Сережки, блендер или впечатления: что подарить девушке





Вы мужчина, у чьей дамы сердца вскоре праздник? Уже не первый день ломаете голову, потому что не знаете чем удивить любимую в этот раз? Сам думал, друзей подключил, интернет-форумы перечитал, логику и дедукцию включил, но появились только предположения. Хоть и движетесь со скоростью улитки, но с мертвой точки уже отчалили.

Мы знаем, что подарок девушкам выбирать не просто, поэтому подготовили для вас несколько идей. Они способны ускорить ваши поиски идеального презента.

Чисто женские штучки: вы тоже можете разобраться

Запутаться в кисточках для макияжа, оттенках красной помады, обуви легко, так же как и в других предметах, которыми пользуются в основном девушки. Но не в этом случае. Сейчас мы наведем вам варианты, которые нужны каждой девушке, что заботиться о своем здоровье, красоте, внешнем виде, порядке в голове и на полках.



10 сумочек, пар туфель, сережек (это еще мало, если что) и… конечно же косметичек! Небольшие “конверты”, с застежкой или без, большие в чемодан и маленькие в сумочку, для палеток и помад — этот предмет способный поддерживать порядок туалетной тумбочке и в сумке.

Дневник или планер. На первый взгляд, в напечатанной продукции не так много шансом стать желанным подарком. Но если он идеально оформлен, в мягкой обложке, ароматными страницами и интересной концепцией — книга с чистыми листами станет настоящим другом.

Beautybox. Для тех, кто не понимает для чего нужен хайлайтер и чем отличается тональный крем от консилера, рекомендуем покупать готовые коробочки красоты.

Натуральные эфирные и массажные масла. Эфир — это душа растения. В зависимости от используемого сырья, они улучшают настроение, состояние кожи, избавляют депрессии и стресса, улучшают взаимоотношения между людьми и даже притягивают богатство.

Ювелирные украшения. Чему бы она обрадовалась больше: сережкам, кольцу или подвеске с кулоном? Да всему и сразу! Но если финансовые возможности не позволяют прикупить целый комплект, выбирайте что-то одно.



Сделать достойный подарок любимой девушке сложно. Но все зависит от ситуации и ваших с ней отношений. Главное выбирать подарок от всей души, быть смелее в своих желаниях, проявить заботу и чувства.

Впечатления — отдельный вид презентов

В современном мире стало популярным искать приключения, получать новые эмоции и опыт. Поэтому мы предлагаем вам не отставать от трендов и по-настоящему удивить милую.





Какие впечатления предлагают интернет-магазины:



Полет на воздушном шаре. Такой жест поможет поверить в чудо, почувствовать легкость и свободу.



Прогулка на лошадях для двоих. Это возможность уединиться с природой, пообщаться с животными, приятно провести время на свежем воздухе и просто отдохнуть.



Романтическая прогулка на яхте — мини-круиз для влюбленных. Вы любуетесь пейзажами, наслаждаетесь компанией друг друга, и даже можете устроить пикник на палубе.



Сплав по реке на двоих — удивительное водное приключение. Спасательный жилет, байдарка, инструктор — вы будете в безопасности.



Тест-драйв Lamborghini. Девушки тоже любят экстрим и машины.



Дарите то, что запомнится на всю жизнь и оставит приятные отпечатки в душе человека.