Советский метод, который поможет сделать даже жесткое мясо максимально мягким

Жесткое мясо – это далеко не тот продукт, что способен порадовать людей за столом. Но если вам попался именно такой кусок, не стоит отчаиваться. Жесткое мясо можно сделать максимально мягким при помощи одного хитрого способа, используемого нашими бабушками и мамами. Единственный момент, что применять его можно не к любому мясу. Итак, пора пополнять знаниями свою кулинарную копилку.
1. Используем горчицу
Горчица поможет. |Фото: vpuzo.com.
Горчица не только способна улучшить вкусовые качества блюда и заставить играть его новыми нотками, но также отлично смягчает мясную продукцию. Для того, чтобы все получилось, необходимо сначала нарезать мясо небольшими кусками, а затем обмазать их со всех сторон столовой горчицей. Процесс достаточно долгий и утомительный, однако он того стоит. После смазывания мясо на 45 минут упаковывается в полиэтиленовый пакет. Перед началом готовки его также рекомендуется промыть холодной водой. Лучше всего метод подходит для готовки отбивных.
2. Используем репчатый лук
Лук отлично смягчает. |Фото: sovkusom.ru.
Сочный овощ не просто так добавляют в маринад. Однако, даже сам по себе репчатый лук отлично размягчает свиное и говяжье мясо. Самое простое, что можно сделать – загрузить мясо в кастрюлю с нарезанным кольцами луком, хорошо перемешать и оставить в таком виде на 1.5-2 часа. Еще лучше использовать не колечки лука, а непосредственно сок корнеплода. Выдавить его можно при помощи блендера, терки или комбайна. Ополаскивать мясо перед началом готовки не нужно.
3. Используем лимонный сок
Только не используйте уксус. |Фото: attuale.ru.
Аналогичным образом с луком действует также и лимон. Ни в коем случае не смешивайте его с уксусом при приготовлении маринада. Вообще от уксуса лучше отказаться, так как на самом деле он делает мясо не мягче, а жестче. Лучше всего лимонный сок смешать с газированной водой в соотношении 100 мл сока на 1 литр воды. В этом растворе мясо замачивается на 1.5-2 часа в кастрюле. Перед началом готовки ополаскивать мясо не нужно.
4. Используем алкоголь
Отлично работает. ¦ Фото: wikihow.com.
Алкоголь не только делает людей вокруг красивее, а умение танцевать – лучше! Он еще способен и мясо сделать мягче. Лучше всего подходит вино или пиво. Данный способ применяется при готовке шашлыка на основе говядины, баранины, свинины. Все, что нужно сделать – загрузить нарезанные куски мяса в кастрюлю с алкогольным напитком и подержать в ней 1-1.5 часа. После этого куски сразу же пускаются в дело готовки без какого-либо промывания. Мясо при этом станет намного мягче и сочнее.
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