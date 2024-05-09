9 приёмов, с которыми быт станет намного проще

В ассортименте современных магазинов представлено множество самых разных средств для решения бытовых проблем. Но зачем тратить на них деньги, если с домашними делами ничуть не хуже справляются подручные средства, которые можно найти на кухне или в аптечке? Более подробно об этих приемах читайте в нашей статье.

Прием 1: Размораживаем продукты в чайнике

Прием 2: Возвращаем носкам белизну с помощью соды

Прием 3: Отбеливаем вещи борной кислотой

Прием 4: Чистим кафель лимонной кислотой

Прием 5: Убираем запахи с разделочной доски с помощью лимона

Прием 6: Боремся с мошками с помощью гвоздики

Прием 7: Устраняем засор в сливе соломинкой

Прием 8: Очищаем сковороду солью

Прием 9: Убираем запах в холодильнике с помощью соли

Положите мясо в кипящий чайникСогласны, лайфхак кажется немного странным, но если вам срочно нужно разморозить кусок мяса, рыбы или любого другого продукта, то именно чайник станет вашей палочкой-выручалочкой. Итак, налейте в него литр воды, закипятите, положите внутрь замороженный продукт, а затем закройте крышкой.В результате таких действий внутри чайника образуется горячая паровая среда, благодаря чему еда размораживается гораздо быстрее, чем если бы она просто лежала в миске с водой при комнатной температуре. Конечно, гораздо удобнее, если под рукой есть специальные устройства для разморозки, но если нет, чайник отлично подойдет для решения проблемы.Есть еще один вариант, но он подходит в основном для мяса. Возьмите миску, налейте в нее теплую воду, добавьте столовую ложку соли и положите кусок мяса без упаковки – он должен полностью погрузиться под воду. Оставьте продукт на пять10-15 минут – этого времени хватит для того, чтобы он пропитался раствором воды и соли и приобрел нужную текстуру. Обратите внимание, что если кусок больше 300 граммов, то соли и воды также понадобится больше.Носки нужно замочить в растворе воды и соды.Белые носки всегда выглядят красиво и аккуратно, подходят к любой обуви и одежде. Но ухаживать за ними – это целый квест. Иногда кажется, что проще выбросить очередную пару, чем попытаться ее отстирать после первого же использования. К счастью, есть один секрет, который поможет быстро привести носки в порядок. Спойлер: бытовая химия вроде отбеливателя вам не понадобится.Смешайте в небольшой миске или контейнере по одной столовой ложке соды, соли, моющего средства и две столовых ложки уксуса, чтобы получилась однородная масса. После этого возьмите таз, наберите в него горячей воды, положите носки и добавьте самодельный порошок. Хорошо размешайте все и оставьте на два-три часа. По истечении времени немного потрите носки, прополощите их в холодной воде, выкрутите и повесьте сушиться. Вы удивитесь, насколько белоснежной станет ткань, будто вы только сегодня купили носки в магазине.Борная кислота поможет вернуть белизну серым вещамСветлые вещи совсем недолго остаются кристально белыми. Через пять-десять стирок они приобретают некрасивый серый оттенок, перестают выглядеть свежо и благородно. У вас есть два варианта: купить новую одежду или сэкономить и попробовать вернуть вещам первоначальный цвет. Мы за разумную экономию, поэтому для начала предлагаем отбелить их.Для этого вам понадобится борная кислота, которую можно купить в любой аптеке. Возьмите таз, налейте в него пять литров воды, добавьте пять столовых ложек борной кислоты и немного жидкого хозяйственного мыла (можно натереть на терке твердый брусок). Замочите одежду в этом растворе на два-три часа, после чего прополощите их в чистой воде и отправьте в стиральную машину. После такой процедуры одежда будет сверкать белизной.Лимонная кислота очистит и продезинфицирует плитку.Обычно, когда наступает время уборки в ванной комнате, в первую очередь мы отмываем раковину, унитаз, душевую кабину, зеркало…В общем, все, что угодно кроме кафеля. А ведь на нем скапливается не меньше бактерий и загрязнений.Чтобы привести его в порядок и продезинфицировать, приготовьте следующее средство. Соедините в небольшой емкости 20 граммов лимонной кислоты, полтора литра воды и три столовых ложки средства для мытья посуды. Хорошо перемешайте компоненты, чтобы образовалась пена, после чего смочите в растворе тряпку или губку и протрите плитку. Для лучшего эффекта оставьте средство на поверхности на десять минут, а по истечении времени смойте теплой водой. Вот так, прилагая минимум усилий, вы сможете очистить плитку от налета и микробов.Доску нужно натереть лимоном.Главный минус большинства разделочных досок, особенно из дерева, состоит в том, что они впитывают в себя запахи продуктов, особенно резкие и интенсивные. Попробуйте нарезать на доске лук или разделать рыбу, и вы еще несколько дней не сможете избавиться от этого «шикарного» аромата, даже если несколько раз помоете ее средством для посуды. Однако есть простой и эффективный способ, который поможет уберечь разделочные доски от нежелательного соседства с различными запахами.Для начала почистите доску губкой, смоченной в уксусе. После этого натрите ее поверхность половинкой лимона. Кислота из уксуса и масло, которое содержится в цитрусовом, помогут уничтожить бактерии и избавиться от остатков продуктов. В качестве бонуса – потрясающий лимонный запах, который придаст доске чистоту и свежесть.Сделайте из гвоздики и спирта освежитель воздухаНе за горами лето – время, когда мошки чувствуют себя особенно раскованно и вальяжно. Если вы устали, что в квартире постоянно присутствуют нежданные гости, приготовьте средство, которое раз и навсегда отвадит их от вашего дома.Возьмите стакан, насыпьте в него горсть гвоздики и залейте 100 миллилитрами водки либо спирта. Оставьте раствор на неделю, чтобы он настоялся, после чего перелейте в пульверизатор. Мошки и некоторые другие насекомые ненавидят запах гвоздики, поэтому подобный ароматизатор придется как нельзя кстати.Соломинкой хорошо убирать волосы из сливаЗасор в сливе раковины – скорее, традиция, чем исключение из правил. Мы сталкиваемся с этой проблемой регулярно, и если постоянно вызывать сантехника, можно вылететь в трубу. Предлагаем обходиться собственными силами, благо, есть множество эффективных лайфхаков, которые помогают быстро устранить засор. Вот один из них.Возьмите обычную соломинку, сделайте на ее конце надрезы по диагонали, после чего вставьте в слив до самого конца. После того, как соломинка заполнится мусором, достаньте ее и выбросьте. Если засор полностью не получится устранить, повторите процедуру.Обжарьте соль на сковороде.Устали наблюдать за тем, как продукты прилипают даже к хорошо смазанной растительным маслом сковороде? Тогда для начала очистите ее солью, а уже потом приступайте к процессу готовки. Насыпьте на чистую сковороду небольшое количество крупной соли, поставьте ее на плиту и прогревайте в течение пяти-семи минут на среднем огне. Соль размягчит толстый слой нагара, после чего вы с легкостью уберете его губкой. В конце помойте сковороду обычным способом и вытрите насухо.Поставьте на полку блюдце с солью.И вновь на помощь приходит всеми любимая соль. Оказывается, наряду с содой, молотым кофе и активированным углем, она является прекрасным абсорбентом, и отлично впитывает в себя запахи. Поэтому если вы вдруг обнаружили, что в холодильнике витают неприятные ароматы, насыпьте в блюдце соль и поставьте на одну из полок. Она поглотит все запахи, а также позволит сохранить продукты в оптимальных условиях.