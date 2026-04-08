Кто такие ГОПники и почему их родина Петербург

Гопники прославились вовсе не в лихие 90-е, как многие привыкли думать. Этот термин существовал еще в XIX веке, когда на Лиговском проспекте Петрограда было создано Государственное общество призора (ГОП). Туда отправлялись прибывающие в город беспризорники и мелкие городские хулиганы. Когда по окончании Октябрьской революции Общество стали называть Государственным общежитием пролетариата, суть не поменялась.
Судьба Лиговского канала и застройка района современными зданиями
Лиговский канал был открыт 16 сентября 1725 года.
Лиговская улице появилась в Петербурге на месте Лиговского канала, прорытого в XVIII веке для соединения города с Красным Селом. Перевозить сырье для бумажной фабрики и доставлять готовую продукцию было быстрее и дешевле по воде. По другой версии, канал служил подпиткой из реки Лиги фонтанов Летнего сада. Утратив свое значение, канал быстро пришел в негодность, засоряясь и превращаясь в зловонный сток городского мусора.
Местные власти приняли решение частично засыпать Лиговский канал и проложить на его месте жилую улицу с одноименным названием, впоследствии превратившуюся в бульвар. Еще Николай I взялся облагораживать территории на пересечении Лиговского и Невского проспектов, инициировав своим указом застройку этой части города «приличными сооружениями». Первым современным зданием в 1851-м стала гостиница «Знаменская», при строительстве которой практиковались всяческие технические новации. Номера оснастили пневматическими печами, вентиляторами и даже разговорными трубами.
Гособщество призора в гостинице «Октябрьская» и помощь скитальцам
Гостиница «Октябрьская», в которой разместилось общежитие пролетариата.
На исходе XIX века в помещении гостиницы на Лиговском проспекте организовали Государственное общество призора. Отныне в эти стены направлялись сироты из неблагополучных семей, малолетние преступники и все несовершеннолетние, достигшие социального дна. Однако грянула революция и внесла свои коррективы в благие намерения. После событий 1917 года здание не особо поменяло свое назначение. Теперь здесь размещалось Государственное общежитие пролетариата. Не поменялась не только суть организации, но и даже аббревиатура (ГОП). И так повелось, что жители стали самовольно величать себя ГОПниками.
Современники свидетельствуют, что обитатели лиговского ГОПа выделялись среди городского населения уже одним только внешним видом, не говоря уже о преступном образе жизни. Рассказывают, что ГОПники отдавали предпочтение ярко-красным носкам. А когда в районе Лиговки случалось какое преступление, виновников смело можно было искать в легендарном общежитии.
Нехватка средств и малолетние преступники
Беспризорники и пионеры на первомайской демонстрации, 1927
Даже когда во времена царской России дом призрения содержался на выделяемые казенные средства, денег не хватало, и это место по сути было ночлежкой неблаговидных граждан. С приходом в Россию новой власти и основанием государственного общежития сюда по-прежнему стекались беднейшие жители окрестностей в поисках средств на пропитание. Число преступлений, совершаемых на и без того неспокойной Лиговке, возросло в разы.
1920-е стали пиком российского беспризорничества. По этой причине социальное общежитие для пролетариата заселялось, в основном, не крестьянами и рабочими, а скитающимися несовершеннолетними, ведущими абсолютно аморальный образ жизни. Мелкие воришки, хулиганы, мошенники стали привычным делом в этой части города. Неудивительно, что в лексиконе жителей Петрограда укоренилось выражение «А он часом не на Лиговке живет?», когда речь заходила о грубых и невоспитанных людях.
Самый опасный район Петербурга и громкие преступления ГОПников
Беспризорники.
Своими дерзкими преступными выходками обитатели ГОПа всерьез досаждали сотрудникам правоохранительных органов. Причем промышлять они успевали не только в ареале своего проживания, но и в прилегающих районах Петрограда. И все же основным местом, где орудовали ГОПники, оставалась Лиговка, которая к тому моменту справедливо считалась самым опасным городским районом. Для проявления своих криминальных талантов преступникам не нужно было далеко ходить. Самым излюбленным местом самовыражения лиговских маргиналов стал расположенный возле Государственного общежития пролетариата Московский вокзал.
Малолетние преступники, совершая бесконечные карманные кражи, работали целыми бандами, не гнушаясь и привлечением к общему делу дам. Обычным сценарием были ситуации, когда девушка проявляла инициативу в знакомстве в обеспеченным с виду гражданином и буквально навязывала ему совместное времяпрепровождение. Но вечернее свидание оборачивалось для любителей молодых смазливых девиц как минимум ограблением. Некоторым везло еще меньше, и они расплачивались за собственную беспечность головой. ГОПники проходили по делам, связанным с довольно серьезными и грязными преступлениями. В 1926 году Ленинград потряс так называемый «чубаровский беспредел».
Фото: Алик Якубович.
Лиговская преступная группировка совместно с подельниками из Чубарова переулка совершили в саду Сан-Галли жестокое групповое изнасилование юной девушки. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, ГОПники возмутились женским отказом от общения. Все 30 бандитов настолько утратили связь с законной реальностью, что не усматривали в своих действиях ничего криминального. Однако дело получило широкий резонанс, и судьи держались максимально строго. Чубаровскую группировку зачинщиков приговорили к смертной казни, лиговские же соучастники отделались различными сроками с отбыванием наказания в колониях строгого режима. ГОПники приняли решение мстить за несправедливо осужденных собратьев, и волна преступлений накрыла Ленинград с новой силой. Они нападали не только на горожан, но и на милиционеров. Именно тогда и началась серьезная работа по истреблению ленинградского криминалитета.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии