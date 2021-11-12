Очень красивая и практичная идея для хранения как овощей так и вещей

Зачастую после ремонта остаются всевозможные остатки и обрезки различных материалов, которые несомненно можно пустить в дело и сделать из них что-нибудь полезное и интересное. Например, если у вас осталась пара досок, а также есть металлическая или садовая сетка, их можно превратить вот в такую оригинальную и стильную корзину для хранения.

Вам потребуются:

деревянная доска;

металлическая или садовая сетка;

краска;

крепеж;

мебельные ножки-колесики;

инструменты

Для начала определяемся с размерами будущего ящика и, исходя из этого, нарезаем доски. В нашем случае основные заготовки имеют длину 40 см. При необходимости доски зашкуриваем. Далее подготовим дно. Для этого берем несколько досок, их количество зависит от желаемого размера дна, и при помощи еще одной доски, расположенной вертикально, объединяем их вместе, фиксируем все гвоздями.

Затем необходимо собрать каркас первой стенки ящика. Между собой доски можно скрепить при помощи строительного степлера. Ориентируясь на первую стенку, собираем каркас всего корпуса ящика, но с дном его пока не соединяем.

Теперь можно сделать каркасу стенки. Для этого используем металлическую или садовую сетку. Заготовки сетки подходящего размера закрепляем на каркасе при помощи строительного степлера.

Затем также из досок собираем каркас крышки для ящика в виде обычного прямоугольника. Крышку также «перетягиваем» выбранной сеткой, а затем прикрепляем к каркасу с помощью дверных петель.

Вот и все осталось только покрасить получившийся короб. Удобнее всего это будет сделать при помощи кисти-спонжа.

После того как основной цвет высохнет, сверху его можно затонировать, например, пигментом с металлическим эффектом.

При желании получившийся короб можно также сделать мобильным, просто прикрепив к его дну мебельные ножки-колесики.