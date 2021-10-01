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Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Жизнь порой подбрасывает такие случайности, что и нарочно не придумаешь. Именно так было с людьми, о которых пойдёт речь в этом обзоре. Пожалуй, ни они сами, ни их друзья и близкие и представить себе не могли, что эти знаменитости уйдут в мир иной в день своего рождения. Но, как говорится, c’est La Vie.

Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Ингрид Бергман, 29 августа 1915-1982 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Талантливая и очень красивая шведская актриса занимает 4-е место в рейтинге 100 величайших звезд кино за 100 лет по версии AFI.

Уильям Шекспир, 23 апреля 1564-1616 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Большая часть биографической информации о жизни и смерти великого английского драматурга получена не из личных, а из общественных документов.

Джордж Вашингтон Карвер, 5 января 1864-1943 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Мальчик, родившийся в семье рабов, смог стать великим ученым и доказательством того, что Америка – страна возможностей для всех людей.

Бетти Фридан, 4 февраля 1921-2006 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Как лидер американского феминизама, Фридан выступала за полноправие женщин – от равной с мужчинами заработной платы до участия в политической жизни страны.

Джордж Келли Барнс, 18 июля 1895-1954 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Пулемет Келли – американский гангстер времён сухого закона, который занимался контрабандой, разбоем и похищениями людей.

Франклин Д.
Рузвельт-младший, 17 августа 1914 -1988 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Известный адвокат был сыном президента Франклина Делано Рузвельта и Элеоноры Рузвельт.

Мел Стрит, 21 октября 1935-1978 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Американский исполнитель песен в стиле кантри.

Гертруда Астор, 9 ноября 1887-1977 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Американка была первой женщиной-актрисой, которая заключила контракт с «Universal Studios» – это произошло еще в 1915 году.

Камеамеа V, 11 декабря 1830-1872 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Последний выдающийся правитель Гавайи активно содействовал развитию строительства в стране и принял новую конституцию королевства.

Леви П. Мортон, 16 мая 1824-1920 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Американский политик, занимавший должности 22 вице-президента США и губернатора Нью-Йорка.

Джонни Лонгден, 14 февраля 1907-2003 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Выдающийся американский жокей, ушедший на пенсию с рекордным числом побед – 6032.

Грейс Брэдли, 21 сентября 1913-2010 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Популярная американская киноактриса эпохи 1930-1940-х годов.

Аллен Дрери, 2 сентября 1918-1998 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Американский писатель-романист, написавший книгу «Совет и согласие», за которую удостоился одной из наиболее престижных наград США – Пулитцеровской премии.

Корри тен Боом, 15 апреля 1892-1983 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Голландская христианка, создавшая во время нацистской оккупации Нидерландов подпольную организацию, спасшую множество евреев от уничтожения.

Фрэнсис Вулф, 4 марта 1926-2013 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Популярная американская певица, известная под сценическим псевдонимом Фран Уоррен.

Сидней Беше, 14 мая 1897-1959 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Джазовый кларнетист и сопрано-саксофонист, оказавший большое влияние на музыкантов Севера США и способствовавший становлению традиционного джаза в Европе.

Рафаэль Санти, 6 апреля 1483-1520 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Великий итальянский живописец, график и архитектор так и не женился за 37 лет жизни.

Мори Чайкин, 27 июля 1949-2010 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Американский актер канадского происхождения получил наибольшую известность как исполнитель главной роли в телесериале «Тайны Ниро Вульфа».

Элла Бейкер, 13 декабря 1903-1986 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Была признана одним из самых важных лидеров афроамериканцев двадцатого века и самой влиятельной женщиной в «Движении по защите гражданских прав».

Джо Тинкер, 27 июля 1880-1948 года


Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Профессиональный американский бейсболист.

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