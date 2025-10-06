С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 579 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рамиль Кавеев
    сомневаюсь. думаю, ножи больше распространены. молотки ещёЗнаменитые факты ...
  • Кот Рыжый
    Познавательно!История раба, сум...
  • Геннадий Бережнов
    Вот так дурят наш народ, а где правда так и не известно! Сало и яйцо было табу, сегодня нужное для организма питание,...4 мифа о воде, ве...

8 неоднозначных авиационных происшествий, объяснения которым так и не нашлось



Авиация – сравнительно молодой вид передвижения, однако на протяжении всей его истории его стараются сделать максимально безопасным и комфортным. Вот только все предусмотреть невозможно, и чрезвычайные ситуации продолжают случаться. Причем далеко не всегда, даже по происшествию многих лет, удается установить точную причину случившегося.
Вашему вниманию 8 неоднозначных авиационных происшествий, объяснения которым так и не нашлось.

1. Исчезновение рейса MH370 Малазийских авиалиний (8 марта 2014 года)


Пропавший самолет в 2004 году. /Фото: wikipedia.org

Пропавший самолет в 2004 году. /Фото: wikipedia.org

 

Один из самых таинственных случаев исчезновения самолета в современной истории, который пока остается неразгаданным. Малазийский рейс MH370 летел по маршруту Куала-Лумпура-Пекин. Вылет прошел без эксцессов в 00:42 по местному времени. На борту самолета находилось 227 пассажиров. Через сорок минут после начала полета самолет приближался к границе зоны воздушной ответственности Малайзии и должен был войти в воздушное пространство Вьетнама. Поэтому, следуя инструкции, малайский диспетчер отдал распоряжении MH370 связаться с тамошним диспетчером.

 
Воссозданный по показаниям спутников и радаром маршрут рейса МН370. /Фото: currenttime.tv

Воссозданный по показаниям спутников и радаром маршрут рейса МН370. /Фото: currenttime.tv


 

В 01:19:30 экипаж борта МН370 ответил малайскому диспетчеру: «Спокойной ночи, Malaysian три семь ноль». И эта фраза оказалась последней, которую вообще услышали на земле от самолета. Дальнейшие события не поддавались никакой логике: практически сразу после выхода MH370 из зоны ответственности Малайзии, на борту перестал функционировать транспондер – самолетный радиолокационный ответчик, который передает информацию о полете.
Таким образом, лайнер исчез с экранов авиадиспетчеров.

 
Самолет искали и на суше, и над водой, и под водой. /Фото: time.com

Самолет искали и на суше, и над водой, и под водой. /Фото: time.com

 

Пропажу самолета обнаружили быстро, и найти его пытались наземные службы нескольких соседних стран. Затем были развернуты полномасштабные поиски в предполагаемом месте падения лайнера, когда у него должно было закончиться топливо Однако в результате так ничего и не удалось разузнать: поиски рейса MH370 продолжались на протяжении трех лет, после чего малайские власти официально закрыли расследование.

 
Область поисков малазийского самолета. /Фото: bbc.co.uk

Область поисков малазийского самолета. /Фото: bbc.co.uk


 

Странностей в истории исчезновения рейса MH370 оказалось предостаточно: так, например, не была выяснена причина отключения транспондера, а варианта всего два: либо он был поврежден в результате внешнего воздействия, либо его отключили вручную. Кроме того, в последние мгновения своей работы система успела зафиксировать намеренное изменение направления движения самолета кем-то из пилотов. Данные последнего военного радара, который «засек» самолет, показали, что лайнер летел практически в другую сторону от заданного курса.

 
Из всего огромного лайнера найти смогли только несколько обломков. /Фото: voanews.com

Из всего огромного лайнера найти смогли только несколько обломков. /Фото: voanews.com

 

Все эти немногочисленные факты, которые трудно стыкуются между собой, вызвали немало подозрений относительно причин происшествия. Среди предположительных версий, что именно произошло с рейсом MH370, чаще всего называют взрыв или пожар на борту (он мог случиться из-за груза – литиевых аккумуляторов), самоубийство пилота и даже террористическая атака, вероятно, со стороны Северной Кореи. Однако правду и после семи лет с момента исчезновения самолета все еще никто не знает, и даже шесть найденных в океане обломков самолета не пролили свет на эту таинственную историю.

2. Угон самолета «Деном Купером» (24 ноября 1971 года)


Угнанный самолет через год после событий. /Фото: time.com

Угнанный самолет через год после событий. /Фото: time.com

 

Этот случай нередко называют «идеальным преступлением». А все потому, что один человек умудрился провернуть захват и угон самолета с целью ограбления, а потом с этого же лайнера сбежать во время полета вместе с деньгами и остаться ненайденным. В историю этот человек вошел под псевдонимом Ден Купер.

