных изделий у нас — это разломать их, чтобы те поместились в кастрюлю целиком. Но оригинальная длина очень важна. Когда вы наматываете приготовленные спагетти на вилку, длинные макароны смогут впитать больше соуса, и блюдо будет гораздо вкуснее. Чтобы паста проварилась по всей длине, нужно просто опустить спагетти в кипящую воду, а как только нижняя часть станет мягкой, аккуратно перевернуть их щипцами сухой стороной вниз или потихоньку утрамбовать уже смягченную часть, чтобы сухая также опустилась в кастрюлю.Сыр моцарелла богат жиром и легко плавится. Поэтому итальянцы в основном используют его для приготовления многих видов пиццы. Свежий сыр моцарелла — лучший вариант, потому что он обладает ярким сливочным вкусом, мягкой консистенцией и поэтому хорошо тает на тесте. А вот твердые сорта сыра не будут так хорошо растекаться по пицце и рискуют вовсе зачерстветь.Мы так привыкли к удобному кухонному оборудованию, которое сильно упрощает нашу работу на кулинарном поприще. Комбайны и блендеры давно заменили устаревшие методы приготовления соусов, такие как ступка и пестик. Но именно с ними пасты и соусы получаются вкуснее, чем приготовленные в машинке с вращающимися лезвиями. Утрамбовывая ингредиенты пестиком, мы ощущаем вкус и аромат, которые высвобождаются под его тяжестью. Ведь важен не только результат, но и процесс.Итальянцы не разогревают оставшиеся макароны: в микроволновке или на сковороде они все равно будут ужасными на вкус. Вместо этого они готовят из вчерашней пасты другое блюдо. В Италии остатки макарон обычно запекают с другими ингредиентами, такими как вяленое мясо, моцарелла, вареные яйца и овощи, чтобы получилось так называемое пастиччо, или смешивают их с яйцами и превращают в разновидность тортильи, называемой фриттата ди маккерони.Если в нашем привычном понимании зелень — это листья салата и шпинат, то в итальянских семьях большую часть списка покупок занимает горькая зелень. Вместо традиционного зеленого салата в Италии покупают радичио — листовой овощ, похожий на капусту. Также всегда пополняют запасы зелени одуванчика, руколы и тосканской капусты, или каволо неро.Почему именно горькая зелень? Исторически итальянцы собирали дикую пищу, большая часть которой была горькой, находили способ сделать ее вкусной и часто ели со свининой. Главное — сочетание и польза: горький привкус помогает стимулировать соединения, которые переваривают жир.Как утверждают сами итальянцы, проблема, с которой сталкиваются люди, заключается в том, что они готовят слишком большие порции. Итальянцы едят макароны вот уже сотни лет, и они при этом не страдают ожирением. Средняя порция макарон в Италии составляет 75–80 г в сухом виде, а другие люди часто едят порцию по 150–200 г. Совет: всегда взвешивайте макароны перед тем, как их готовить.Итальянцы готовят по сезону, и в каждом регионе Италии используются разные ингредиенты. Это означает, что продукты должны меняться в зависимости от того, что из свежего доступно на рынке прямо сейчас. Именно свежесть оказывает огромное влияние на качество блюда.Независимо от того, готовите вы итальянские блюда впервые или практикуете средиземноморское меню на постоянной основе, проверьте наличие этих специй в вашем шкафчике. Конечно, кухня, а также использование специй и пряностей в Италии зависит от региона. Но именно они своим ароматом могут за минуту перенести вас в итальянский ресторанчик на берегу моря.Базилик. Его можно использовать в свежем виде в салатах, заправках или других холодных блюдах. Сушеный базилик идеален для рагу, супов, запеченного мяса и соусов.Тимьян. Сушеный тимьян в основном добавляют в блюда из мяса и к жареному картофелю. Он прекрасно сочетается со свежим чесноком и лимоном.Орегано. В основном используется в соусах для пиццы и пасты.Розмарин. Приправа, которая придает блюдам ярко выраженный травяной вкус и аромат. Итальянцы любят использовать его в блюдах из курицы, с макаронами, в салатах и соусах.Шалфей. Его можно использовать для приготовления пасты, ризотто, жареного картофеля, лазаньи, курицы и жирного мяса. Свежий шалфей прекрасно сочетается с домашним сыром, выпечкой, маринадами и даже со свежим сливочным маслом.Лавровый лист. Является неотъемлемой частью итальянской кухни и в основном добавляется в супы, рагу и соусы для обогащения их вкуса.Петрушка. Отлично сочетается с морепродуктами, рыбой, рагу и супами, а также салатами. И она особенно хороша для того, чтобы посыпать ею сверху пиццу.Майоран. Его добавляют во все виды итальянских блюд, салаты и заправки для них, соусы, маринад и рагу.