7 идей, как добавить в квартиру уюта

Красивый, дорогой ремонт вовсе не является залогом уютного интерьера. Если вы понимаете, что дома вам некомфортно и вы не можете там расслабиться после тяжелого рабочего дня, значит пора добавить мелочи, которые сделают квартиру живой.



Квартира может быть неуютной по нескольким причинам: холодный свет «стерильный» интерьер без акцентов, захламленность, чрезмерный минимализм, отсутствие текстиля.

Идея 1: Сделайте растения элементом дизайна

Идея 2: Постелите ковер

Идея 3: Приподнимите потолок с помощью штор

Идея 4: Добавьте акцентов

Идея 5: Замените фурнитуру

Идея 6: Поработайте со светом

Идея 7: Оформите галерею

Давайте разберемся, как можно исправить ситуацию.Поставьте одно большое растение или соберите коллекцию маленькихВ большинстве квартир комнатные растения украшают подоконники, но десяток мелких горшков – не самое удачное решение для уютного интерьера. Лучше всего установить в пустующем углу одно крупное растение в керамическом кашпо или плетеной корзине. Есть много вариантов подходящих цветов: фикус, монстера, замиокулькас и пр.Также можно разместить растения под потолком, используя для этих целей подвесные кашпо. На кухне отлично будут смотреться съедобные растения, вроде мяты, петрушки, укропа, кинзы. Такой мини-огород одновременно и украсит интерьер, и даст ингредиенты для ваших блюд.Ковер делает уютнее любую комнатуПледы, подушки, ковры, занавески, скатерти – все это способно привнести в интерьер красоту и уют, сделать его более продуманным и индивидуальным. Для начала предлагаем пересмотреть свое отношение к ковру, который многие хозяйки считают пылесборником, и постелить его в гостиной либо спальне. Он может не только стать классным акцентом, но еще и объединить пространство в единое целое.Проследите, чтобы ковер не был слишком маленьким, иначе он разделит комнату на крохотные квадраты и визуально сделает ее меньше.Передние ножки мебели должны заходить на ковер – тогда композиция получится гармоничной.Вешайте карниз прямо под потолкомЕсли в вашей квартире низкие потолки, это тоже может доставлять определенный дискомфорт. «Физически» их увеличить не получится, поэтому следует прибегать к визуальным приемам. Например, вместо того, чтобы традиционно вешать карниз над окном, его можно установить под самый потолок и сделать на 30 см шире оконного проема. Шторы должны доставать до пола, а лучше – лежать на нем небольшими складками. Так вы сможете зрительно приподнять потолок и увеличить ширину окна. Избегайте синтетических тканей – они делают интерьер дешевым. Идеальный вариант – натуральные материалы, например, лен или рогожка.Покрасьте одну стену или дверь в яркий цветПлоские белоснежные интерьеры, которые долгое время считались эталоном хорошего вкуса, утратили свою популярность. Люди больше не хотят жить в стерильных условиях, а потому активно добавляют в свои квартиры насыщенные теплые оттенки. Если не планируете делать полноценный ремонт, предлагаем покрасить стену или, например, модернизировать старые советские стулья. Также можно изменить цвет входной двери, оконных откосов, плинтусов и даже кухонного гарнитура. Не хотите возиться с краской? Добавьте акцентов с помощью обоев. Подберите однотонные или с ненавязчивым узором, например, цветочным.Новые ручки преобразят комодРаньше можно было прийти в магазин и спокойно купить мебель комплектом: шкаф, кровать, комод, туалетный столик. Сейчас это моветон. Такие интерьеры считаются холодными, неуютными, похожими на гостиничные номера. А вот «коллекционный» интерьер, мебель в котором собиралась постепенно, соблюдая нюансы и детали – это отличный показатель не только стильной, но и уютной обстановки. Если менять мебель пока не входит в ваши планы, просто замените фурнитуру на комодах, тумбах, шкафах. Вместо стандартных ручек установите деревянные, латунные или керамические. Казалось бы, мелочь, а как сильно меняется мебель. Сразу возникает ощущение, что она дизайнерская, а не из стандартного каталога.Добавляйте локальные источники светаПо мнению дизайнеров, уютная квартира не может существовать без продуманного освещения. Первое (и самое главное) – нужно избавиться от холодного белого света. Он убивает домашнюю атмосферу и делает квартиру больше похожей на офис. Оптимальный вариант – лампочки в диапазоне от 2700 до 3000 Кельвинов. Они визуально смягчают грубые материалы, вроде бетона или металла, скрывают недостатки интерьера.Следующий важный шаг – локальные источники света. Резкое центральное освещение в виде люстры создает тени и плохо подсвечивает углы. Кроме того, оно не дает никакой вариативности и возможности подсветить конкретную зону, например, кресло в углу комнаты. Кроме люстры следует установить еще несколько светильников: бра над кроватью, торшер около дивана, настольная лампа на тумбе. Также можно подсветить плинтуса или потолок по периметру. Для этого дизайнеры рекомендуют использовать светодиодную ленту, рассеянный свет которой смягчает тени.Еще больше уюта добавят свечи. Чтобы избежать возможного возгорания, используйте светодиодные модели или свечи в стеклянных стаканах. Также можно использовать гирлянды. Если закрепить их на карнизе и пустить по всей длине штор, получится добиться эффекта звездного неба.Тематика может быть любойЕсли в комнате пустуют стены, сделайте галерею из постеров, картин или семейных фото. Чтобы они смотрелись гармонично, объедините их каким-то общим элементом, например, одинаковыми рамами. Дизайнеры рекомендуют покупать раму на размер больше изображения, вставлять в него картонное паспарту, а уже в него – сам снимок. Получится стильно и красиво, будто в настоящей галерее.