 
Фоторобот Дена Купера, созданный в ФБР. /Фото: onliner.by

Фоторобот Дена Купера, созданный в ФБР. /Фото: onliner.by

 

Эта история произошла 24 ноября 1971 года, когда человек, представившийся Деном Купером, поднялся на борт рейса 305 авиакомпании Northwest Orient Airlines, который летел по маршруту Портленд-Сиэтл. Несколько минут спустя после взлета Д.Б. Купер передал бортпроводнице записку с утверждением, что у него портфеле лежит бомба, и требованием предоставить ему четыре парашюта и 200 тысяч долларов в 20-долларовых купюрах. В качестве доказательства своих слов он показал батарейку, опутанную проводами в своем багаже.

 
Билет на самолет на имя Дена Купера. /Фото: vk.com

Билет на самолет на имя Дена Купера. /Фото: vk.com

 

Когда самолет приземлился в Сиэтле, руководство аэропорта выдало Куперу деньги и парашюты, после чего грабитель отпустил всех пассажиров, оставив на борту четырех членов экипажа – они должны были лететь с ним в сторону Мехико. Причем угонщик приказал пилоту не подниматься выше 3 тысяч метров. Однако до Мехико он не долетел: на промежутке пути между Сиэтлом и штатом Невада Ден Купер опустил задний трап и выпрыгнул с парашютом. Больше его никто никогда не видел.

 
Расследование длилось не одно десятилетие. /Фото: homsk.com

Расследование длилось не одно десятилетие. /Фото: homsk.com

 

За расследование столь демонстрационного преступления взялись в ФБР: они сразу выдвинули ряд предположений, одним из которых было, что Купер являлся опытным парашютистом или десантником. Однако специалисты опровергли эту теорию, ведь тот, кто действительно сведущ в прыжках с парашютом, никогда не стал бы делать это ночью из-за высокой опасности такого маневра. Расследование продолжалось почти полвека, было проработано множество версий, однако ни денег, ни самого Купера так и не нашли, а в 2017 году дело было закрыто.

3. Крушение рейса 99 авиакомпании EgyptAir (31 октября 1991 года)


 

 
Упавший самолет за несколько лет до крушения. /Фото: wikiрedia.org

Упавший самолет за несколько лет до крушения. /Фото: wikiрedia.org

 

Рейс 990 компании EgyptAir вылетел 31 октября 1999 года из нью-йоркского аэропорта Кеннеди по направлению в Каир. На борту двухмоторного Boeing 767 было 217 человек. Однако полет составил чуть больше получаса, после чего самолет потерпел крушение в Атлантический океан в 100 километрах южнее американского острова Нантакет.

 
Схема полета рейса 990 перед падением. /Фото: brandbilda.com

Схема полета рейса 990 перед падением. /Фото: brandbilda.com

 

За расследование катастрофы, ставшей крупнейшей в истории авиации Египта, взялись сразу две структуры - министерство гражданской авиации Египта (ECAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Выяснение причин падения самолета в океан имело особое значение, ведь среди пассажиров было больше тридцати египетских военных, поэтому террористический акт в качестве причины долго не отвергали.

 
Поиски фрагментов самолета проводились тщательно. /Фото: britannica.com

Поиски фрагментов самолета проводились тщательно. /Фото: britannica.com

 

Когда же расследование проводилось, между американской и египетской стороной началась конфронтация относительно причин крушения. Все дело в том, что восстановление бортового журнала помогло выяснить, что непосредственно перед падением второй пилот, вероятно, отключил двигатели и направил самолет в воду, постоянно повторяя на арабском языке: «Я полагаюсь на Аллаха», поэтому американцы пришли в выводу, что Гамиль Аль-Батути наложил на себя руки.

 
Бортовой самописец рейса 990, поднятый со дна океана. /Фото: kumparan.com

Бортовой самописец рейса 990, поднятый со дна океана. /Фото: kumparan.com

 

Вот только египетская сторона категорически отказалась принять такую версию событий. Согласно их заключению, причиной авиакатастрофы стал отказ механизма управления. Именно это несоответствие выводов расследования и придало излишнюю таинственность этой трагической истории.

