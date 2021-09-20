10 счастливых открытий и находок, сделавших людей богатыми

По мнению Ричарда Уайзмана, профессора психологии университета Хартфордшир, человек может создать свою удачу, следуя всего лишь четырем принципам: быть открытым для новых свершений и возможностей, ожидать удачу, слушать свою интуицию. не отчаиваться при неудачах, применяя различные психологические приемы для повышения самооценки. Иногда даже самые невзрачные на первый взгляд вещи или неожиданные открытия могут принести целое состояние.
1. Микроволновая печь
Перси Спенсер — создатель микроволновой печи. /Фото: nanmalgyi.com
Что может быть общего между самолетом и микроволновкой? В компании Raytheon работал инженер Перси Спенсер. Однажды от проводил эксперимент с детектором самолета. Случайно он обнаружил, что магнетрон способен растопить шоколад. Это открытие и положило начало созданию микроволновых печей и впоследствии принесло компании доход в 25 миллионов долларов.
2. Coca-Cola
Вывеска Coca-Cola в стиле ретро, напечатанная на легком алюминии в Великобритании. /Фото: lawpracticemanager.co.uk
Изначально популярный напиток был создан Джоном Пембертоном как эффективное средство от головной боли. «Рычаг истории» в другую сторону повернул его помощник, случайно смешав с газированной водой два основных ингредиента (орехи колы и листья коки). В результате получился вкусный и необычный напиток, который принес создателю славу и богатство.
3. Фруктовое мороженное
Вот так безобидная забава детства принесла огромное богатство. /Фото: raisinghealthydogs.com
В начале прошлого века американский подросток Фрэнк Эпперсон оставил смесь фруктового порошка и воды с перемешивающей палочкой на холоде. В результате появился «леденец на палочке». Спустя 20 лет, в 1923 году, молодой человек вспомнил о своем открытии и запатентовал его. Эпперсон прожил долгую и безбедную жизнь, оставив своим наследникам приличное состояние.
4. «Hoxne Hoard»
Хоксненский клад — самый большой клад позднего римского золота и серебра, обнаруженного в Великобритании, а также самая крупная коллекция серебряных и золотых монет IV и V веков, найденных за пределами Римской Империи. /Фото: i1.wp.com
Поиск потерянного молотка принес британскому фермеру Питеру Уотлингу огромное богатство. В этот день он попросил своего друга Эрика Лоуса одолжить ему металлоискатель, чтобы найти пропажу. Вместо того он нашел деревянную коробку с монетами и драгоценностями, которые оценивались в сумму свыше 15 миллионов долларов. Впоследствии эта находка получала название «Клад Хоксни» - самого крупного клада времен поздней Римской Империи. Сокровища были переданы в Британский Музей, а Уотлинг получил вознаграждение в сумме 2,3 миллиона долларов.
5. Супер клей
Супер клей Гарри Кувера. /Фото: nanmalgyi.com
Американский инженер Гарри Кувер вместе с коллегой должны были найти решение новой задачи — создание термостойкого покрытия для реактивного самолета. Среди большого количества различных приборов они использовали рефрактометр, который измерял показатели преломления среды. После завершения работы с одним из цианоакрилатов они обнаружили, что линзы рефрактометра слиплись намертво. Так на основе цианоакрилата, в 1958 году, был создан супер клей, принесший компании миллионные прибыли.
6. Пенициллин
Александр Флеминг, открывший пенициллин. /Фото: scientificrussia.ru
Если бы не это вещество, человечеству бы грозила смерть от малейшего воспаления или инфекции. И тут помог случай. Шотландский биолог, Александр Флеминг уехал в командировку, забыв помыть грязную посуду. Вернувшись домой он обнаружил на посуде плесень. Туда же он потом добавил бактерии. Так, в 1928 году был открыт величайший препарат, спасший миллионы жизней.
Интересный факт от Novate.ru: Интересное испытание антибиотиков произошло в Москве, в 1944 году. Профессор Флори, который приехал с иностранной делегацией, решил сравнить иностранный пенициллин с российским. Наш препарат показал прекрасные результаты. Активность по сравнению с зарубежным была: 28 единиц в 1 мл против 20. По терапевтическому действию на больных отечественный пенициллин также был эффективнее.
7. Золотые самородки
Земля таит в себе еще множество сокровищ, главное быть в нужном месте и в нужное время. /Фото: upload.wikimedia.org
Искать сокровища — увлекательное занятие. Для фермера из Австралии день удался с самого начала. Сначала он при помощи металлоискателя нашел небольшие по размеру золотые самородки. А через некоторое время, на глубине 60 см, он нашел настоящее сокровище — золотой самородок весом 5,5 кг. По предварительным подсчетам его стоимость — 315 тысяч долларов.
8. Стена монет
Стена монет. Иногда невинная находка приводит к настоящему кладу. /Фото: cdn12.picryl.com
Старые заброшенные дома хранят много тайн. Так и случилось в Пенсильвании. Дети играли на руинах заброшенного дома и неожиданно нашли несколько старых монет. Свою находку они показали родителям. Вооружившись кирками взрослые разрушили стену, возле которой нашли монеты. Когда стена рухнула, на ошеломленных кладоискателей посыпался дождь из монет. По оценкам специалистов, стена состояла из монет стоимостью 8500 долларов и редких экземпляров, оценочная стоимость которых была 200 тысяч долларов.
9. Амбра кита
Амбра кита. Под ногами могут лежать сокровища. /Фото: thumbs01.cdn.web.tv
Прогулки по берегу моря не только полезны для здоровья, но и могут сделать вас богатым. Так случилось с восьмилетним английским мальчиком Чарли Найсмитом. Гуляя по берегу он обнаружил странный желтовато-бежевый камень, который дурно пах. Чарли решил взять его домой. Это была амбра (рвотные массы кашалота), которая высоко ценится при производстве элитных парфюмов. По оценкам специалистов, стоимость находки равнялась 63 тысячам долларов.
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