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Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Алисия Змысловска — молодой фотограф из Польши. С самого раннего детства она полюбила собак. А позже у нее появилась еще одна страсть — фотография. Так она стала фотографом, который специализируется на съемках домашних питомцев. Алисии всего 19, но ее творчество уже вызывает восторг.

Мы выбрали несколько невероятно ярких и живых фотографий из ее работ. Это самые красивые снимки собак, которые мы когда-либо видели.

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

Таких крутых портретов собак еще никто не делал

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