8 неоднозначных авиационных происшествий, объяснения которым так и не нашлось

1. Исчезновение рейса MH370 Малазийских авиалиний (8 марта 2014 года)

Пропавший самолет в 2004 году. /Фото: wikipedia.org

Воссозданный по показаниям спутников и радаром маршрут рейса МН370. /Фото: currenttime.tv

Самолет искали и на суше, и над водой, и под водой. /Фото: time.com

Область поисков малазийского самолета. /Фото: bbc.co.uk

Из всего огромного лайнера найти смогли только несколько обломков. /Фото: voanews.com

2. Угон самолета «Деном Купером» (24 ноября 1971 года)

Угнанный самолет через год после событий. /Фото: time.com

Фоторобот Дена Купера, созданный в ФБР. /Фото: onliner.by

Билет на самолет на имя Дена Купера. /Фото: vk.com

Расследование длилось не одно десятилетие. /Фото: homsk.com

3. Крушение рейса 99 авиакомпании EgyptAir (31 октября 1991 года)

Упавший самолет за несколько лет до крушения. /Фото: wikiрedia.org

Схема полета рейса 990 перед падением. /Фото: brandbilda.com

Поиски фрагментов самолета проводились тщательно. /Фото: britannica.com

Бортовой самописец рейса 990, поднятый со дна океана. /Фото: kumparan.com

4. Катастрофа самолета B47 Stratojet (5 февраля 1958 года)

Самолет, с которого сбросили водородную бомбу. /Фото: avgeekery.com

Водородная бомба, утерянная больше 60 лет назад. /Фото: lenta.ru

Возможное расположение падения водородной бомбы. /Фото: pikabu.ru

5. Исчезновение Звена 19 (5 декабря 1945 года)

Звено 19 просто бесследно исчезло. /Фото: wikiрedia.org

Тайну Звена 19 связывают с Бермудским треугольником. /Фото: patrioty.org.ua

Что на самом деле случилось с самолетами, остается только гадать. /Фото: billionnews.ru

6. Исчезновение грузового самолёта с произведениями искусства (1979 год)

Самолет, аналогичный исчезнувшему. /Фото: publy.ru

Одна из пропавших картин. /Фото: news.day.az

7. Угон Боинга 727 (25 мая 2003 года)

Пропавший Боинг 727. /Фото: poznavaemoe.ru

Аэропорт в Луанде, где самолет видели в последний раз. /Фото: avia2.ru

Кадр съемки поисковой операции самолета. /Фото: aircargonews.ru

8. Исчезновение британского самолета после сообщения «STENDEC» (2 августа 1947 года)

Самолет, от которого осталось несуществующее слово. /Фото: naked-science.ru

Обломки самолета нашли только 40 лет спустя. /Фото: sometimes-interesting.com