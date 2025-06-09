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6 советов психологов, как поддерживать гигиену разума, чтобы оставаться энергичным




Когда вы думаете о гигиене, на ум, вероятно, приходят такие действия, как чистка зубов и принятие душа. Современные психологи представляют концепцию так называемой «ментальной гигиены» или «гигиены разума», которая фокусируется на заботе о своем разуме точно так же, как вы заботитесь о своем теле.
Материал даст 6 советов психологов, как поддерживать её.

1. Преодолевайте временные дискомфортные ситуации


Трудности временны. / Фото: Midjourney

Трудности временны. / Фото: Midjourney

 

Гигиена разума предполагает такую практику, когда вы должны мысленно преодолеть любые физические факторы, которые вы не можете контролировать. Например, когда на работе жарким летом отключается кондиционер. Вместо того, чтобы сосредоточиваться на том факте, что вы потеете и испытываете дискомфорт, отвлекитесь приятными мыслями (например, о том, как будете дома нежиться с чашечкой кофе и сериалом скоро). Разум превыше материи!

2. Развивайте конструктивное принятие



Принятие должно быть конструктивным. / Фото: Midjourney

Принятие должно быть конструктивным. / Фото: Midjourney

 

Научитесь не только принимать физические вещи, которые вы не можете изменить, но и принимать их снисходительно. Например, вы мечтаете быть баскетболистом, но ваш рост не позволяет этого. Или вы хотите стать подиумной моделью, но снова рост подкачал. Вместо того, чтобы отказаться от таких начинаний, попробуйте себя в сходных видах деятельности: выберите в первом случае волейбол, а во втором – обратитесь в агентство, где нужны модели любого роста для интернет-магазина. И так вы не будете испытывать фрустрацию.

3. Визуализируйте идеального себя


Идеальный ты. / Фото: Midjourney

Идеальный ты. / Фото: Midjourney

 

Прежде чем приступить к какой-либо задаче - от составления огромного списка дел до презентации для компании - представьте себе, что вы добились успеха.
Психологи отмечают, что если вы детально сможете представить себе идеальный результат уже пройденного испытания, то вы сможете жить в этом самом «идеальном я», когда будете этот опыт переживать. Очень важно визуализировать себя успешным в достижении всех целей, которых вы надеетесь достичь, несмотря на любые возможные проблемы, конфликты и невзгоды. Эту технику не следует приберегать только для крупных событий - она должна быть частью вашей повседневной психической гигиены, даже если вы собираетесь с мыслями, чтобы сделать пробежку, приготовить ужин или принять тщательный душ.

4. Используйте позитивные утверждения


Позитивные картинки. / Фото: Midjourney

Позитивные картинки. / Фото: Midjourney

 

Придумайте фразу, которая мотивирует вас. Например: «Я, бл***, сделаю это!» Хотя поначалу это может показаться глупым, со временем вы запрограммируете свое подсознание ассоциировать эту фразу с воодушевляющим чувством, мотивирующим вас справляться с любой ситуацией. Такая фраза, сказанная себе в важной решающей ситуации перед важным делом, автоматически вызывает выброс адреналина. А это активизирует в организме некоторые «сверхсилы».

5. Практикуйте психологические контрудары


Они же, но только психологически... / Фото: sport.pibig.info

Они же, но только психологически... / Фото: sport.pibig.info

 

Психологи заимствовали эту технику у знаменитого боксера Мухаммеда Али, который сказал: «Хороший боксёр наносит удар, не получая удара». Чтобы реализовать это психологически, предлагается использовать двойную дозу позитивных установок. Как это работает? Когда в голову приходит негативная мысль, например: «Я никогда не закончу это вовремя», сначала заблокируйте ее, сказав что-то вроде: «Да нет, я могу», а затем отбросьте ее фразой, например: «Просто сделай это».

6. Информационный детокс ежедневно


Это невообразимо важно. / Фото: flectone.ru

Это невообразимо важно. / Фото: flectone.ru

 

Часть людей покинула чтение статьи и ушла скроллить соцсеть, а с оставшимися – продолжим. В цифровую эру мы получаем слишком много информации из новостных лент, соцсетей, интернета. Это создает переизбыток информации в нашей голове, в результате мозг вообще не отдыхает. Его нужно... ОТМЫТЬ. Устраивайте себе часы без информации, кому-то это лучше утром, а кому-то – перед сном. Утром замените скроллинг на глядение в окно с чашкой кофе, а перед сном (покруче вариант в 2024 году!) лучше включите АСМР-видосик или серию сериала.

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