6 советов психологов, как поддерживать гигиену разума, чтобы оставаться энергичным

Когда вы думаете о гигиене, на ум, вероятно, приходят такие действия, как чистка зубов и принятие душа. Современные психологи представляют концепцию так называемой «ментальной гигиены» или «гигиены разума», которая фокусируется на заботе о своем разуме точно так же, как вы заботитесь о своем теле.
1. Преодолевайте временные дискомфортные ситуации
Трудности временны. / Фото: Midjourney
Гигиена разума предполагает такую практику, когда вы должны мысленно преодолеть любые физические факторы, которые вы не можете контролировать. Например, когда на работе жарким летом отключается кондиционер. Вместо того, чтобы сосредоточиваться на том факте, что вы потеете и испытываете дискомфорт, отвлекитесь приятными мыслями (например, о том, как будете дома нежиться с чашечкой кофе и сериалом скоро). Разум превыше материи!
2. Развивайте конструктивное принятие
Принятие должно быть конструктивным. / Фото: Midjourney
Научитесь не только принимать физические вещи, которые вы не можете изменить, но и принимать их снисходительно. Например, вы мечтаете быть баскетболистом, но ваш рост не позволяет этого. Или вы хотите стать подиумной моделью, но снова рост подкачал. Вместо того, чтобы отказаться от таких начинаний, попробуйте себя в сходных видах деятельности: выберите в первом случае волейбол, а во втором – обратитесь в агентство, где нужны модели любого роста для интернет-магазина. И так вы не будете испытывать фрустрацию.
3. Визуализируйте идеального себя
Идеальный ты. / Фото: Midjourney
Прежде чем приступить к какой-либо задаче - от составления огромного списка дел до презентации для компании - представьте себе, что вы добились успеха.будете этот опыт переживать. Очень важно визуализировать себя успешным в достижении всех целей, которых вы надеетесь достичь, несмотря на любые возможные проблемы, конфликты и невзгоды. Эту технику не следует приберегать только для крупных событий - она должна быть частью вашей повседневной психической гигиены, даже если вы собираетесь с мыслями, чтобы сделать пробежку, приготовить ужин или принять тщательный душ.
4. Используйте позитивные утверждения
Позитивные картинки. / Фото: Midjourney
Придумайте фразу, которая мотивирует вас. Например: «Я, бл***, сделаю это!» Хотя поначалу это может показаться глупым, со временем вы запрограммируете свое подсознание ассоциировать эту фразу с воодушевляющим чувством, мотивирующим вас справляться с любой ситуацией. Такая фраза, сказанная себе в важной решающей ситуации перед важным делом, автоматически вызывает выброс адреналина. А это активизирует в организме некоторые «сверхсилы».
5. Практикуйте психологические контрудары
Они же, но только психологически... / Фото: sport.pibig.info
Психологи заимствовали эту технику у знаменитого боксера Мухаммеда Али, который сказал: «Хороший боксёр наносит удар, не получая удара». Чтобы реализовать это психологически, предлагается использовать двойную дозу позитивных установок. Как это работает? Когда в голову приходит негативная мысль, например: «Я никогда не закончу это вовремя», сначала заблокируйте ее, сказав что-то вроде: «Да нет, я могу», а затем отбросьте ее фразой, например: «Просто сделай это».
6. Информационный детокс ежедневно
Это невообразимо важно. / Фото: flectone.ru
Часть людей покинула чтение статьи и ушла скроллить соцсеть, а с оставшимися – продолжим. В цифровую эру мы получаем слишком много информации из новостных лент, соцсетей, интернета. Это создает переизбыток информации в нашей голове, в результате мозг вообще не отдыхает. Его нужно... ОТМЫТЬ. Устраивайте себе часы без информации, кому-то это лучше утром, а кому-то – перед сном. Утром замените скроллинг на глядение в окно с чашкой кофе, а перед сном (покруче вариант в 2024 году!) лучше включите АСМР-видосик или серию сериала.
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