Какие научные открытия и изобретения предсказали в своих книгах Стругацкие

Предсказание знаменитой шахматной пары Каспаров — Карпов
Строго говоря, братьев Стругацких нельзя поставить в один ряд с перечисленными выше фантастами. В своих произведениях писатели придерживались уникального творческого метода, благодаря которому их произведения относят к жанру «социальной фантастики». Непосредственно изобретений Аркадий и Борис Стругацкие предсказали немного, их прозорливый взгляд коснулся, скорее, интересных социальных явлений и ситуаций.
Ярким примером такого предсказанного явления можно назвать удивительную систему жёсткого кодирования биологического кода на кристаллическую квазибиомассу (проще говоря, метод переноса личности на другой носитель), «метод Каспаро-Карпова» Стругацкие описали за год до рождения великого шахматиста Гарри Каспарова. Это явление раскрывается писателями в их романе 62 года «Полдень, XXII век». Известнейший шахматный матч между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым состоится только через 22 года. Карпов в тот момент был 10-летним мальчиком, а Гарри Каспаров ещё даже не родился.
Предвосхищение интернета, «Википедии» и рейв-дискотек
Пожалуй, самым верным предсказанием Стругацких можно назвать возникновение всемирного интернет-пространства. В нескольких романах братьев-фантастов фигурируют «нуль-связь» и «Линия Доставки», довольно чётко описывающие суть явления, которое полностью изменило наш мир за страницами фантастических произведений. «Большой Всемирный Информаторий» же — прообраз излюбленного и самого популярного интернет-справочника «вики».
Менее глобальные, но весьма точные предсказания встречаются в романе Стругацких «Хищные вещи века», 1965. Здесь и рейв-дискотеки — «дрожки», и синтетические наркотические вещества — «слег», и спорт-экстрим — «рыбари».
«Гадкие лебеди» описывают сущность поколения «детей индиго», а роман «Отягощённые злом» — антиглобалистов и агрессивных экологов.
Продукты распада
Братья Стругацкие предсказали и одно самое настоящее научное открытие. Читаем отрывок из «Страны багровых туч», 1959 год:
«Юрковский бормочет:
— Слушай, Алексей… На случай, если я всё-таки не дойду… О загадке Тахмасиба, о Красном кольце… Я думаю… я уверен… Это бактерии. Колонии бактерий. Но не наших бактерий. Другая жизнь… небелковая жизнь. Живут за счёт излучений. Поглощают радиоактивные излучения и живут за счёт их энергии… Слышишь, Быков?
Да-да, он слышит. „Бактерии и излучения…“ Но это ни к чему. Нужна вода, а не бактерии.
— Они собираются вокруг места, где должен произойти атомный взрыв, — продолжает Юрковский. — Собираются в кольцо… Красное кольцо… и ждут. „Мальчик“ попал на такое место. И под ним взрыв. Подземный атомный взрыв. А они чуют, где должен быть взрыв, собираются и ждут… Продукты распада очень активны… они лакомятся… Слышишь? Я почти уверен…»
А в 2008 году американский журнал Science публикует статью, в которой рассказывается об открытии бактерии под названием Candidatus Desulforudis audaxviator («смелый путешественник к центру Земли»), которая питается энергией от распада радиоактивного урана.
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