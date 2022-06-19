7 трюков для ускорения метаболизма

Грубо говоря, метаболизм — это процесс, который служит преобразованию съеденной вами пищи в энергию. Скорость метаболизма и в самом деле влияет на внешний облик человека: высокий уровень «пережигания» топлива приводит к тому, что организм просто не успевает сделать долгосрочные вклады в жировые активы — все сразу же переходит в энергию. Таким образом, решить проблему лишнего веса довольно несложно: нужно всего лишь ускорить свой метаболизм. Но как сделать это правильно?









Определите нужное количество калорий

Регулярные тренировки

Режим питания

Тяжелая атлетика

Не играйте с диетой

Лимонная кислота

Ешьте перед сном