20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Те, кому повезло получить от родителей такой шикарный подарок, как брат или сестра, знают, что это самое дорогое, что может быть в жизни. Им можно доверить секретную любовь, рассказать всё начистоту, поплакаться в жилетку и надеяться на понимание. Сестринско-братские отношения — больше чем любовь. Они не проходят., напоминающих, как это здорово, когда рядом самые близкие.
Тихонечко, не разбуди его.
Вместе весело шагать…
Мне кажется, мы с ним подружимся.
Я буду о тебе заботиться, сестренка.
Те, кому повезло получить от родителей брата или сестру.
Она так быстро дрыгает ножками…
Старший брат читает мне книгу.
Ценное ощущение покоя и радости, когда есть старший брат.
Три брата-акробата.
Три красавицы девицы, три волшебные сестрицы.
Четыре братца.
Ценное чувство, когда есть кому доверить секрет.
Воспитание детей — это неотъемлемая обязанность родителей.
Коса одна на двоих…
Место, где можно все делать так, как хочется, где можно не убирать, куда взрослым даже и носа нельзя показывать.
Искренние эмоции способны растопить своей теплотой самые холодные сердца и заставить улыбнуться в ответ.
Взаимопонимание между близкими людьми.
Старшей сестре пришлось принять на себя заботу о младшей.
Мы за тебя всю жизнь в ответе, сестренка!
Сестра — это лучший друг, от которого невозможно избавиться.
