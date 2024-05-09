9 приёмов, с которыми быт станет намного проще

В ассортименте современных магазинов представлено множество самых разных средств для решения бытовых проблем. Но зачем тратить на них деньги, если с домашними делами ничуть не хуже справляются подручные средства, которые можно найти на кухне или в аптечке? Более подробно об этих приемах читайте в нашей статье.
Прием 1: Размораживаем продукты в чайнике
Положите мясо в кипящий чайник
Согласны, лайфхак кажется немного странным, но если вам срочно нужно разморозить кусок мяса, рыбы или любого другого продукта, то именно чайник станет вашей палочкой-выручалочкой. Итак, налейте в него литр воды, закипятите, положите внутрь замороженный продукт, а затем закройте крышкой.
В результате таких действий внутри чайника образуется горячая паровая среда, благодаря чему еда размораживается гораздо быстрее, чем если бы она просто лежала в миске с водой при комнатной температуре. Конечно, гораздо удобнее, если под рукой есть специальные устройства для разморозки, но если нет, чайник отлично подойдет для решения проблемы.
Есть еще один вариант, но он подходит в основном для мяса. Возьмите миску, налейте в нее теплую воду, добавьте столовую ложку соли и положите кусок мяса без упаковки – он должен полностью погрузиться под воду. Оставьте продукт на пять10-15 минут – этого времени хватит для того, чтобы он пропитался раствором воды и соли и приобрел нужную текстуру. Обратите внимание, что если кусок больше 300 граммов, то соли и воды также понадобится больше.
Прием 2: Возвращаем носкам белизну с помощью соды
Носки нужно замочить в растворе воды и соды.
Белые носки всегда выглядят красиво и аккуратно, подходят к любой обуви и одежде. Но ухаживать за ними – это целый квест. Иногда кажется, что проще выбросить очередную пару, чем попытаться ее отстирать после первого же использования. К счастью, есть один секрет, который поможет быстро привести носки в порядок. Спойлер: бытовая химия вроде отбеливателя вам не понадобится.
Смешайте в небольшой миске или контейнере по одной столовой ложке соды, соли, моющего средства и две столовых ложки уксуса, чтобы получилась однородная масса. После этого возьмите таз, наберите в него горячей воды, положите носки и добавьте самодельный порошок. Хорошо размешайте все и оставьте на два-три часа. По истечении времени немного потрите носки, прополощите их в холодной воде, выкрутите и повесьте сушиться. Вы удивитесь, насколько белоснежной станет ткань, будто вы только сегодня купили носки в магазине.
Прием 3: Отбеливаем вещи борной кислотой
Борная кислота поможет вернуть белизну серым вещам
Светлые вещи совсем недолго остаются кристально белыми. Через пять-десять стирок они приобретают некрасивый серый оттенок, перестают выглядеть свежо и благородно. У вас есть два варианта: купить новую одежду или сэкономить и попробовать вернуть вещам первоначальный цвет. Мы за разумную экономию, поэтому для начала предлагаем отбелить их.
Для этого вам понадобится борная кислота, которую можно купить в любой аптеке. Возьмите таз, налейте в него пять литров воды, добавьте пять столовых ложек борной кислоты и немного жидкого хозяйственного мыла (можно натереть на терке твердый брусок). Замочите одежду в этом растворе на два-три часа, после чего прополощите их в чистой воде и отправьте в стиральную машину. После такой процедуры одежда будет сверкать белизной.
Прием 4: Чистим кафель лимонной кислотой
Лимонная кислота очистит и продезинфицирует плитку.
Обычно, когда наступает время уборки в ванной комнате, в первую очередь мы отмываем раковину, унитаз, душевую кабину, зеркало…В общем, все, что угодно кроме кафеля. А ведь на нем скапливается не меньше бактерий и загрязнений.
Чтобы привести его в порядок и продезинфицировать, приготовьте следующее средство. Соедините в небольшой емкости 20 граммов лимонной кислоты, полтора литра воды и три столовых ложки средства для мытья посуды. Хорошо перемешайте компоненты, чтобы образовалась пена, после чего смочите в растворе тряпку или губку и протрите плитку. Для лучшего эффекта оставьте средство на поверхности на десять минут, а по истечении времени смойте теплой водой. Вот так, прилагая минимум усилий, вы сможете очистить плитку от налета и микробов.
Прием 5: Убираем запахи с разделочной доски с помощью лимона
Доску нужно натереть лимоном.
Главный минус большинства разделочных досок, особенно из дерева, состоит в том, что они впитывают в себя запахи продуктов, особенно резкие и интенсивные. Попробуйте нарезать на доске лук или разделать рыбу, и вы еще несколько дней не сможете избавиться от этого «шикарного» аромата, даже если несколько раз помоете ее средством для посуды. Однако есть простой и эффективный способ, который поможет уберечь разделочные доски от нежелательного соседства с различными запахами.
Для начала почистите доску губкой, смоченной в уксусе. После этого натрите ее поверхность половинкой лимона. Кислота из уксуса и масло, которое содержится в цитрусовом, помогут уничтожить бактерии и избавиться от остатков продуктов. В качестве бонуса – потрясающий лимонный запах, который придаст доске чистоту и свежесть.
Прием 6: Боремся с мошками с помощью гвоздики
Сделайте из гвоздики и спирта освежитель воздуха
Не за горами лето – время, когда мошки чувствуют себя особенно раскованно и вальяжно. Если вы устали, что в квартире постоянно присутствуют нежданные гости, приготовьте средство, которое раз и навсегда отвадит их от вашего дома.
Возьмите стакан, насыпьте в него горсть гвоздики и залейте 100 миллилитрами водки либо спирта. Оставьте раствор на неделю, чтобы он настоялся, после чего перелейте в пульверизатор. Мошки и некоторые другие насекомые ненавидят запах гвоздики, поэтому подобный ароматизатор придется как нельзя кстати.
Прием 7: Устраняем засор в сливе соломинкой
Соломинкой хорошо убирать волосы из слива
Засор в сливе раковины – скорее, традиция, чем исключение из правил. Мы сталкиваемся с этой проблемой регулярно, и если постоянно вызывать сантехника, можно вылететь в трубу. Предлагаем обходиться собственными силами, благо, есть множество эффективных лайфхаков, которые помогают быстро устранить засор. Вот один из них.
Возьмите обычную соломинку, сделайте на ее конце надрезы по диагонали, после чего вставьте в слив до самого конца. После того, как соломинка заполнится мусором, достаньте ее и выбросьте. Если засор полностью не получится устранить, повторите процедуру.
Прием 8: Очищаем сковороду солью
Обжарьте соль на сковороде.
Устали наблюдать за тем, как продукты прилипают даже к хорошо смазанной растительным маслом сковороде? Тогда для начала очистите ее солью, а уже потом приступайте к процессу готовки. Насыпьте на чистую сковороду небольшое количество крупной соли, поставьте ее на плиту и прогревайте в течение пяти-семи минут на среднем огне. Соль размягчит толстый слой нагара, после чего вы с легкостью уберете его губкой. В конце помойте сковороду обычным способом и вытрите насухо.
Прием 9: Убираем запах в холодильнике с помощью соли
Поставьте на полку блюдце с солью.
И вновь на помощь приходит всеми любимая соль. Оказывается, наряду с содой, молотым кофе и активированным углем, она является прекрасным абсорбентом, и отлично впитывает в себя запахи. Поэтому если вы вдруг обнаружили, что в холодильнике витают неприятные ароматы, насыпьте в блюдце соль и поставьте на одну из полок. Она поглотит все запахи, а также позволит сохранить продукты в оптимальных условиях.
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