4. Катастрофа самолета B47 Stratojet (5 февраля 1958 года)


Самолет, с которого сбросили водородную бомбу. /Фото: avgeekery.com

Самолет, с которого сбросили водородную бомбу. /Фото: avgeekery.com

 

Самолет B47 Stratojet взлетел для учений над округом Хэмптон (США) 5 февраля 1958 года. Первые семь часов все проходило в штатном режиме, однако внезапно лайнер столкнулся с истребителем F-86 Sabre ВВС США. Опытный пилот, майор Говард Ричардсон сумел благополучно совершить благополучную посадку, сбросив перед этим груз. И этот эпизод так и остался бы одним из множества авиационных происшествий, если бы не одна деталь - что из себя представлял этот груз.

 
Водородная бомба, утерянная больше 60 лет назад. /Фото: lenta.ru

Водородная бомба, утерянная больше 60 лет назад. /Фото: lenta.ru

 

А все дело в том, что балластом оказалось ни много ни мало, ядерное оружие, еще и немалой мощности - 1,69 мегатонны. А общий вес водородной бомбы, которую пришлось сбросить Ричардсону, составила 4 тонны. Само собой, что американское правительство не могло оставить такой груз без присмотра, пусть и в Атлантическом океане. Кроме того, не было точных сведений относительно того, были ли исправна бомба - одни говорили, что она работала, другие - что находилась в отключенном состоянии.

 
Возможное расположение падения водородной бомбы. /Фото: pikabu.ru

Возможное расположение падения водородной бомбы. /Фото: pikabu.ru

 

Бомбу искали несколько месяцев, после чего военные объявили, поиски не дали положительного результата. Долгие годы об этом расследовании толком ничего не было известно, пока в 2004 году подполковник ВВС США в отставке Дерек Дюк не сделал заявление, что нашел предположительные координаты падения потерянной бомбы. Вот только положительных сдвигов в поисках это не дало, и тайна сброшенного ядерного оружия остается загадкой.

5. Исчезновение Звена 19 (5 декабря 1945 года)


Звено 19 просто бесследно исчезло. /Фото: wikiрedia.org

Звено 19 просто бесследно исчезло. /Фото: wikiрedia.org

 

О феномене Бермудского треугольника знает едва ли не каждый человек на планете - это и неудивительно, ведь только одних самолетов за историю осуществления перелетов над этим районом пропало 75 единиц. Однако был случай, когда исчезло сразу пять машин, и речь идет не о пассажирских лайнерах, а об американских торпедоносцах-бомбардировщиках.

 
Тайну Звена 19 связывают с Бермудским треугольником. /Фото: patrioty.org.ua

Тайну Звена 19 связывают с Бермудским треугольником. /Фото: patrioty.org.ua

 

Произошел этот таинственный авиационный инцидент 5 декабря 1945 года, когда пять самолетов TBM Avenger под общим названием «Звено 19» начали тренировочный полет с целью пробного сброса авиабомб с авиастанции во Флориде. После выполнения первоочередного задания должен был начаться второй этап полета, однако у ведущего бомбардировщика вышел из строя компас, а вскоре еще и ухудшилась погода - летчики быстро поняли, что, вероятнее всего, сбились с курса.

 
Что на самом деле случилось с самолетами, остается только гадать. /Фото: billionnews.ru

Что на самом деле случилось с самолетами, остается только гадать. /Фото: billionnews.ru

 

Звено 19 попыталось самостоятельно вернуться на верный маршрут, однако прошло несколько часов, а от самолетов не было никакого ответа. Попытки связаться с бортами результата не принесли. Тогда была начата поисковая операция. Более того, так и не были найдены обломки бомбардировщиков или какие-то еще следы пропавшей группы - они как будто растворились в воздухе. Дело об исчезновении Звена 19 и сегодня остается одним из самых таинственных авиационных происшествий, которые лишь подогрели интерес к печально известному Бермудскому треугольнику.

6. Исчезновение грузового самолёта с произведениями искусства (1979 год)


Самолет, аналогичный исчезнувшему. /Фото: publy.ru

Самолет, аналогичный исчезнувшему. /Фото: publy.ru

 

Эта необычная история произошла в 1979 году, когда грузовой самолёт компании «Varig Brazilian Airlines» вылетел из Международного аэропорта Нарита (Narita International Airport) в Токио с шестью членами экипажа на борту. Казалось бы, обычный рейс, хоть и проведенный в не самых благоприятных условиях, должен был пройти в штатном режиме. Однако в реальности все пошло не так: через полчаса после начала полета самолет исчез с радаров, хотя за 10 минут до этого капитан доложил диспетчерам о том, что все в норме.

