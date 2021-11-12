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  • Murad Saparov
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Очень красивая и практичная идея для хранения как овощей так и вещей

Очень красивая и практичная идея для хранения как овощей так и вещей

Зачастую после ремонта остаются всевозможные остатки и обрезки различных материалов, которые несомненно можно пустить в дело и сделать из них что-нибудь полезное и интересное. Например, если у вас осталась пара досок, а также есть металлическая или садовая сетка,  их можно превратить вот в такую оригинальную и стильную корзину для хранения.

Очень красивая и практичная идея для хранения как овощей так и вещей

Вам потребуются:

  • деревянная доска;
  • металлическая или садовая сетка;
  • краска;
  • крепеж;
  • мебельные ножки-колесики;
  • инструменты

Для начала определяемся с размерами будущего ящика и, исходя из этого, нарезаем доски. В нашем случае основные заготовки имеют длину 40 см. При необходимости доски зашкуриваем. Далее подготовим дно. Для этого берем несколько досок, их количество зависит от желаемого размера дна, и при помощи еще одной доски, расположенной вертикально, объединяем их вместе, фиксируем все гвоздями.

Очень красивая и практичная идея для хранения как овощей так и вещей

Затем необходимо собрать каркас первой стенки ящика. Между собой доски можно скрепить при помощи строительного степлера. Ориентируясь на первую стенку, собираем каркас всего корпуса ящика, но с дном его пока не соединяем.

Очень красивая и практичная идея для хранения как овощей так и вещей

Теперь можно сделать каркасу стенки. Для этого используем металлическую или садовую сетку. Заготовки сетки подходящего размера закрепляем на каркасе при помощи строительного степлера.

Очень красивая и практичная идея для хранения как овощей так и вещей

Затем также из досок собираем каркас крышки для ящика в виде обычного прямоугольника. Крышку также «перетягиваем» выбранной сеткой, а затем прикрепляем к каркасу с помощью дверных петель.

Очень красивая и практичная идея для хранения как овощей так и вещей

Вот и все осталось только покрасить получившийся короб. Удобнее всего это будет сделать при помощи кисти-спонжа.

 

Очень красивая и практичная идея для хранения как овощей так и вещей

 

После того как основной цвет высохнет, сверху его можно затонировать, например, пигментом с металлическим эффектом.

Очень красивая и практичная идея для хранения как овощей так и вещей

При желании получившийся короб можно также сделать мобильным, просто прикрепив к его дну мебельные ножки-колесики.

Очень красивая и практичная идея для хранения как овощей так и вещей

 

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