8 неоднозначных авиационных происшествий, объяснения которым так и не нашлось

Авиация – сравнительно молодой вид передвижения, однако на протяжении всей его истории его стараются сделать максимально безопасным и комфортным. Вот только все предусмотреть невозможно, и чрезвычайные ситуации продолжают случаться. Причем далеко не всегда, даже по происшествию многих лет, удается установить точную причину случившегося.
1. Исчезновение рейса MH370 Малазийских авиалиний (8 марта 2014 года)
Пропавший самолет в 2004 году. /Фото: wikipedia.org
Один из самых таинственных случаев исчезновения самолета в современной истории, который пока остается неразгаданным. Малазийский рейс MH370 летел по маршруту Куала-Лумпура-Пекин. Вылет прошел без эксцессов в 00:42 по местному времени. На борту самолета находилось 227 пассажиров. Через сорок минут после начала полета самолет приближался к границе зоны воздушной ответственности Малайзии и должен был войти в воздушное пространство Вьетнама. Поэтому, следуя инструкции, малайский диспетчер отдал распоряжении MH370 связаться с тамошним диспетчером.
Воссозданный по показаниям спутников и радаром маршрут рейса МН370. /Фото: currenttime.tv
В 01:19:30 экипаж борта МН370 ответил малайскому диспетчеру: «Спокойной ночи, Malaysian три семь ноль». И эта фраза оказалась последней, которую вообще услышали на земле от самолета. Дальнейшие события не поддавались никакой логике: практически сразу после выхода MH370 из зоны ответственности Малайзии, на борту перестал функционировать транспондер – самолетный радиолокационный ответчик, который передает информацию о полете.
Самолет искали и на суше, и над водой, и под водой. /Фото: time.com
Пропажу самолета обнаружили быстро, и найти его пытались наземные службы нескольких соседних стран. Затем были развернуты полномасштабные поиски в предполагаемом месте падения лайнера, когда у него должно было закончиться топливо Однако в результате так ничего и не удалось разузнать: поиски рейса MH370 продолжались на протяжении трех лет, после чего малайские власти официально закрыли расследование.
Область поисков малазийского самолета. /Фото: bbc.co.uk
Странностей в истории исчезновения рейса MH370 оказалось предостаточно: так, например, не была выяснена причина отключения транспондера, а варианта всего два: либо он был поврежден в результате внешнего воздействия, либо его отключили вручную. Кроме того, в последние мгновения своей работы система успела зафиксировать намеренное изменение направления движения самолета кем-то из пилотов. Данные последнего военного радара, который «засек» самолет, показали, что лайнер летел практически в другую сторону от заданного курса.
Из всего огромного лайнера найти смогли только несколько обломков. /Фото: voanews.com
Все эти немногочисленные факты, которые трудно стыкуются между собой, вызвали немало подозрений относительно причин происшествия. Среди предположительных версий, что именно произошло с рейсом MH370, чаще всего называют взрыв или пожар на борту (он мог случиться из-за груза – литиевых аккумуляторов), самоубийство пилота и даже террористическая атака, вероятно, со стороны Северной Кореи. Однако правду и после семи лет с момента исчезновения самолета все еще никто не знает, и даже шесть найденных в океане обломков самолета не пролили свет на эту таинственную историю.
2. Угон самолета «Деном Купером» (24 ноября 1971 года)
Угнанный самолет через год после событий. /Фото: time.com
Этот случай нередко называют «идеальным преступлением». А все потому, что один человек умудрился провернуть захват и угон самолета с целью ограбления, а потом с этого же лайнера сбежать во время полета вместе с деньгами и остаться ненайденным. В историю этот человек вошел под псевдонимом Ден Купер.
Фоторобот Дена Купера, созданный в ФБР. /Фото: onliner.by
Эта история произошла 24 ноября 1971 года, когда человек, представившийся Деном Купером, поднялся на борт рейса 305 авиакомпании Northwest Orient Airlines, который летел по маршруту Портленд-Сиэтл. Несколько минут спустя после взлета Д.Б. Купер передал бортпроводнице записку с утверждением, что у него портфеле лежит бомба, и требованием предоставить ему четыре парашюта и 200 тысяч долларов в 20-долларовых купюрах. В качестве доказательства своих слов он показал батарейку, опутанную проводами в своем багаже.
Билет на самолет на имя Дена Купера. /Фото: vk.com
Когда самолет приземлился в Сиэтле, руководство аэропорта выдало Куперу деньги и парашюты, после чего грабитель отпустил всех пассажиров, оставив на борту четырех членов экипажа – они должны были лететь с ним в сторону Мехико. Причем угонщик приказал пилоту не подниматься выше 3 тысяч метров. Однако до Мехико он не долетел: на промежутке пути между Сиэтлом и штатом Невада Ден Купер опустил задний трап и выпрыгнул с парашютом. Больше его никто никогда не видел.
