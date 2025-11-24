20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Те, кому повезло получить от родителей такой шикарный подарок, как брат или сестра, знают, что это самое дорогое, что может быть в жизни. Им можно доверить секретную любовь, рассказать всё начистоту, поплакаться в жилетку и надеяться на понимание. Сестринско-братские отношения — больше чем любовь. Они не проходят.

Мы собрали 20 фотографий , напоминающих, как это здорово, когда рядом самые близкие.Тихонечко, не разбуди его.Вместе весело шагать…Мне кажется, мы с ним подружимся.Я буду о тебе заботиться, сестренка.Те, кому повезло получить от родителей брата или сестру.Она так быстро дрыгает ножками…Старший брат читает мне книгу.Ценное ощущение покоя и радости, когда есть старший брат.Три брата-акробата.Три красавицы девицы, три волшебные сестрицы.Четыре братца. Ценное чувство, когда есть кому доверить секрет.Воспитание детей — это неотъемлемая обязанность родителей.Коса одна на двоих…Место, где можно все делать так, как хочется, где можно не убирать, куда взрослым даже и носа нельзя показывать.Искренние эмоции способны растопить своей теплотой самые холодные сердца и заставить улыбнуться в ответ.Взаимопонимание между близкими людьми.Старшей сестре пришлось принять на себя заботу о младшей.Мы за тебя всю жизнь в ответе, сестренка!Сестра — это лучший друг, от которого невозможно избавиться.