Сексуальная жизнь замужней пары в картинках

Секс в браке многим кажется скучным и лишенным разнообразия. Но что может быть лучше интима с человеком, которого ты любишь. На эту тему вышла серия картинок, которая с юмором описывает сексуальную жизнь замужней пары.







Утренний секс без поцелуев – просто никто еще не успел почистить зубы







Утро субботы – тот момент, когда наконец появилась минутка для секса







Под строгим наблюдением домашнего питомца







Выполнение обязанности, пока один из супругов не заметил, что второй слегка задремал во время интима







По праздникам надо ловить момент







В перерывах между сериями любимого сериала







Уже прошло две недели с тех пор, когда у нас последний раз был секс, пришло время повторить







Интим превратился в рутину







Все идет по стандартному сценарию







Секс как секс, тут не о чем говорить







Мы знаем предпочтения друг друга настолько хорошо, что наш секс по-прежнему на высоте, так что перестаньте осуждать нас







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