Расследование длилось не одно десятилетие. /Фото: homsk.com
За расследование столь демонстрационного преступления взялись в ФБР: они сразу выдвинули ряд предположений, одним из которых было, что Купер являлся опытным парашютистом или десантником. Однако специалисты опровергли эту теорию, ведь тот, кто действительно сведущ в прыжках с парашютом, никогда не стал бы делать это ночью из-за высокой опасности такого маневра. Расследование продолжалось почти полвека, было проработано множество версий, однако ни денег, ни самого Купера так и не нашли, а в 2017 году дело было закрыто.
3. Крушение рейса 99 авиакомпании EgyptAir (31 октября 1991 года)
Упавший самолет за несколько лет до крушения. /Фото: wikiрedia.org
Рейс 990 компании EgyptAir вылетел 31 октября 1999 года из нью-йоркского аэропорта Кеннеди по направлению в Каир. На борту двухмоторного Boeing 767 было 217 человек. Однако полет составил чуть больше получаса, после чего самолет потерпел крушение в Атлантический океан в 100 километрах южнее американского острова Нантакет.
Схема полета рейса 990 перед падением. /Фото: brandbilda.com
За расследование катастрофы, ставшей крупнейшей в истории авиации Египта, взялись сразу две структуры - министерство гражданской авиации Египта (ECAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Выяснение причин падения самолета в океан имело особое значение, ведь среди пассажиров было больше тридцати египетских военных, поэтому террористический акт в качестве причины долго не отвергали.
Поиски фрагментов самолета проводились тщательно. /Фото: britannica.com
Когда же расследование проводилось, между американской и египетской стороной началась конфронтация относительно причин крушения. Все дело в том, что восстановление бортового журнала помогло выяснить, что непосредственно перед падением второй пилот, вероятно, отключил двигатели и направил самолет в воду, постоянно повторяя на арабском языке: «Я полагаюсь на Аллаха», поэтому американцы пришли в выводу, что Гамиль Аль-Батути наложил на себя руки.
Бортовой самописец рейса 990, поднятый со дна океана. /Фото: kumparan.com
Вот только египетская сторона категорически отказалась принять такую версию событий. Согласно их заключению, причиной авиакатастрофы стал отказ механизма управления. Именно это несоответствие выводов расследования и придало излишнюю таинственность этой трагической истории.
4. Катастрофа самолета B47 Stratojet (5 февраля 1958 года)
Самолет, с которого сбросили водородную бомбу. /Фото: avgeekery.com
Самолет B47 Stratojet взлетел для учений над округом Хэмптон (США) 5 февраля 1958 года. Первые семь часов все проходило в штатном режиме, однако внезапно лайнер столкнулся с истребителем F-86 Sabre ВВС США. Опытный пилот, майор Говард Ричардсон сумел благополучно совершить благополучную посадку, сбросив перед этим груз. И этот эпизод так и остался бы одним из множества авиационных происшествий, если бы не одна деталь - что из себя представлял этот груз.
Водородная бомба, утерянная больше 60 лет назад. /Фото: lenta.ru
А все дело в том, что балластом оказалось ни много ни мало, ядерное оружие, еще и немалой мощности - 1,69 мегатонны. А общий вес водородной бомбы, которую пришлось сбросить Ричардсону, составила 4 тонны. Само собой, что американское правительство не могло оставить такой груз без присмотра, пусть и в Атлантическом океане. Кроме того, не было точных сведений относительно того, были ли исправна бомба - одни говорили, что она работала, другие - что находилась в отключенном состоянии.
Возможное расположение падения водородной бомбы. /Фото: pikabu.ru
Бомбу искали несколько месяцев, после чего военные объявили, поиски не дали положительного результата. Долгие годы об этом расследовании толком ничего не было известно, пока в 2004 году подполковник ВВС США в отставке Дерек Дюк не сделал заявление, что нашел предположительные координаты падения потерянной бомбы. Вот только положительных сдвигов в поисках это не дало, и тайна сброшенного ядерного оружия остается загадкой.
5. Исчезновение Звена 19 (5 декабря 1945 года)
Звено 19 просто бесследно исчезло. /Фото: wikiрedia.org
О феномене Бермудского треугольника знает едва ли не каждый человек на планете - это и неудивительно, ведь только одних самолетов за историю осуществления перелетов над этим районом пропало 75 единиц. Однако был случай, когда исчезло сразу пять машин, и речь идет не о пассажирских лайнерах, а об американских торпедоносцах-бомбардировщиках.
Тайну Звена 19 связывают с Бермудским треугольником. /Фото: patrioty.org.ua
Произошел этот таинственный авиационный инцидент 5 декабря 1945 года, когда пять самолетов TBM Avenger под общим названием «Звено 19» начали тренировочный полет с целью пробного сброса авиабомб с авиастанции во Флориде. После выполнения первоочередного задания должен был начаться второй этап полета, однако у ведущего бомбардировщика вышел из строя компас, а вскоре еще и ухудшилась погода - летчики быстро поняли, что, вероятнее всего, сбились с курса.
