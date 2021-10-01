Знаменитости, которые ушли из жизни в день своего рождения

Жизнь порой подбрасывает такие случайности, что и нарочно не придумаешь. Именно так было с людьми, о которых пойдёт речь в этом обзоре. Пожалуй, ни они сами, ни их друзья и близкие и представить себе не могли, что эти знаменитости уйдут в мир иной в день своего рождения. Но, как говорится, c’est La Vie.









Ингрид Бергман, 29 августа 1915-1982 года

Уильям Шекспир, 23 апреля 1564-1616 года

Джордж Вашингтон Карвер, 5 января 1864-1943 года

Бетти Фридан, 4 февраля 1921-2006 года

Джордж Келли Барнс, 18 июля 1895-1954 года

Франклин Д. Рузвельт-младший, 17 августа 1914 -1988 года

Мел Стрит, 21 октября 1935-1978 года

Гертруда Астор, 9 ноября 1887-1977 года

Камеамеа V, 11 декабря 1830-1872 года

Леви П. Мортон, 16 мая 1824-1920 года

Джонни Лонгден, 14 февраля 1907-2003 года

Грейс Брэдли, 21 сентября 1913-2010 года

Аллен Дрери, 2 сентября 1918-1998 года

Корри тен Боом, 15 апреля 1892-1983 года

Фрэнсис Вулф, 4 марта 1926-2013 года

Сидней Беше, 14 мая 1897-1959 года

Рафаэль Санти, 6 апреля 1483-1520 года

Мори Чайкин, 27 июля 1949-2010 года

Элла Бейкер, 13 декабря 1903-1986 года

Джо Тинкер, 27 июля 1880-1948 года