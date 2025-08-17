С нами не соску...
Кадры со строительства статуи Свободы



Кадры со строительства статуи Свободы Статую Свободы разработал Фредерик Бартольди совместно с инженером Гюставом Эйфелем (который занимался каркасом). Она была представлена 28 октября 1886 года и является крупнейшей неоклассической статуей, которая находится на острове Свободы в Нью-Йорке.

Статуя была подарком США от народа Франции. Проект стал совместной работой американцев и французов.
Французы строили статую, а американцы выбирали место и собирали пьедестал. Высота статуи Свободы достигает 46 метров. А ее высота от земли до факела аж 93 метра. Статуя признана местом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ниже вы увидите редкие фотографии строительства статуи Свободы в 1883 году. Кадры со строительства статуи Свободы Для начала — рисунок того времени. Кадры со строительства статуи Свободы Мастера обрабатывают листы меди для будущей статуи. (Albert Fernique via the New York Public Library) Кадры со строительства статуи СвободыПодготовка материала для внешнего корпуса. (Albert Fernique via the New York Public Library) Кадры со строительства статуи Свободы Мастерская с моделями статуи Свободы на заднем фоне. (Albert Fernique via the New York Public Library) Кадры со строительства статуи Свободы Мастера за работой над статуей Свободы. (Albert Fernique via the New York Public Library) Кадры со строительства статуи Свободы Строительство скелета и гипсовой поверхности левой руки статуи. (Albert Fernique via the New York Public Library) Кадры со строительства статуи Свободы Голова статуи Свободы выставлена в парке Парижа. (Albert Fernique via the New York Public Library) Кадры со строительства статуи Свободы Мастерская снаружи с уже готовой головой. (Albert Fernique via the New York Public Library) Кадры со строительства статуи Свободы

Строительные леса для сборки статуи Свободы. (Albert Fernique via the New York Public Library) Кадры со строительства статуи Свободы

http://vs-t.ru/kadry-so-stroitelstva-statuiф-svobodyСборка статуи Свободы — нижняя часть уже готова.
(Albert Fernique via the New York Public Library) Кадры со строительства статуи Свободы

Статуя Свободы почти собрана. (Albert Fernique via the New York Public Library)


источник