Что на самом деле случилось с самолетами, остается только гадать. /Фото: billionnews.ru
Звено 19 попыталось самостоятельно вернуться на верный маршрут, однако прошло несколько часов, а от самолетов не было никакого ответа. Попытки связаться с бортами результата не принесли. Тогда была начата поисковая операция. Более того, так и не были найдены обломки бомбардировщиков или какие-то еще следы пропавшей группы - они как будто растворились в воздухе. Дело об исчезновении Звена 19 и сегодня остается одним из самых таинственных авиационных происшествий, которые лишь подогрели интерес к печально известному Бермудскому треугольнику.
6. Исчезновение грузового самолёта с произведениями искусства (1979 год)
Самолет, аналогичный исчезнувшему. /Фото: publy.ru
Эта необычная история произошла в 1979 году, когда грузовой самолёт компании «Varig Brazilian Airlines» вылетел из Международного аэропорта Нарита (Narita International Airport) в Токио с шестью членами экипажа на борту. Казалось бы, обычный рейс, хоть и проведенный в не самых благоприятных условиях, должен был пройти в штатном режиме. Однако в реальности все пошло не так: через полчаса после начала полета самолет исчез с радаров, хотя за 10 минут до этого капитан доложил диспетчерам о том, что все в норме.
Одна из пропавших картин. /Фото: news.day.az
Расследование авиационного происшествия ничего не дал: не было выяснено ни место предполагаемого падения самолета, ни вероятные причины. Однако вокруг этой истории родилась не одна конспирологическая версия, а все потому, что Боинг 707, летевший в Рио, перевозил на борту 153 картины художника Манубу Мабе (Manubu Mabe), которые, по данным редакции Novate.ru, в сумме оценивались в 1,2 миллиона долларов. Именно поэтому многие считали, что произошло либо ограбление, либо самолет угнали, но и рассматривают в качестве причины пропажи лайнера более тривиальный ход событий - отказ систем управления.
7. Угон Боинга 727 (25 мая 2003 года)
Пропавший Боинг 727. /Фото: poznavaemoe.ru
Вот уже почти двадцать лет специалисты ломают голову над тем, что произошло в аэропорту в Луанде, Ангола, в мае 2003 года. История представляется следующим образом: Боинг 727 должен был осуществлять грузоперевозки, для чего и был выкуплен одним бизнесменом. Подготовить лайнер к полетам после долгого простоя должны были авиационный инженер Бен Чарльз Падилья и Джон М. Мутанту, наемный механик из Республики Конго.
Аэропорт в Луанде, где самолет видели в последний раз. /Фото: avia2.ru
25 мая они поднялись на борт, и вскоре самолет без разрешения диспетчеров начал взлет. Попытки администрации аэропорта связаться с Боином ни к чему не привели. Ситуация казалась совершенно нереальной: во-первых, для управления этим типом самолета нужно не два человека, а три. Кроме того, у Падильи хоть и были летные права, он не имел допуска к управлению Боинга 727, и далеко не факт, что ему удалось бы далеко на нем улететь.
Кадр съемки поисковой операции самолета. /Фото: aircargonews.ru
Многочисленные попытки хотя бы отыскать самолет в зоне, где у него по расчетам должно было закончиться топливо, ни к чему не привели. Ни Боинг, ни два человека, на нем улетевшие, так и не были найдены. Довольно быстро вокруг этой истории начали строиться самые разные версии: от мнения, что Падилью могли заставить взлететь, однако он не справился с управлением, до предположений, что на самом деле лайнер предназначался для перевозки запрещенных веществ.
8. Исчезновение британского самолета после сообщения «STENDEC» (2 августа 1947 года)
Самолет, от которого осталось несуществующее слово. /Фото: naked-science.ru
Пожалуй, этот случай является самым таинственным среди авиакатастроф, когда разбившийся самолет не был найден. А дело было так: 2 августа 1947 года британский южноамериканский рейс, известный как Star Dust (англ. Звездная пыль) вылетел из Буэнос-Айреса в чилийский Сантьяго. Однако за несколько минут до посадки лайнер разбился, предположительно, в аргентинских Андах. Вот только поисковая операция не дала никаких результатов. И только в восьмидесятых группа альпинистов нашла останки самолета, однако свет на причины катастрофы это не пролило.
Обломки самолета нашли только 40 лет спустя. /Фото: sometimes-interesting.com
Единственная зацепка, которая осталась после исчезнувшего самолета, стало таинственное сообщение азбукой Морзе - последнее, что было передано с борта. Звучало оно так «ETA SANTIAGO 17.45 HRS STENDEC», причем оно было передано с самолета три раза. Вот только ни диспетчер, ни следователи, ни другие любители конспирологии так и не смогли расшифровать это странное сообщение. Что мог значить этот код, непонятно, поэтому появилась версия, что «STENDEC» - это случайная комбинация букв или ошибка при вводе.
