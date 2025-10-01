7 рецептов овощных вафель, которые отлично подойдут к чаю и не только

Кабачки, тыква, баклажаны, томаты, картофель, грибы, морковь, свёкла – все эти и другие овощи станут отличным поводом для того, чтобы приготовить ароматные вафли с хрустящей золотистой корочкой. Приправьте их любимыми специями или сушёными травами, добавьте свежую зелень, подавайте с соусами, кетчупом, горчицей и сметаной., или же попросту берите с собой в бумажных пакетах на перекус, наслаждаясь в любое удобное время ярким насыщенным вкусом, даже несмотря на то, что они холодные.
1. Из моркови
Морковные вафли. \ Фото: makingthymeforhealth.com.
Ни для кого не секрет, что морковка очень полезна, особенно для детей. Да вот только детишки не особо горят желанием есть морковь ни в каком виде, будь то сырая, варёная или запечённая. Но выход найден. И это вафли! Да-да, те самые морковные вафли, которые с удовольствием будут есть не только капризули, а и мужья.
Рецепт № 1
Ингредиенты:
• Морковка среднего размера - 2-3 шт;
• Яйца - 1-2 шт;
• Мука - 1-1,5 ст.л;
• Карри - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Чеснок - 1-2 зубка.
Рецепт № 2
• Морковка среднего размера - 2-3 шт;
• Яйца - 1-2 шт;
• Мука - 1-1,5 ст.л;
• Ванильный сахар - по вкусу;
• Корица - по вкусу;
• Сахар - по вкусу.
Вафли из моркови. \ Фото: naturallyella.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на самую мелкую тёрку;
• Слегка отжать лишнюю влагу;
• Переложить в миску;
• Добавить яйца;
• Приправить солью и перцем (если сладкий вариант, то добавить сахар, ванильный сахар и корицу);
• Добавить пропущенный через пресс чеснок;
• Слегка перемешать;
• Всыпать муку;
• Ещё раз перемешать;
• И замесить тесто;
• Получившуюся массу распределить по поверхности вафельницы;
• Запекать примерно десять-двенадцать минут (если вафельница старая) и шесть-семь минут, если новый вариант вафельницы.
2. Из свеклы
Свекольные вафли. \ Фото: yeinthesky.com.
Не так давно мы писали о том, что можно приготовить из свеклы помимо свекольника, румяных щёчек и борща. Но блюда на этом не заканчиваются, и вариант с вафлями – отличный тому пример.
Ингредиенты:
• Свекла среднего размера - 1-2 шт;
• Яйца - 1-2 шт;
• Мука пшеничная или цельнозерновая - 1-1,5 ст.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь сушёных трав - по вкусу;
• Смесь перцев - по вкусу;
• Петрушка свежая - для подачи;
• Ядра грецких орехов - 5-6 ядрышек.
Вафли из свеклы. \ Фото: dachu.co.
Способ приготовления:
• Свеклу тщательно вымыть;
• Очистить;
• Натереть на самую мелкую тёрку;
• Слегка отжать лишнюю влагу;
• Переложить в миску;
• Добавить яйца;
• Перемешать;
• Приправить солью и перцем;
• Всыпать муку и сушёные травы;
• Хорошенько перемешать;
• Замесить тесто;
• Получившуюся массу распределить по поверхности вафельницы;
• Запекать примерно десять-двенадцать минут (если вафельница старая) и шесть-семь минут, если новый вариант вафельницы;
• Подавать со сметаной или с кисло-сладким соусом;
• При желании можно посыпать мелко нарезанной свежей петрушкой и дроблёнными грецкими орехами.
3. Из капусты
Капустные вафли. \ Фото: nutrifiedhealth.com.
Если у вас осталась капуста, но вы не знаете, что с ней делать, не спешите бежать и готовить суп или салат от «безысходности». Лучше приготовьте капустные вафли, которые приятно удивят домочадцев.
Ингредиенты:
• Капуста белокочанная - 250-300 г;
• Яйца - 1-2 шт;
• Мука - 2-2,5 с.л;
• Лук зелёный - 1 маленький пучок;
• Петрушка свежая - 2-3 стебля;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Пряные травы - по вкусу.
Вафли из капусты. \ Фото: goodhousekeeping.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Просушить;
• И нашинковать как можно мельче;
• Переложить в миску;
• Зелёный лук и петрушку вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Высыпать в миску к капусте;
• Вбить яйца;
• Приправить солью и перцем;
• Всыпать пряные травы и муку;
• Аккуратно перемешать;
• Замесить тесто;
• Получившуюся массу распределить по поверхности вафельницы;
• Запекать вафли до полной готовности в зависимости от вашей вафельницы;
• При желании можно подать с оливками или корнишонами, а также со сметаной.
4. Из грибов
Грибные вафли. \ Фото: colavitarecipes.com.
Для любителей грибов в любом виде – самые вкусные, ароматные и невероятно румяные грибные вафли, которые прекрасно сочетаются с тёртым сыром, горстью грецких орехов и сметаной.
