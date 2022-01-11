С нами не соскучишься!

8 012 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nina segal
    Ни одну  картину  Пикассо  с  кошками  не  купила  бы  и  за  доллар. Это  же  не  кошки,а  какие-то  чудовища.  А  н...Коты за миллионы:...
  • Леонид Руси
    Нам тоже нужно ссылать педиков на север к белым медведям...Что грозило любов...
  • РОМАН Молчанов
    С наступающим ! Спасибо.Маленькие кухонны...

Орден Мопса: тайное общество XVII века, где все лаяли друг на друга


Орден Мопса -тайное общество в XII веке.

Орден Мопса -тайное общество в XII веке.

Когда речь заходит о тайных обществах, воображение тут же рисует собрания при свечах, окутанные ореолом таинственности, и людей в длинных накидках и масках. Однако раньше символами таких орденов служили не только древние знаки, но и вполне безобидные животные. Так, в XVIII веке невероятно популярным было вступать в члены Ордена Мопса. На собраниях правящая элита ходила в ошейниках и лаяла.

Freemasons Hall - место, где проводят собрания масоны в Лондоне. | Фото: thevintagenews.com.

Freemasons Hall - место, где проводят собрания масоны в Лондоне. | Фото: thevintagenews.com.

Масоны появились в Англии в XVII веке, и представители всех религий могли вступать в ряды ордена. В 1738 году папа Римский Климент XII (Clemens XII) выпустил буллу, в которой запрещал католикам членство в масонской ложе под страхом отлучения от церкви. Желающих вступить в масоны не уменьшилось, вот только их собрания стали тайными. Плюс ко всему, в разных странах масоны переименовывали ложи, чтобы скрыть свою деятельность.
Орден Мопса. Гравюра, 1745 год. | Фото: n-dank.livejournal.com.

Орден Мопса. Гравюра, 1745 год. | Фото: n-dank.livejournal.com.

Одно из таких обществ, членами которого были аристократы, называло себя «Орден Мопса» (Mopsorden). Предположительно эта ложа была основана баварским герцогом Клементом Августом (Clemens August) в 1740 году.
Первоначально туда входили католики, а затем протестанты. Членами ордена разрешалось становиться и женщинам.
Мопс - самая популярная порода собак в Европе в XVIII веке. | Фото: desktophdw.com.

Мопс - самая популярная порода собак в Европе в XVIII веке. | Фото: desktophdw.com.

В XVIII веке Европу охватила мопсомания. Каждый уважающий себя аристократ должен был иметь мопса. Поэтому неудивительно, что в качестве эмблемы ордена была выбрана мордочка этого маленького песика. Считалось, что эта порода собак отличается преданностью и надежностью.
Ритуал инициации в Орден Мопса. | Фото: thevintagenews.com.

Ритуал инициации в Орден Мопса. | Фото: thevintagenews.com.

Ритуал инициации выглядел довольно забавно. Новые члены общества должны были, надев собачьи ошейники, царапаться в двери, желая войти. После того, как их впускали, то им завязывали глаза и водили вокруг ковра с изображением мопса. Церемония сопровождалась невообразимым шумом, все члены общества громко лаяли, проверяя так новообращенного на прочность. В заключение новичкам необходимо было поцеловать фарфоровую статуэтку мопса под хвост, демонстрируя тем самым полную преданность ордену.
Члены Ордена Мопса. Мейсенская фарфоровая мануфактура.| Фото: n-dank.livejournal.com.

Члены Ордена Мопса. Мейсенская фарфоровая мануфактура.| Фото: n-dank.livejournal.com.

Старшие члены ордена должны были носить под одеждой серебряные медальоны с изображением пса. Друг друга они называли «мопсами» (Möpse). Также члены ордена, а потом и все остальные с удовольствием приобретали для себя фарфоровые и ювелирные изделия в виде мопсов.

В 1748 году, через 8 лет после основания ордена, его объявили вне закона. Тем не менее, некоторые исследователи считают, что Орден Мопсов просуществовал вплоть до 1907 года.
Масоны с мопсом и глобусом. Мейсенская фарфоровая мануфактура. | Фото: n-dank.livejournal.com.

Масоны с мопсом и глобусом. Мейсенская фарфоровая мануфактура. | Фото: n-dank.livejournal.com.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Орден Мопса: тайное общество XVII века, где все лаяли друг на друга

И не забудьте:
Орден Мопса: тайное общество XVII века, где все лаяли друг на другаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх