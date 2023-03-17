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20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Графеновый аэрогель

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Самый лёгкий в мире твёрдый материал.

Орнамент из пчелиных сот

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Пчелиные соты в открытом виде.

Застежка-липучка

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Механизм работы «липучки» под микроскопом.

Полная круговая радуга

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Радуга, снятая с борта самолёта.

Клубок броненосца

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Трехпоясный броненосец единственный из всех видов способен сворачиваться клубком.

Автомобиль из органического стекла

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Полностью прозрачный акриловый автомобиль.

Страшное и завораживающее явление

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

На море во время тайфуна.

Генетика в действии

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Родственников жениха и невесты не спутать.

Чудеса природы

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Два дерева и один общий сук.

Швы

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Операция по трансплантации роговицы глаза.

Гроза и радуга

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Два редких метеорологических явления, которые одновременно появились на небе.

«Голова дракона»

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Начало Великой китайской стены.

Вид Марса с Земли и Земли с Марса

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Впечатляющие снимки с двух разных планет Солнечной системы.

Фермерские поля в Саудовской Аравии

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Круглая форма обусловлена особенностями ирригационных систем.

Водный мост

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Магдебургский водный мост в Германии.

Два поля — лавандовое и пшеничное

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Два поля дают возможность насладиться необычным сочетанием ярких цветов.

Высокотехнологичная парковка

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Парковка на заводе Volkswagen в Вольфсбурге.

Комета Чурюмова — Герасименко

20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Огромная комета в сравнении с Лос-Анджелесом.

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20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

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20 поразительных вещей, запечатлённых на фотоПодписаться на мой Instagram
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