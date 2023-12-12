Из-за чего молодая девушка Джулия два года провела на дереве и чего она этим добилась

Как активисты, стремясь защитить природу, залезали на деревья

С декабря 1997 по декабрь 1999 году Джулия жила на дереве.

На дереве Джулия находилась и во время урагана, который обрушился на Калифорнию.

Джулия Хилл, авария и новая жизнь

За время этой экологической акции дерево стало знаменитым на всю страну.

Джулия Хилл. Источник: pressdemocrat.com

Спустившись на землю: что было дальше

Джулия Хилл продолжила свою деятельность по охране природы и ведет ее до сих пор

В 2000 году дерево Луна подверглось нападению вандалов. Источник: bioalaune.com