Из-за чего молодая девушка Джулия два года провела на дереве и чего она этим добилась

«Где вы были летом 1998 года?» Далеко не каждый с ходу ответит на этот вопрос, все-таки четверть века – период солидный и способный стереть некоторые воспоминания. А вот Джулия Хилл вспомнит сразу – и то лето, и следующее, да и другие сезоны тоже. Потому что на протяжении двух лет ее местонахождение оставалось настолько же неизменным, как и расположение гигантской секвойи Луны: ради того, чтобы сохранить жизнь дереву, девушка поселилась наверху среди его ветвей.
Как активисты, стремясь защитить природу, залезали на деревья
История Луны, секвойи из Калифорнии, началась больше тысячи лет назад, это дерево росло еще задолго до прибытия на материк колонизаторов из Европы. А судьба могла оказаться такой же, как и у множества других таких же стариков: в конце девяностых участок неподалеку от поселка Стаффорд был определен под сплошную вырубку. Активисты препятствовали уничтожению деревьев – тем более, что начавшаяся расчистка хребта, на котором они росли, уже привела к оползням и разрушению некоторых домов поселка.
С декабря 1997 по декабрь 1999 году Джулия жила на дереве.
Защитники деревьев прибегли к интересной тактике, уже не раз успешно примененной в борьбе против вырубок: сидению на дереве. Впервые это средство сработало в 1985 году в Орегоне, когда протестующим удалось, забравшись на дерево, отстоять участок леса и добиться прекращения сплошной вырубки. С тех пор активисты не раз прибегали к такому способу защиты деревьев, взбираясь на те, что предназначены к уничтожению, и делая работу лесорубов невозможной.
На дереве Джулия находилась и во время урагана, который обрушился на Калифорнию.
Сидение на деревьях помогало затормозить вырубку на время ведения юридических споров о судьбе леса, не давая под шумок завершить работы. Дело это ни в коем случае нельзя считать развлечением: оно опасно с физической точки зрения (несколько активистов погибли в результате несчастных случаев), а также связано с нешуточными конфликтами – с заинтересованными компаниями, полицией, военными структурами. Снять человека с дерева помимо его воли требует от властей довольно продуманного подхода и серьезных технологий – а в ряде стран за подобную инициативу можно угодить и за решетку.
Джулия Хилл, авария и новая жизнь
Деревья около Стаффорда защищались группой активистов, среди которых была Джулия Хилл, по прозвищу «Баттерфляй», «бабочка». Так ее звали с детства, когда однажды во время прогулки бабочка села на руку Джулии и долго не хотела улетать. До десяти лет девочка вместе с братьями и родителями путешествовала в трейлере по Америке – отец был проповедником и работа его требовала разъездов. Детство запомнилось Баттерфляй жизнью в кемпингах, постоянными прогулками, изучением природы. Когда пришло время детям ходить в школу, семья поселилась в Джонсборо, Арканзас.
За время этой экологической акции дерево стало знаменитым на всю страну.
Экологический активизм среди приоритетов Джулии Хилл не значился – она строила карьеру, интересовалась скорее материальными вещами, чем ценностями общечеловеческими, но в 1996 году случилось так, что она попала в серьезную автомобильную аварию – пьяный водитель врезался сзади в машину Джулии и она получила черепно-мозговую травму. На восстановление девушке потребовалось больше года, и, вспоминая о том времени, она рассказывала, что авария изменила ее восприятие жизни.
Джулия Хилл. Источник: pressdemocrat.com
Джулия стала интересоваться экологическими инициативами и принимала в них участие – так она и оказалась среди активистов, защищавших секвойи от вырубки в декабре 1997 года под Стаффордом. Кому-то требовалось остаться на площадке, сооруженной на вершине одного из деревьев, примерно на неделю. Вызвалась Джулия – и провела на дереве ближайшие два года.
Спустившись на землю: что было дальше
С 10 декабря 1997 по 18 декабря 1999 года Джулия Хилл жила на секвойе в построенном на ее ветвях домике. В ту ночь, когда площадку наверху загружали провизией, светила почти полная луна, и возникла идея назвать дерево Luna. Джулия задержалась наверху по собственной инициативе – и спустилась лишь тогда, когда стало понятно, что судьбе этого дерева и соседних ничего не угрожает: от вырубки отказались.
Джулия Хилл продолжила свою деятельность по охране природы и ведет ее до сих пор
Пришлось столкнуться и с ледяными ливнями, и с ураганом Эль Ниньо, когда скорость ветра достигала 40 километров в час, и с агрессивным поведением органов власти, и с запугиванием со стороны рабочих. Для связи Джулия использовала сотовые, которые заряжались от солнечных батарей. Ей даже довелось принять участие по телефону в концерте, посвященном сбору средств на экологическую инициативу по спасению Луны.
В 2000 году дерево Луна подверглось нападению вандалов. Источник: bioalaune.com
За время акции было собрано около пятидесяти тысяч долларов – эти деньги в результате договоренности получила лесозаготовительная компания в обмен на передачу участка в собственность Университета Гумбольта. Дерево к этому моменту было известно на всю страну, а Джулия, вернувшись на землю, продолжила деятельность в сфере экологии, но уже в качестве общественного деятеля. Она написала книгу о своем опыте борьбы за деревья, учредила фонд охраны природы, а еще стала источником вдохновения для авторов песен, фильмов и даже создателей «Симпсонов».
В 2000 году секвойя Луна подверглась нападению вандалов – древесина была разрезана бензопилой, глубина поражения ствола составила 81 сантиметр, а по окружности кора была повреждена почти на половину. Усилиями добровольцев и ученых дерево было спасено, укреплено стальной конструкцией, повреждение заживили с помощью специальных обработок.
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