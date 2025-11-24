С нами не соску...
20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Те, кому повезло получить от родителей такой шикарный подарок, как брат или сестра, знают, что это самое дорогое, что может быть в жизни. Им можно доверить секретную любовь, рассказать всё начистоту, поплакаться в жилетку и надеяться на понимание. Сестринско-братские отношения — больше чем любовь. Они не проходят.

Мы собрали 20 фотографий, напоминающих, как это здорово, когда рядом самые близкие.

Тихонечко, не разбуди его.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Вместе весело шагать…

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Мне кажется, мы с ним подружимся.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Я буду о тебе заботиться, сестренка.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Те, кому повезло получить от родителей брата или сестру.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Она так быстро дрыгает ножками…

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Старший брат читает мне книгу.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Ценное ощущение покоя и радости, когда есть старший брат.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Три брата-акробата.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Три красавицы девицы, три волшебные сестрицы.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Четыре братца.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Ценное чувство, когда есть кому доверить секрет.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Воспитание детей — это неотъемлемая обязанность родителей.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Коса одна на двоих…

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Место, где можно все делать так, как хочется, где можно не убирать, куда взрослым даже и носа нельзя показывать.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Искренние эмоции способны растопить своей теплотой самые холодные сердца и заставить улыбнуться в ответ.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Взаимопонимание между близкими людьми.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Старшей сестре пришлось принять на себя заботу о младшей.

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Мы за тебя всю жизнь в ответе, сестренка!

20 фотографий о том, как здорово иметь брата или сестру

Сестра — это лучший друг, от которого невозможно избавиться.

