20 поразительных вещей, запечатлённых на фото

Графеновый аэрогель
Самый лёгкий в мире твёрдый материал.
Орнамент из пчелиных сот
Пчелиные соты в открытом виде.
Застежка-липучка
Механизм работы «липучки» под микроскопом.
Полная круговая радуга
Радуга, снятая с борта самолёта.
Клубок броненосца
Трехпоясный броненосец единственный из всех видов способен сворачиваться клубком.
Автомобиль из органического стекла
Полностью прозрачный акриловый автомобиль.
Страшное и завораживающее явление
На море во время тайфуна.
Генетика в действии
Родственников жениха и невесты не спутать.
Чудеса природы
Два дерева и один общий сук.
Швы
Операция по трансплантации роговицы глаза.
Гроза и радуга
Два редких метеорологических явления, которые одновременно появились на небе.
«Голова дракона»
Начало Великой китайской стены.
Вид Марса с Земли и Земли с Марса
Впечатляющие снимки с двух разных планет Солнечной системы.
Фермерские поля в Саудовской Аравии
Круглая форма обусловлена особенностями ирригационных систем.
Водный мост
Магдебургский водный мост в Германии.
Два поля — лавандовое и пшеничное
Два поля дают возможность насладиться необычным сочетанием ярких цветов.
Высокотехнологичная парковка
Парковка на заводе Volkswagen в Вольфсбурге.
Комета Чурюмова — Герасименко
Огромная комета в сравнении с Лос-Анджелесом.
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