 
Одна из пропавших картин. /Фото: news.day.az

Одна из пропавших картин. /Фото: news.day.az

 

Расследование авиационного происшествия ничего не дал: не было выяснено ни место предполагаемого падения самолета, ни вероятные причины. Однако вокруг этой истории родилась не одна конспирологическая версия, а все потому, что Боинг 707, летевший в Рио, перевозил на борту 153 картины художника Манубу Мабе (Manubu Mabe), которые, по данным редакции Novate.ru, в сумме оценивались в 1,2 миллиона долларов. Именно поэтому многие считали, что произошло либо ограбление, либо самолет угнали, но и рассматривают в качестве причины пропажи лайнера более тривиальный ход событий - отказ систем управления.

7. Угон Боинга 727 (25 мая 2003 года)


Пропавший Боинг 727. /Фото: poznavaemoe.ru

Пропавший Боинг 727. /Фото: poznavaemoe.ru

 

Вот уже почти двадцать лет специалисты ломают голову над тем, что произошло в аэропорту в Луанде, Ангола, в мае 2003 года. История представляется следующим образом: Боинг 727 должен был осуществлять грузоперевозки, для чего и был выкуплен одним бизнесменом. Подготовить лайнер к полетам после долгого простоя должны были авиационный инженер Бен Чарльз Падилья и Джон М. Мутанту, наемный механик из Республики Конго.

 
Аэропорт в Луанде, где самолет видели в последний раз. /Фото: avia2.ru

Аэропорт в Луанде, где самолет видели в последний раз. /Фото: avia2.ru

 

25 мая они поднялись на борт, и вскоре самолет без разрешения диспетчеров начал взлет. Попытки администрации аэропорта связаться с Боином ни к чему не привели. Ситуация казалась совершенно нереальной: во-первых, для управления этим типом самолета нужно не два человека, а три. Кроме того, у Падильи хоть и были летные права, он не имел допуска к управлению Боинга 727, и далеко не факт, что ему удалось бы далеко на нем улететь.

 
Кадр съемки поисковой операции самолета. /Фото: aircargonews.ru

Кадр съемки поисковой операции самолета. /Фото: aircargonews.ru

 

Многочисленные попытки хотя бы отыскать самолет в зоне, где у него по расчетам должно было закончиться топливо, ни к чему не привели. Ни Боинг, ни два человека, на нем улетевшие, так и не были найдены. Довольно быстро вокруг этой истории начали строиться самые разные версии: от мнения, что Падилью могли заставить взлететь, однако он не справился с управлением, до предположений, что на самом деле лайнер предназначался для перевозки запрещенных веществ.

8. Исчезновение британского самолета после сообщения «STENDEC» (2 августа 1947 года)


Самолет, от которого осталось несуществующее слово. /Фото: naked-science.ru

Самолет, от которого осталось несуществующее слово. /Фото: naked-science.ru

 

Пожалуй, этот случай является самым таинственным среди авиакатастроф, когда разбившийся самолет не был найден. А дело было так: 2 августа 1947 года британский южноамериканский рейс, известный как Star Dust (англ. Звездная пыль) вылетел из Буэнос-Айреса в чилийский Сантьяго. Однако за несколько минут до посадки лайнер разбился, предположительно, в аргентинских Андах. Вот только поисковая операция не дала никаких результатов. И только в восьмидесятых группа альпинистов нашла останки самолета, однако свет на причины катастрофы это не пролило.

 
Обломки самолета нашли только 40 лет спустя. /Фото: sometimes-interesting.com

Обломки самолета нашли только 40 лет спустя. /Фото: sometimes-interesting.com

 

Единственная зацепка, которая осталась после исчезнувшего самолета, стало таинственное сообщение азбукой Морзе - последнее, что было передано с борта. Звучало оно так «ETA SANTIAGO 17.45 HRS STENDEC», причем оно было передано с самолета три раза. Вот только ни диспетчер, ни следователи, ни другие любители конспирологии так и не смогли расшифровать это странное сообщение. Что мог значить этот код, непонятно, поэтому появилась версия, что «STENDEC» - это случайная комбинация букв или ошибка при вводе.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
egyptair, компанияБоингасамолет tbm avengerамериканское правительство, сшанациональный совет по безопасности на транспортеnarita international airport (нарита), аэропорт, город токиоджон м.мутантуinstagram (инстаграм), социальная сетьгамиль аль-батутиБоингговард ричардсонд.б.куперминистерство гражданской авиации, египетсамолет "деном купером"northwest orient airlines, авиакомпаниядерек дюккеннеди, аэропорт, город нью-йоркфедеральное бюро расследований (фбр), управлениесамолет b47 stratojetсамолет boeing 727манубу мабе (manubu mabe)аэропорт, город луандавоенно воздушные силы (ввс), армия, сшаистребитель f86 sabre; военно воздушные силы (ввс), армия, сшаvarig brazilian airlines, компаниячарльз падилья
наверх