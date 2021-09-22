Как прославилась и была забыта изобретательница кроя по косой Мадлен Вионне

Мадлен Вионне.
Еще до появления Шанель на модном Олимпе в Париже жила и творила икона стиля и богиня кроя Мадлен Вионне. Ей принадлежит множество изобретений – крой по косой, одежда без швов, использование этикеток. Она призывала женщин быть свободными, как ее кумир – Айседора Дункан. Однако на долгие годы имя Мадлен Вионне было забыто…
Изысканные наряды от мадемуазель Вионне.
Она родилась в 1876 году в Альбервилле, маленьком провинциальном городке. В детстве она мечтала быть скульптором, но мечте не суждено было сбыться – по крайней мере, так, как это себе представляла маленькая Мадлен. Ее семья была бедна, и вместо художественной школы двенадцатилетняя Мадлен отправилась в ученицы к местной портнихе. Она не получила даже полноценного школьного образования, проучившись лишь несколько лет. Талант к математике ничего не значит, если тебе приходится добывать себе пропитание с юного возраста.
Платья от Вионне.
В семнадцать Мадлен, освоившая швейное мастерство, устроилась работать в парижский модный дом – и ее ждала судьба, в общем-то, совершенно заурядная. Некоторое время спустя она вышла замуж за русского эмигранта и родила девочку, но ребенок умер, а муж оставил ее. С тех пор Мадлен больше не связывала себя узами брака.
Платья от Вионне.
Вскоре после этой трагедии Мадлен потеряла работу. Совершенно раздавленная, она отправилась в Англию, где первое время соглашалась на любую тяжелую работу – например, прачкой, а затем осваивала дело закройщицы в мастерской, занимавшейся копированием французских нарядов для английских модниц.
Костюмы от Вионне.
Вернувшись в Париж на рубеже веков, она устроилась закройщицей на работу в модный дом сестер Калло, которые увидели в ней потенциал и повысили до помощницы главного художника. Вместе с сестрами Калло Мадлен придумывала новые модели, силуэты и декор. Затем Мадлен начала работать с кутюрье Жаком Дусе, но сотрудничество оказалось недолгим и не особенно удачным – Мадлен обуяла жажда экспериментов, которые оказались слишком экстравагантными.
Вионне стремилась раскрепостить женщин.
Она была страстной поклонницей Айседоры Дункан – ее свободы, дерзости, раскрепощенной пластики, и стремилась воплотить в своих моделях ту силу, ту радость жизни, которую видела в великой танцовщице.
Платья от Вионне.
Еще до Шанель она заговорила об отказе от корсетов, решительно укоротила длину платьев и настаивала на использовании мягких, подчеркивающих естественные изгибы женского тела платьев. Она предложила Дусе проводить показы моделей, но первый же показ вызвал скандал – даже богемный Париж не был готов к таким новаторствам. Вионне рекомендовала манекенщицам не надевать нижнее белье под ее облегающие платья, по подиуму они шагали босиком, как великолепная Дункан. Дусе поспешил расстаться со слишком активной помощницей, а затем грянула Первая мировая война.
Платье от Вионне.
Свое дело Мадлен открыла еще в 1912, но получила известность лишь в 1919 году – и сразу завоевала бешеную популярность. Она боролась с подделками, используя фирменные лейблы и специально разработанный логотип, что сейчас для модной индустрии явление совершенно обыкновенное.
Каждое платье от Вионне фотографировалось с трех ракурсов с использованием специального зеркала и помещалось в альбом – таких альбомов за более чем тридцать лет существования Дом Вионне выпустил семьдесят пять.
Все платья от Вионне фотографировали с трех ракурсов.
Мадлен считала, что одежда должна повторять линии тела женщины, а не тело уродоваться и ломаться специальными приспособлениями, чтобы соответствовать модному силуэту. Она любила простые формы, драпировки и коконы. Именно Мадлен Вионне придумала крой по косой, позволяющий ткани скользить вокруг тела и лежать красивыми складками. Изобрела воротник-капюшон и воротник-хомут. Она часто экспериментировала с бесшовной одеждой – например, создавала пальто из широкого отреза шерсти без единого шва.
Экспериментальный крой платьев от Вионне.
Она часто изготавливала комплекты из пальто и платья, где подкладка пальто и платье были выполнены из одной ткани – второе рождение этот прием получил в 60-е годы.
Верхняя одежда от Вионне.
«Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней» - эту загадочную фразу Вионне повторяла очень часто. Что она значила? Может быть, Мадлен хотела подчеркнуть, что ее платья следуют естественным движениям обладательницы и подчеркивают ее настроение – а может быть, в этих словах таилась какая-то модернистская шарада.
Платья от Вионне.
Вионне вдохновлялась скульптурой кубизма и футуризма, а также античным искусством. На фотографиях ее модели представали в позах античной вазописи и древнегреческих фризов. А древнеримские статуи послужили отправной точкой для драпировок, секрет которых дизайнеры и инженеры не могут разгадать и по сей день.
Увлечение скульптурой повлияло на творчество Вионне.
Вионне была равнодушна к цвету, хотя специально для нее была создана новая ткань – смесь шелка и ацетата нежно-розового оттенка.
Мадлен Вионне нечасто включала цвет в свои работы.
Мадлен Вионне практически не оставила лекал – каждое платье создавалось индивидуально методом наколки, поэтому в точности повторить ее наряды попросту невозможно. Не оставила она и эскизов. Мадлен считала, что нужно не конструировать платье, а окутывать фигуру тканью, позволяя материалу и телу делать свою работу, предпочитала подстраиваться под индивидуальность клиенток, а не диктовать им свою волю. Она хотела раскрыть, раскрепостить женщин.
Тайна лекал Вионне не раскрыта до сих пор.
Правда, как бы ни были прекрасны платья от Вионне, заказчицы нередко возвращали их создательнице – потому что не могли самостоятельно разобраться в складках и драпировках. В коробке и на вешалке платья выглядели бесформенными тряпками, и лишь на женском теле превращались в настоящие шедевры. Мадлен приходилось проводить для клиенток мастер-классы по одеванию. Удивительно, что эти затруднения возникали именно с платьями художницы, которая мечтала подарить женщинам свободу античных нимф и вакханок!
Клиентки Вионне не всегда понимали, как носить эти платья.
Мадлен никогда не называла модным то, что она делает. «Я хочу, чтобы мои платья пережили время», - говорила она.
Работы Мадлен Вионне.
Вторая мировая война оставила Вионне практически без средств к существованию, ее модный дом был закрыт, а имя – забыто на долгие годы. Однако достижения Мадлен Вионне использовались модельерами по всему миру – украденные у той, что так берегла свои работы от подделок. Лишь в 2000-х годах модный дом Вионне возобновил работу с молодыми амбициозными менеджерами и дизайнерами.
Платья от Мадлен Вионне.
Текст: Софья Егорова.
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