Ингредиенты:
• Грибы (лучше всего шампиньоны) - 300 г;
• Лук белый или фиолетовый среднего размера - 1 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 2 ч.л;
• Масло подсолнечное - 2 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Петрушка - 2-3 стебля;
• Грецкие орехи - 5-6 ядрышек;
• Сметана или твёрдый сыр - для подачи.
Вафли из шампиньонов. \ Фото: weheartlocalbc.ca.
Способ приготовления:
• Грибы тщательно вымыть под холодной проточной водой;
• Просушить;
• При необходимости зачистить;
• Нарезать тонкими пластинками;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Обжарить вместе с грибами на подсолнечном масле до образования лёгкого румяного цвета;
• Дать грибам остыть;
• Затем вбить яйца;
• Всыпать муку;
• Сдобрить солью и перцем;
• Как следует перемешать;
• Замесить тесто;
• Получившуюся массу равномерно распределить по поверхности вафельницы;
• Запекать вафли до полной готовности в зависимости от вашей вафельницы;
• Подавать со сметаной или тёртым сыром, мелко нарезанной петрушкой и измельчёнными грецкими орехами.
5. Из тыквы
Тыквенные вафли. \ Фото: atlasculinar.ro.
Тыквенными могут быть не только супы и каши, а и вафли, которые отлично подойдут к чаю или же бульону, что весьма актуально в холодное осенне-зимнее время года.
Рецепт № 1
Ингредиенты:
• Мякоть тыквы - 250-300 г;
• Яйца - 1-2 шт;
• Мука - 2-2,5 ч.л;
• Ядра грецких орехов - горсть;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка - для подачи.
Рецепт № 2
Ингредиенты:
• Мякоть тыквы - 250-300 г;
• Яйца - 1-2 шт;
• Мука - 2-2,5 ч.л;
• Ядра грецких орехов - горсть;
• Сахар - по вкусу;
• Ванильный сахар - по вкусу;
• Корица - по вкусу;
• Мёд или аэрозольные сливки - для подачи.
Вафли из тыквы с грецкими орехами. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Мякоть тыквы натереть на самую мелкую тёрку;
• Отжать лишнюю влагу и переложить в миску;
• Вбить яйца, приправить солью и перцем (для сладкого варианта добавить сахар, ванильный сахар и корицу);
• Всыпать муку и измельчённые в мелкую крошку ядра грецких орехов;
• Всё как следует перемешать;
• Замесить тесто;
• Получившуюся массу равномерно распределить по поверхности вафельницы;
• Запекать до полной готовности (в зависимости от вашей вафельницы).
6. Из болгарского перца с сыром
Вафли из сладкого болгарского перца. \ Фото: bestofvegan.com.
Пришло время поистине необычного на первый взгляд рецепта, а именно – вафель из сладкого болгарского перца с сыром. Звучит весьма заманчиво и вкусно. Скорее готовить и пробовать осенний рецепт!
Ингредиенты:
• Перец болгарский крупный красный и жёлтый - 2-3 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 2 ч.л;
• Перец молотый - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - для украшения;
• Сыр твёрдых сортов - для подачи;
• Масло подсолнечное - для жарки;
• Лук зелёный - 2-3 стебля
Вкуснейшие вафли с болгарским перцем и сыром. \ Фото: archanaskitchen.com.
Способ приготовления:
• Перец вымыть;
• Просушить;
• Удалить плодоножки и семена;
• Мякоть мелко нарезать;
• Лук зелёный вымыть;
• Просушить;
• Измельчить;
• Обжарить пять-шесть минут вместе с перцем на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Переложить в миску;
• Вбить яйца;
• Добавить соль и перец;
• Всыпать муку;
• Всё хорошенько перемешать и замесить тесто;
• Получившуюся массу ровным слоем распределить по вафельнице;
• Запекать до полной готовности (примерно десять минут);
• Перед подачей посыпать тёртым сыром.
7. Из помидоров
Вафли из помидоров. \ Фото: donutworrybehealthy.com.
Вафли из томатов с чесноком и сыром – то, что нужно на перекус затяжным осенним вечером. Несмотря на свою пикантность – это блюдо отлично сочетается со сладким горячим чаем.
Ингредиенты:
• Помидоры твёрдых сортов среднего размера - 3-4 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Хлопья перца чили - 1 щепотка;
• Соль - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-4 веточки;
• Сыр твёрдый - 50-70 г;
• Мука - 2 ч.л;
• Яйца - 1 шт;
• Мускатный орех молотый - 1 щепотка;
• Масло подсолнечное - для жарки.
Пикантные томатные вафли. \ Фото: tashasartisanfoods.com.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Аккуратно снять шкурку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Чеснок пропустить через пресс;
• Обжарить вместе пять-шесть минут вместе с томатами на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Хорошо остудить;
• И переложить в миску;
• Добавить яйца, натёртый на мелкую тёрку сыр и муку;
• Всыпать соль и перец чили;
• Сдобить мускатным орехом;
• Всё хорошенько перемешать;
• Замесить тесто;
• Получившуюся массу распределить по вафельнице;
• Запекать до полной готовности;
• Подавать, посыпав мелко нарезанной петрушкой.
