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8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

1. Шведская модель Анна Нистром со своей мамой


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8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

 
8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

 

2. Семья Махомс


8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

 

Девушка опубликовала в Twitter семейный снимок с мамой и сестрой, который стал вирусным и быстро распространился в Сети. Причиной такого ажиотажа стала внешность женщин на фото — пользователи просто не могли понять, кто мама, а кто — дети.
8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

3. Фотомодель Ясмин Ле Бон со своей дочерью


8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

 

Вы не поверите, но Ясмин 52 года! Согласитесь, что мать и дочь выглядят как сёстры.
8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

 

Женщина уверяет, что не пользуется какими-то особыми чудодейственными кремами. Возможно, ей просто повезло с генами и со строением лица.
8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

4. Елизавета и Екатерина Песковы


На фото старшая дочь и бывшая супруга пресс-секретаря Владимира Путина.
8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

5. Анастасия и Анна Заворотнюк


Сразу и не верится, что актриса старше своей дочери на 24 года.
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6. Вера Брежнева с дочерью Соней


Дочери певицы всего 15 лет, но с Верой они больше напоминают двух сестер.
8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

 
8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

7. А вот так выглядит идеальная тёща


8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

8. Тот самый неловкий момент…


8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

 
8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

 
8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!источник


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8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!

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8 зажигательных мам, которые выглядят младше своих дочерей!Подписаться на мой Instagram
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