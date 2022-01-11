Орден Мопса: тайное общество XVII века, где все лаяли друг на друга

Орден Мопса -тайное общество в XII веке.
Когда речь заходит о тайных обществах, воображение тут же рисует собрания при свечах, окутанные ореолом таинственности, и людей в длинных накидках и масках. Однако раньше символами таких орденов служили не только древние знаки, но и вполне безобидные животные. Так, в XVIII веке невероятно популярным было вступать в члены Ордена Мопса. На собраниях правящая элита ходила в ошейниках и лаяла.
Freemasons Hall - место, где проводят собрания масоны в Лондоне. | Фото: thevintagenews.com.
Масоны появились в Англии в XVII веке, и представители всех религий могли вступать в ряды ордена. В 1738 году папа Римский Климент XII (Clemens XII) выпустил буллу, в которой запрещал католикам членство в масонской ложе под страхом отлучения от церкви. Желающих вступить в масоны не уменьшилось, вот только их собрания стали тайными. Плюс ко всему, в разных странах масоны переименовывали ложи, чтобы скрыть свою деятельность.
Орден Мопса. Гравюра, 1745 год. | Фото: n-dank.livejournal.com.
Одно из таких обществ, членами которого были аристократы, называло себя «Орден Мопса» (Mopsorden). Предположительно эта ложа была основана баварским герцогом Клементом Августом (Clemens August) в 1740 году. Первоначально туда входили католики, а затем протестанты. Членами ордена разрешалось становиться и женщинам.
Мопс - самая популярная порода собак в Европе в XVIII веке. | Фото: desktophdw.com.
В XVIII веке Европу охватила мопсомания. Каждый уважающий себя аристократ должен был иметь мопса. Поэтому неудивительно, что в качестве эмблемы ордена была выбрана мордочка этого маленького песика. Считалось, что эта порода собак отличается преданностью и надежностью.
Ритуал инициации в Орден Мопса. | Фото: thevintagenews.com.
Ритуал инициации выглядел довольно забавно. Новые члены общества должны были, надев собачьи ошейники, царапаться в двери, желая войти. После того, как их впускали, то им завязывали глаза и водили вокруг ковра с изображением мопса. Церемония сопровождалась невообразимым шумом, все члены общества громко лаяли, проверяя так новообращенного на прочность. В заключение новичкам необходимо было поцеловать фарфоровую статуэтку мопса под хвост, демонстрируя тем самым полную преданность ордену.
Члены Ордена Мопса. Мейсенская фарфоровая мануфактура.| Фото: n-dank.livejournal.com.
Старшие члены ордена должны были носить под одеждой серебряные медальоны с изображением пса. Друг друга они называли «мопсами» (Möpse). Также члены ордена, а потом и все остальные с удовольствием приобретали для себя фарфоровые и ювелирные изделия в виде мопсов.
В 1748 году, через 8 лет после основания ордена, его объявили вне закона. Тем не менее, некоторые исследователи считают, что Орден Мопсов просуществовал вплоть до 1907 года.
Масоны с мопсом и глобусом. Мейсенская фарфоровая мануфактура. | Фото: n-dank.livejournal.com.
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