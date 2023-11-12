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20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

Они не учились в театральных школах и не грезили с детства о съемках. Они просто оказались в нужном месте в нужный час, будто им все это было заранее предначертано.

Публикуем подборку удивительных случаев, как некоторые звезды попали в Голливуд лишь по воле обстоятельств. Или судьбы.

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

20 обычных людей, совершенно случайно ставших мировыми звёздами

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