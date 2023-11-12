Они не учились в театральных школах и не грезили с детства о съемках. Они просто оказались в нужном месте в нужный час, будто им все это было заранее предначертано.
Публикуем подборку удивительных случаев, как некоторые звезды попали в Голливуд лишь по воле обстоятельств. Или судьбы.
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20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами
Они не учились в театральных школах и не грезили с детства о съемках. Они просто оказались в нужном месте в нужный час, будто им все это было заранее предначертано.
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