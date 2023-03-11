8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

1. Шведская модель Анна Нистром со своей мамой
2. Семья Махомс
Девушка опубликовала в Twitter семейный снимок с мамой и сестрой, который стал вирусным и быстро распространился в Сети. Причиной такого ажиотажа стала внешность женщин на фото — пользователи просто не могли понять, кто мама, а кто — дети.
3. Фотомодель Ясмин Ле Бон со своей дочерью
Вы не поверите, но Ясмин 52 года! Согласитесь, что мать и дочь выглядят как сёстры.
Женщина уверяет, что не пользуется какими-то особыми чудодейственными кремами. Возможно, ей просто повезло с генами и со строением лица.
4. Елизавета и Екатерина Песковы
На фото старшая дочь и бывшая супруга пресс-секретаря Владимира Путина.
5. Анастасия и Анна Заворотнюк
Сразу и не верится, что актриса старше своей дочери на 24 года.
6. Вера Брежнева с дочерью Соней
Дочери певицы всего 15 лет, но с Верой они больше напоминают двух сестер.
7. А вот так выглядит идеальная тёща
8. Тот самый неловкий момент…
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии