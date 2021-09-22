Как прославилась и была забыта изобретательница кроя по косой Мадлен Вионне

Мадлен Вионне.

Изысканные наряды от мадемуазель Вионне.

Платья от Вионне.

Платья от Вионне.

Костюмы от Вионне.

Вионне стремилась раскрепостить женщин.

Платья от Вионне.

Платье от Вионне.

Все платья от Вионне фотографировали с трех ракурсов.

Экспериментальный крой платьев от Вионне.

Верхняя одежда от Вионне.

Платья от Вионне.

Увлечение скульптурой повлияло на творчество Вионне.

Мадлен Вионне нечасто включала цвет в свои работы.

Тайна лекал Вионне не раскрыта до сих пор.

Клиентки Вионне не всегда понимали, как носить эти платья.

Работы Мадлен Вионне.

Платья от Мадлен Вионне.