5 блюд из доступных продуктов для изысканного ужина на скорую руку

Совсем необязательно заказывать еду из ресторана, чтобы вкусно и изыскано поужинать. Достаточно воспользоваться подборкой нижеприведённых рецептов блюд из простых и доступных каждому продуктов.
1. Рис на чае
Рис на чае. \ Фото: asianinspirations.com.au.
Пожалуй, рис, приготовленный на зелёном чае - то самое блюдо, которое одновременно вкусное и полезное.подавать как с гарниром из овощей, морепродуктов и сухофруктов, так и в чистом виде.
Ингредиенты:
• Рис длинный – 0,5 стакана;
• Чай зелёный – 2-3 пакетика;
• Вода – 1 стакан;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Прованские травы – по вкусу;
• Кунжутные семена – для подачи;
• Оливковое масло – опционально;
• Лимонный сок – опционально.
Рис, приготовленный на зелёном чае.\ Фото: images.squarespace-cdn.com.
Способ приготовления:
• Рис вымыть под холодной проточной водой;
• Три чайных пакетика залить крутым кипятком;
• Заварить и дать настояться пять-семь минут;
• После извлечь чайные пакетики и перелить жидкость в кастрюлю;
• Довести до кипения;
• Выложить рис;
• Посолить по вкусу;
• Варить до полуготовности;
• Накрыть крышкой и дать настояться рису несколько минут;
• Затем слить жидкость;
• В мисочке смешать небольшое количество лимонного сока с оливковым маслом, добавить сахар, смесь молотых перцев и прованские травы;
• Перемешать;
• Получившейся смесью заправить рис;
• Посыпать кунжутными семенами и подать к столу.
2. Фрикадельки из овощей
Овощные фрикадельки. \ Фото: thebusybaker.ca.
Совсем необязательно быть гуру в области кулинарии, чтобы приготовить фрикадельки из овощей, поскольку с ними справится даже дилетант на кухне.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 3-4 шт;
• Морковка среднего размера – 3-4 шт;
• Яйца – 2-3 шт;
• Сыр сливочный – 100 г;
• Мука – 100 г;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Паприка молотая – по вкусу;
• Хлопья перца чили – по вкусу;
• Оливковое или подсолнечное масло – опционально;
• Сухари для панировки – опционально.
Фрикадельки из овощей. \ Фото: pinchofyum.com.
Способ приготовления:
• Морковку и картошку вымыть;
• Очистить;
• Отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;
• После слегка остудить и перебить до состояния густого пюре;
• В миске смешать муку с одним яйцом, сливочным сыром, солью, смесью молотых перцев, паприкой и хлопьями перца чили;
• В небольшой мисочке взбить оставшееся яйцо;
• Из овощного пюре сформировать небольшие фрикадельки равномерного размера;
• Обвалять их сначала в сырной смеси, после в яичной, а затем уже в сухарях для панировки;
• Выложить фрикадельки в форму для запекания, предварительно смазанную оливковым или подсолнечным маслом;
• Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на сорок-сорок пять минут;
• Готовые фрикадельки подать со свежей зеленью и по желанию со сметаной.
3. Пряные картофельные брусочки
Пряный картофель. \ Фото: healthyeating101.com.
Пюре, жареная, тушёная или же запечённая в духовке картошка, которую любят все без исключения.пряные и румяные картофельные брусочки – лучше любых слов.
Ингредиенты:
• Картошка – 1 кг;
• Соевый соус – 1 стакан;
• Перец чили свежий – 3 стручка;
• Соль – по вкусу;
• Чеснок – 6-8 зубков;
• Масло сливочное – опционально;
• Смесь пряных трав – 1 пакетик (10-15 г).
Картошечка в специях. \ Фото: eatwell101.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Просушить;
• Нарезать брусочками средней толщины;
• В миске смешать соевый соус с пропущенным через пресс чесноком, мелко нарезанным перцем чили и смесью пряных трав;
• Перемешать до однородной массы;
• В получившемся соусе замариновать картофель;
• Выложить в форму для запекания, смазанную сливочным маслом;
• Залить соусом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на тридцать-тридцать пять минут.
4. Сырный суп
Сырный суп. \ Фото: twopeasandtheirpod.com.
Горячий и ароматный сырный суп со сладким перцем и сочными томатами – то самое блюдо, благодаря которому можно за считанные минуты согреться зимними промозглыми вечерами.
Ингредиенты:
• Сыр плавленый – 4-5 шт;
• Лук зелёный – 1 большой пучок;
• Перец болгарский красный крупный – 1 шт;
• Перец болгарский жёлтый небольшой – 1 шт;
• Масло сливочное – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Розмарин сушёный – по вкусу;
• Петрушка свежая – для подачи;
• Помидоры черри или коктейльные – для подачи;
• Молоко – опционально.
Суп из плавленых сырков. \ Фото: craftbeering.com.
Способ приготовления:
• Лук вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и сердцевину;
• Мякоть нарезать тонкой соломкой;
• Обжарить пять-шесть минут на сливочном масле;
• Выложить на бумажное полотенце или салфетки;
• На той же сковороде, где жарился перец, обжарить пять-семь минут зелёный лук;
• Плавленые сырки натереть на крупной тёрке;
• Залить молоком (примерно стакан-полтора, регулировать густоту по мере необходимости);
• Поставить на медленный огонь;
• Приправить смесью молотых перцев, розмарином и солью;
• Довести до кипения;
• Проварить пару минут;
• Добавить обжаренный лук;
• Проварить ещё одну-две минуты;
• После снять с огня и слегка перебить блендером;
• Горячий суп разлить по тарелкам;
• Посыпать мелко нарезанной свежей петрушкой;
• Украсить обжаренным болгарским перцем и четвертинками свежих томатов;
• Подать к столу.
5. Грибное пюре
Пюре с грибами. \ Фото: allrecipes.com.
Вариантов и способов приготовления пюре энное количество. Оно может быть как классическим, там и экзотическим. Но проще всего и вкуснее получается грибное, которое даже в холодным виде можно использовать в качестве намазки на подсушенный хлеб.
Ингредиенты:
• Картошка среднего размера – 5-6 шт;
• Шампиньоны – 0,5 кг;
• Грибной бульон – 1 кубик;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Петрушка свежая – 1 небольшой пучок;
• Масло сливочное – опционально;
• Чеснок сушёный – по вкусу.
Грибное пюре. \ Фото: pcdn.co.
Способ приготовления:
• Грибной кубик развести тёплой водой;
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• И отварить в грибном бульоне до полной готовности (при необходимости жидкость слить в стакан, чтобы регулировать густоту);
• Грибы слегка вымыть;
• Просушить;
• Нарезать на четыре части;
• Обжарить восемь-десять минут на сливочном масле;
• Смешать с картошкой;
• Добавить мелко нарезанную петрушку;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Приправить солью, сушёным чесноком и смесью молотых перцев;
• Заправить сливочным маслом;
• Хорошенько перемешать и подать к столу.
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