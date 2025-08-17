Кадры со строительства статуи Свободы

Статую Свободы разработал Фредерик Бартольди совместно с инженером Гюставом Эйфелем (который занимался каркасом). Она была представлена 28 октября 1886 года и является крупнейшей неоклассической статуей, которая находится на острове Свободы в Нью-Йорке.
Статуя была подарком США от народа Франции. Проект стал совместной работой американцев и французов. Для начала — рисунок того времени. Мастера обрабатывают листы меди для будущей статуи. (Albert Fernique via the New York Public Library) Подготовка материала для внешнего корпуса. (Albert Fernique via the New York Public Library) Мастерская с моделями статуи Свободы на заднем фоне. (Albert Fernique via the New York Public Library) Мастера за работой над статуей Свободы. (Albert Fernique via the New York Public Library) Строительство скелета и гипсовой поверхности левой руки статуи. (Albert Fernique via the New York Public Library) Голова статуи Свободы выставлена в парке Парижа. (Albert Fernique via the New York Public Library) Мастерская снаружи с уже готовой головой. (Albert Fernique via the New York Public Library)
Строительные леса для сборки статуи Свободы. (Albert Fernique via the New York Public Library)
Сборка статуи Свободы — нижняя часть уже готова.
Статуя Свободы почти собрана. (Albert Fernique via the New York Public Library)
