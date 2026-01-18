С нами не соску...
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Siri становится умнее, Apple сталкивается с дефицитом, а Fujifilm радует новинкой

Неделя получилась насыщенной: Siri становится умнее, Apple решает серьёзные проблемы, а Fujifilm напоминает, что технологии могут быть не только полезными, но и эмоциональными.

Siri и Apple Intelligence
Apple наконец-то сделала шаг вперёд: Siri теперь работает на базе модели Gemini. Это значит, что голосовой помощник станет гораздо умнее и сможет выполнять более сложные задачи.
Лично мне кажется, что это может изменить наше отношение к Siri — из «симпатичного, но ограниченного» помощника она превращается в полноценный инструмент.
Экосистема Apple
Компания продолжает строить свою «вселенную», где всё работает вместе: смартфон, планшет, ноутбук и сервисы. Для пользователей это удобно, но иногда возникает ощущение, что Apple хочет, чтобы мы жили только внутри их экосистемы.
Дефицит материалов для чипов
Не всё так радужно: Apple столкнулась с проблемами поставок редких материалов. Это может замедлить производство новых устройств. Интересно, как компания будет решать эту задачу — ведь спрос на их технику огромный.
Apple Creative Studio
Новый проект для творческих людей — дизайнеров, фотографов, авторов контента. Apple явно делает ставку на креативную аудиторию, предлагая инструменты для работы и вдохновения.

Возвращение QWERTY‑смартфонов
Да‑да, речь идёт о телефонах с физической клавиатурой! Казалось бы, эпоха сенсорных экранов окончательно победила, но есть пользователи, которым удобнее «нажимать кнопки». Возможно, это будет нишевый продукт, но сама идея любопытная.

Fujifilm Instax Mini Link Plus
А вот и гаджет для любителей моментальной фотографии: портативный фотопринтер, который печатает снимки прямо со смартфона.
Отличный аксессуар для вечеринок и путешествий — мгновенные воспоминания в кармане.


А как вы думаете, стоит ли возвращать смартфоны с физической клавиатурой? Или сенсорные экраны уже окончательно победили?

Ссылка на первоисточник
